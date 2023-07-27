ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກໜ່ວງຕໍ່ບັນດາສະຖານທີ່ວັດທະນະທໍາຂອງຢູເຄຣນ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການສະໜອງອາຫານປະເພດເມັດ ທີ່ກີຢິບ ໄດ້ສົ່ງໄປຍັງປະເທດທີ່ທຸກຍາກ.
ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໄດ້ຖືກຍົກຂຶ້ນມາຫາລື ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບຢູເຄຣນ.
ອີງຕາມອົງການວັດທະນະທຳສະຫະປະຊາຊາດຫຼື UNESCO, ນັບແຕ່ສົງຄາມໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນເດືອນກຸມພາປີ 2022, ຢ່າງໜ້ອຍ 274 ສະຖານທີ່ທາງວັດທະ ນະທຳຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ, ລວມເຖິງສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາ 117 ແຫ່ງ.
"ສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາ ຄວນເປັນສະຖານທີ່ນະມັດສະການ, ບໍ່ແມ່ນສະຖານ ທີ່ເຮັດສົງຄາມ," ທ່ານນາງ ນີຮາລ ຊາອາດ (Nihal Saad), ຜູ້ອຳນວຍການອົງການພັນທະມິດພົນລະເຮືອນຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວຕໍ່ສະພາໃນການສະຫຼຸບໂດຍຫຍໍ້ຂອງນາງ.
ແຕ່ທ່ານດີມິດທຣີ ໂປລີຢານສກີ (Dmitry Polyansky) ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຂອງຣັດເຊຍປະຈຳສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ ກໍາລັງດໍາເນີນການ “ໂຈມຕີ” ເພື່ອທຳລາຍສາສະໜາ ອໍໂທດອກ (Orthodoxy) ໃນຢູເຄຣນ.
ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການກ່າວປະນາມຕໍ່ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍໃນວັນອາທິດນີ້ ໃສ່ພະວິຫານທຣານສຟິເຄຊັນ (Transfiguration Cathedral) ຊຶ່ງເປັນສະຖານທີ່ມໍລະດົກໂລກຂອງ UNESCO ໃນເມືອງ ໂອເດຊາ (Odesa) ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ ແລະໄດ້ຊີ້ວ່າເປັນຄວາມຜິດ ຂອງຢູເຄຣນ.
"ຖ້າລູກສອນໄຟຂອງຣັດເຊຍ ໂຈມຕີວິຫານຢ່າງແທ້ຈິງ, ດັ່ງທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານເຊເລັນສກີ ກ້າວອ້າງ, ມັນກໍ່ຈະບໍ່ມີສິ່ງໃດເຫຼືອຢູ່ ໃນພະວິຫານເລີຍ. ແຕ່ມັນໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍແລະບໍ່ໄດ້ຖືກທໍາລາຍທັງໝົດ," ທ່ານ ໂປລີຢານສກີ (Polyansky) ກ່າວຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ.