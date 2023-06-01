ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູເຄຣນກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ແນເປົ້າໝາຍ ໃສ່ນະຄອນຫຼວງກີຢິບຂອງຢູເຄຣນ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 3 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 10 ຄົນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສະກັດກັ້ນລູກສອນໄຟໄລຍະສັ້ນຂອງຣັດເຊຍທັງໝົດ 10 ລູກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກີຢິບ ກ່າວວ່າ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກລູກສອນໄຟ ໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຕຶກອາພາດເມັນ, ຫ້ອງການແພດ ແລະທໍ່ນ້ຳປະປາ.
ຣັດເຊຍໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ເລື້ອຍໆ ໃສ່ນະຄອນຫລວງກີຢິບ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ກຽມການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທີ່ຄາດວ່າ ຈະພະຍາຍາມຍຶດເອົາດິນແດນ ທີ່ທະຫານຣັດເຊຍຢຶດເອົາ ນັບແຕ່ໄດ້ເປີດການບຸກລຸກຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ໃນຕົ້ນປີກາຍນັ້ນ ກັບຄືນມາ.
ຜູ້ປົກຄອງເຂດແບລກາຣອດ (Belgorod) ທາງພາກຕາເວັນຕົກຂອງຣັດເຊຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ການຍິງປືນໃສ່ ໃນຄືນວານນີ້ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບຢູ່ໃນເມືອງເຊເບກິໂນ (Shebekino).
ຜູ້ປົກຄອງເຂດ, ທ່ານ ວຢາເຊສລັຟ ແກລດກອຟ (Vyacheslav Gladkov) ກ່າວໃນເທເລແກຣມ (Telegram) ວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳລາຍຕຶກ ອາຄານຫຼາຍຫຼັງອີກດ້ວຍ. ທ່ານຖິ້ມໂທດໃສ່ກຳລັງທະຫານຢູເຄຣນ.
ທີ່ນະຄອນຫລວງອັອສໂລ (Oslo) ຂອງນໍເວນັ້ນ ບັນດາລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະ ເທດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໄດ້ປະຊຸມກັນໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບ ການເພີ່ມທະວີການສະໜັບສະໜຸນຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່ຢູເຄຣນ ພ້ອມກັບຄວາມປາຖະໜາຂອງຢູເຄຣນ ໃນການເຂົ້າຮ່ວມພັນທະມິດທາງທະຫານ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້, ທ່ານເຈນສ໌ ສໂຕນເທັນເບີກ (Jens Stoltenberg) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ປະເທດພັນທະມິດທັງຫລາຍລ້ວນແຕ່ເຫັນດີເປັນເອກະສັນກັນວ່າ ວຽກງານອັນຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ ແລະ ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນເວລານີ້ແມ່ນຢູເຄຣນຮັກສາອຳນາດອະທິປະໄຕ ແລະເອກະລາດໄວ້.” ທ່ານກ່າວອີກວ່າ "ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ຈະບໍ່ສາມາດຊະນະສົງຄາມນີ້ໄດ້."
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດິນແດນຣັດເຊຍ ທີ່ຖືວ່າເປັນຂອງຢູເຄນນັ້ນ ທ່ານ ສໂຕນເທັນເບີກກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນຖືກໂຈມຕີໂດຍຣັດເຊຍ ແລະມີສິດປ້ອງກັນຕົວເອງ. ທ່ານກ່າວວ່າ, ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ສາມາດຍຸດຕິສົງຄາມນີ້ໄດ້ໃນທຸກເວລາ, ແລະບັນດາຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຕ້ອງຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງຕົນ.