ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍໃນທົ່ວຢູເຄຣນ ໄດ້ສັງຫານເດັກນ້ອຍຢ່າງໜ້ອຍ 477 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບເກືອບຮອດ 1,000 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກເມື່ອນຶ່ງປີກ່ອນ, ອີງຕາມອົງການໄອຍະການຢູເຄຣນ ກ່າວໃນວັນອາທິດ ວານນີ້ ໃນລາຍງານທີ່ຂຽນລົງໃນແອັບສົ່ງຂໍ້ຄວາມ Telegram.
ການເສຍຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຖືກບັນທຶກຢູ່ໃນເຂດໂດເນດ (Donetsk) ແລະ ຄາກີບ, ບ່ອນທີ່ມີຜູ້ໃຫຍ່ 452 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ 275 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ ຫຼືໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ຕາມລໍາດັບ. ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກນ້ອຍຄາດວ່າ ຈະສູງຂຶ້ນເນື່ອງຈາກວ່າ ການນັບປັດຈຸບັນບໍ່ໄດ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນຈາກເຂດທີ່ຄອບຄອງຂອງຣັດເຊຍ ຫຼືບ່ອນທີ່ມີການປະທະກັນທີ່ດຳເນີນໄປຢູ່.
ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນເມືອງອູມານ (Uman) ເດັກນ້ອຍ 2 ຄົນທີ່ເສຍຊີວິດ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາແມ່ນຖືກນຳໄປຝັງ. ມີຄົນເສຍຊີວິດທັງໝົດ 23 ຄົນ, ລວມທັງເດັກນ້ອຍ 6 ຄົນຢູ່ໃນການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຕຶກອາພາດ ເມັນແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງອູມານ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ຕຳຫຼວດແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນກ່າວວ່າ ມີເດັກນ້ອຍເກືອບ ຮອດ 400 ຄົນ ຫາຍສາບສູນ.
ເດັກນ້ອຍຫຼາຍກວ່າ 19,000 ຄົນຈາກດິນແດນທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍຣັດເຊຍຖືກບັງຄັບໃຫ້ເນລະເທດໄປຍັງຣັດເຊຍ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ຢູເຄຣນດຶງເອົາຄືນມາໄດ້ພຽງແຕ່ 364 ຄົນເທົ່ານັ້ນ, ອີງຕາມອົງການເດັກນ້ອຍໃນສົງຄາມ ຫລື Children of War ຊຶ່ງເປັນຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຂອງຢູເຄຣນ.
ວັນທີ 17 ມີນານີ້, ສານອາຍາສາກົນ ຫລື ICC ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງຈັບຕົວປະທາ ນາທິບໍດີຣັດເຊຍ, ທ່ານວລາດິເມຍ ປູຕິນ ແລະທ່ານນາງມາເຣຍ-ລໂວວາ-ເບໂລວາ (Maria Lvova-Belova), ເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍ ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບັງຄັບໃຫ້ສົ່ງເດັກນ້ອຍຢູເຄຣນ ໄປຍັງຣັດເຊຍ.
ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວໃນມົສກູ, ທ່ານນາງມາເຣຍ- ລໂວວາ-ເບໂລວາ (Lvova-Belova) ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາກ່ຽວກັບອາຊະຍາກໍາສົງຄາມຂອງ ICC ວ່າບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ຄະນະກໍາມະການຂອງທ່ານນາງໄດ້ປະຕິບັດງານ ບົນພື້ນຖານດ້ານມະນຸດສະທໍາ ເພື່ອປົກປ້ອງຜົນປະ ໂຫຍດຂອງເດັກນ້ອຍ ໃນເຂດທີ່ມີການປະຕິບັດງານທາງທະຫານ, ອີງຕາມອົງ ການຂ່າວຣອຍເຕີສ (Reuters).
ກ່ອນໜ້ານີ້ ວັງເຄຣມລິນໄດ້ເອີ້ນການກະທຳຂອງ ICC ວ່າ “ຮຸນແຮງ ແລະ ບໍ່ສາມາດຮັບເອົາໄດ້.”