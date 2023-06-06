ຢູເຄຣນ ແລະຣັດເຊຍ ກ່າວຫາຊຶ່ງກັນ ແລະກັນວ່າ ລະເບີດເຂື່ອນທີ່ສຳຄັນແຫ່ງນຶ່ງໃນວັນອັງຄານມືິ້ນີ້ ໃກ້ກັບເມືອງເຄີຊອນ ທາງພາກໃຕ້ຂອງຢູເຄຣນ.
ການທຳລາຍເຂື່ອນກາໂຄບກາ ຢູ່ໃນເຂດຢູເຄຣນທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງຣັດເຊຍ ໄດ້ພາໃຫ້ມີການເຕືອນ ເພືອຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ເລາະຕາມແມ່ນໍ້າດະນີໂປຣ.
ປະທານາທິບໍດີໂວໂລດີເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ເປີດປະຊຸມສຸກເສີນສະພາ ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານ ແລະສະພາປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບສະຖານະການ.
“ການທຳລາຍເຂື່ອນໄຟຟ້າກາໂຄບກາ ມີແຕ່ໃຫ້ການຢືນຢັນສຳລັບໂລກທັງໝົດ ທີ່ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງຂັບໄລ່ອອກຈາກດິນແດນຂອງຢູເຄຣນທຸກໆແຫ່ງ” ທ່ານເຊເລນ ສກີໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້. “ບໍ່ມີແຕ່ນຶ່ງແມັດທີ່ຈະປ່ອຍໄວ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ທຸກໆແມັດສຳລັບກໍ່ການຮ້າຍ. ມັນເປັນພຽງໄຊຊະນະຂອງຢູເຄຣນ ທີ່ຈະນຳເອົາຄວາມປອດໄພກັບຄືນມາ. ແລະໄຊຊະນະນີ້ຈະມີຂຶ້ນ. ພວກກໍ່ການຮ້າຍຈະບໍ່ສາມາດຢຸດຢູເຄຣນດ້ວຍນໍ້າ ລູກສອນໄຟ ຫລືສິ່ງໃດໆທັງໝົດ.”
ຫົວໜ້າຜູ້ຊ່ວຍປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານແອນດຣີ ເຢີມາກ ໄດ້ຂຽນຢູ່ເຕເລ ກຣາມວ່າ ການທຳລາຍເຂື່ອນຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ເປັນ “ການທຳລາຍສິ່ງແວດ ລ້ອມ” ແລະອາດຊະຍາກຳສົງຄາມ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີຂອງຢູເຄຣນໄດ້ທຳລາຍເຂື່ອນ.
ອົງການມະນຸດສະທຳສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການທຳລາຍເຂື່ອນ “ເຮັດໃຫ້ພົນລະເຮືອນຫລາຍພັນຄົນຕົກຢູ່ໃນອັນຕະ ລາຍ ປ່ອຍໃຫ້ຫລາຍຄົນບໍ່ມີບ້ານເຮືອນ ແລະຄວາມຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳທີ່ສຸດ.”
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການເນໂຕ ທ່າເຈັນ ສະໂຕລເຕັນເບິກ ໄດ້ຮ້ອງການທຳລາຍເຂື່ອນນີ້ວ່າ “ເປັນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍ ຊຶ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນອີກເທື່ອນຶ່ງເຖິງຄວາມທາລຸນໂຫດຮ້າຍ ຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍຢູ່ໃນຢູເຄຣນ”