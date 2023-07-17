ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ຂົວທີ່ສຳຄັນເຊື່ອມຕໍ່ຣັດເຊຍແລະ ແຫຼມໄຄຣເມຍ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍໃນສະຖານະການ “ສຸກເສີນ” ທີ່ໄດ້ຢຸດການສັນຈອນໄປມາ ທ່າມກາງທີ່ມີລາຍງານຂອງສຽງລະເບີດແຕກ.
ຂົວທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂົງເຂດກຣາສໂນດາຂອງຣັດເຊຍ ກັບແຫຼມໄຄຣເມຍຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ພະໜວກເອົາໃນປີ 2014 ໃນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍປະຊາຄົມສາກົນ. ຂົວໄດ້ໃຊ້ເປັນເສັ້ນທາງສຳຄັນເພື່ອສົ່ງຍຸດທະປັດໄຈ ໄປໃຫ້ກຳລັງທະຫານຣັດເຊຍ ໃນການຮຸກຮານຢູເຄຣນ.
ກະຊວງຂົນສົ່ງຂອງຣັດເຊຍກ່າວຢູ່ເຕເລກຣາມວ່າ ໄດ້ມີຄວາມເສຍຫາຍແກ່ຖະໜົນ ຢູ່ໃນສ່ວນຂອງຂົວໃກ້ກັບແຫຼມໄຄຣເມຍ ໂດຍປາດສະຈາກການອະທິບາຍເຖິງສາເຫດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍກ່າວວ່າ ສອງຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະລູກສາວເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ເທິງຂົວໃນວັນຈັນມື້ນີ້.
ຂົວໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍມາກ່ອນໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ຈາກເຫດລະເບີດແຕກທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ຢູເຄຣນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ກອງທັບຂອງ
ຕົນຢຶດຄືນໄດ້ພື້ນທີ່ 18 ຕາລາງກິໂລແມັດໃນລະຫວ່າງອາທິດທີ່ຜ່ານມາ ແລະ 210 ຕາລາງກິໂລແມັດ ຈາກກຳລັງຣັດເຊຍ ນັບແຕ່ໄດ້ເລີ້ມເປີດສາກບຸກໂຈມຕີຕອບໂຕ້ຄືນໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ພື້ນທີ່ຢຶດໄດ້ຮວມທັງ 7 ຕາລາງກິໂລແມັດ ຢູ່ເຂດບາກມຸດ ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ. ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ຄວບຄຸມເມືອງບາກມຸດນັບແຕ່ເດືອນພຶດ ສະພາ.
ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຢູເຄຣນ ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານນາງຮານນາ ມາລິອາ ກ່າວວ່າ ພວກນັກລົບຢູເຄຣນໄດ້ຢຶດເອົາ 11 ຕາລາງກິໂລແມັດກັບຄືນມາ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າບຸກຄືບໜ້າໄປສູ່ບັນດາເມືອງຕ່າງໆຂອງເມືອງເບີດແຢງ ແລະເມລີໂຕໂປນ.
ທ່ານນາງມາລິອາ ຍັງກ່າວວ່າ ກຳລັງຣັດເຊຍໄດ້ບຸກຄືບໜ້າໄປສູ່ເມືອງກູປຽນຢູ່ໃນຂົງເຂດຄາກິບ ທາງພາກຕາເວັນອອກຢູເຄຣນ.