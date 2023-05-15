ອັງກິດ ໄດ້ປະກາດໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຊຸດໃໝ່ສຳລັບຢູເຄຣນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ປະທານາທິບໍດີ ຢູເຄຣນ ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຮອດສຳລັບການເຈລະຈາກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຣິຊີ ຊູນາກ.
ການຊ່ວຍເຫຼືອຊຸດໃໝ່ລວມມີລູກສອນໄປປ້ອງກັນທາງອາກາດຫຼາຍຮ້ອຍລູກ ພ້ອມກັບໂດຣນໂຈມຕີໄລຍະໄກ.
ທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມລົງໃນ ທວິດເຕີ ວ່າ “ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ແມ່ນຜູ້ນຳໜ້າ ເມື່ອເວົ້າເຖິງການຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາຢູ່ພາກພື້ນດິນ ແລະ ໃນອາກາດ. ການຮ່ວມມືນີ້ຈະສືບຕໍ່ມື້ນີ້. ຂ້າພະເຈົ້າຈະພົບປະກັບເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທ່ານ ຣິຊີ. ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການເຈລະຈາທີ່ສຳຄັນໜ້າຕໍ່ໜ້າ ແລະ ໃນຄະນະຜູ້ແທນ.”
ການເຈລະຈາຂອງວັນຈັນມື້ນີ້ແມ່ນມີກຳນົດທີ່ຈະຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ຄະລືຫາດ ເຊັກເກີ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດ ເຊິ່ງແມ່ນທີ່ພັກຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານ ຊູນາກ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ນີ້ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນໃນການຕ້ານຢັນຕໍ່ສົງຄາມທີ່ໂຫດຮ້າຍຂອງ ຢູເຄຣນ.”
ການຢຸດແວ່ຂອງທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໃນ ອັງກິດ ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມບັນດາຄູ່ຮ່ວມຕາເວັນຕົກຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາຂອງທ່ານ ທີ່ລວມມີການພົບປະໃນນະຄອນຫຼວງ ປາຣີ, ເບີລິນ ແລະ ໂຣມ.
ຝຣັ່ງ ໄດ້ປະກາດໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະສະໜອງລົດຖັງ, ລົດຫຸ້ມເກາະ ແລະ ການຝຶກຊ້ອມໃຫ້ທະຫານ ຢູເຄຣນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານຄື້ນໃໝ່ ໃນຂະນະທີ່ ຢູເຄຣນ ກະກຽມການໂຈມຕີຕອບໂຕ້ ທີ່ຖືກຄາດໄວ້ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ.