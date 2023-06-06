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ຂ່າວຫລ້າສຸດຢູເຄຣນ: ມີ​ການ​ລະ​ເບີດເຂື່ອນ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ ຂອງຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ຮູບພາບຈາກດາວທຽມສະແດງໃຫ້ເຫັນ ພາກສ່ວນຂອງເຂື່ອນ Nova Khakovka ຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ ແຕກ ວັນທີ 5, ມິຖຸນາ 2023

ຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນ ແລະກັນວ່າ ລະເບີດເຂື່ອນທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນອັງຄານມືິ້ນີ້ ໃກ້ກັບເມືອງເຄີຊອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.

ການ​ທຳ​ລາຍເຂື່ອນກາໂ​ຄບກາ ຢູ່ໃນເຂດຢູເຄຣນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີການເຕືອນ ເພືອຍົກຍ້າຍປະ​ຊາ​ຊົນທີ່ຢູ່ເລາະຕາມແມ່ນໍ້າ​ດະນີໂປຣ.

ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ເປີດປະຊຸມສຸກເສີນ​ສະ​ພາ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ແລະສະພາປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບສະຖານະການ.

“ການ​ທຳ​ລາຍເຂື່ອນໄຟຟ້າກາໂ​ຄບກາ ​ມີ​ແຕ່​ໃຫ້​ການຢືນຢັນສຳລັບໂລກທັງໝົດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຂັບໄລ່ອອກຈາກດິນແດນ​ຂອງຢູເຄຣນ​ທຸກໆ​ແຫ່ງ” ທ່ານເຊເລນ ສກີໄດ້ຂຽນ​ລົງ​ໃນທວິດ​ເຕີ້. “ບໍ່ມີແຕ່ນຶ່ງແມັດທີ່ຈະປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ທຸກໆແມັດສຳລັບກໍ່ການຮ້າຍ. ມັນເປັນພຽງໄຊຊະນະຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມປອດໄພກັບຄືນມາ. ແລະໄຊຊະນະນີ້ຈະມີ​ຂຶ້ນ. ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈະບໍ່ສາມາດຢຸດຢູເຄຣນດ້ວຍນໍ້າ ລູກສອນໄຟ ຫລືສິ່ງໃດໆທັງໝົດ.”

ຫົວໜ້າ​ຜູ້​ຊ່ວຍປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານແອນດຣີ ເຢີມາກ ໄດ້ຂຽນຢູ່ເຕເລ ກຣາມວ່າ ການທຳລາຍເຂື່ອນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເປັນ “ການທຳລາຍສິ່ງແວດ ລ້ອມ” ແລະອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ.

ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນໄດ້ທຳລາຍເຂື່ອນ.

ອົງການມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂຽນ​ລົງ​ໃນທວິດ​ເຕີ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການ​ທຳ​ລາຍເຂື່ອນ “ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫລາຍພັນຄົນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ ລາຍ ປ່ອຍໃຫ້ຫລາຍຄົນບໍ່ມີບ້ານເຮືອນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຸດ.”

ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການເນໂຕ ທ່າເຈັນ ສະໂຕລເ​ຕັນເບິກ ໄດ້ຮ້ອງການ​ທຳ​ລາຍເຂື່ອນ​ນີ້ວ່າ “ເປັນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອນຶ່ງເຖິງຄວາມທາລຸນ​ໂຫດ​ຮ້າຍ ຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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