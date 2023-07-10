ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນການໃຫ້ສໍາພາດທີ່ອອກອາ ກາດຜ່ານທາງໂທລະພາບ CNN ໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ຖ້າຢູເຄຣນເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການ ເນໂຕ້ ກ່ອນທີ່ສົງຄາມຈະສິ້ນສຸດລົງ, ມັນຈະດຶງເອົາປະເທດພັນທະມິດທັງໝົດເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມຂັດແຍ້ງກັບຣັດເຊຍ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ກ່າວອີກວ່າ ກ່ອນທີ່ຢູເຄຣນຈະຖືກພິຈາລະນາ ເຂົ້າເປັນ ສະມາຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້ໄດ້ ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາເພື່ອໃຫ້ເຮັດໃຫ້ ໄດ້ຕາມຄຸນ ສົມບັດທັງໝົດທີ່ກຳນົດໄວ້ “ນັບຕັ້ງແຕ່ການຫັນເປັນປະຊາທິປະໄຕ ໄປຈົນເຖິງບັນຫາ ອື່ນໆ.” ໃນຂະນະດຽວກັນ, ທ່ານກໍໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງສະຫະລັດ ທີ່ຈະສະໜອງອາວຸດທີ່ຢູເຄຣນຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ, ສ້າງຄວາມສາມາດແກ່ເຂົາເຈົ້າ ໃນການປ້ອງກັນຕົວໄດ້.
ທ່ານໄບເດັນ ຈະເດີນທາງໄປຍັງຢູໂຣບໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອໄປຢ້ຽມຢາມ 3 ປະເທດ ເຊິ່ງລວມທັງການເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວິລນຽສ, ປະເທດລີທົວເນຍ ໃນວັນທີ 11-12 ກໍລະກົດນີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ ບໍ່ມີຄວາມເປັນເອກກະພາບໃນເນໂຕ້ກ່ຽວກັບການນຳເອົາຢູເຄຣນ ເຂົ້າເປັນພັນທະມິດໃນກາງສົງຄາມ, ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ “ການດຶງເອົາປະເທດໃນເນໂຕ້ມາຮວມຕົວກັນແມ່ນເປັນເລື້ອງສຳຄັນຫລາຍແທ້ໆ.”
ປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດິເມຍ ເຊເລນສ໌ກີ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຢູ່ໃນລາຍການ "ອາທິດນີ້" ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ ທ່ານຫວັງວ່າຈະ "ເຮັດທຸກທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້...ເພື່ອເລັ່ງການແກ້ໄຂບັນຫາ ເພື່ອໃຫ້ມີການເຫັນພ້ອມກັນຂອງຄູ່ພາຄີຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານເຊເລນສ໌ກີ ຍັງໄດ້ຍົກຍ້ອງຄຸນຄ່າຂອງຢູເຄຣນ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຂອງ ອົງການເນໂຕ້ໃນອະນາຄົດ "ໂດຍທີ່ຈິງແລ້ວ ເປັນກອງທັບທີ່ເຂັ້ມແຂງທີ່ສຸດໃນຢູໂຣບ."
“ຊາວຢູເຄຣນເກົ້າສິບເປີເຊັນແມ່ນຢາກເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງເນໂຕ້. ຫຼາຍກວ່າ 90 ເປີເຊັນຂອງຊາວຢູເຄຣນຢາກເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງສະຫະພາບຢູຣົບ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ.
ເບິ່ງວີດິໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໂດຍ Widakuswara:
ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານທິມ ເຄນ ແລະສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງບາບາຣາ ລີ ທີ່ສັງພັກເດໂມແຄຣັດທັງສອງຄົນ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈຂອງທຳນຽບຂາວ ທີ່ຈະສົ່ງກະສຸນ ລູກຫວ່ານ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ເພື່ອຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ.
ເບິ່ງວີດິໂອທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໂດຍ Veronica Balderas Iglesias:
ທ່ານເຄນ, ຜູ້ທີ່ນັ່ງຢູ່ໃນຄະນະກໍາມະການກອງທັບຂອງສະພາສູງກ່າວວ່າ ທ່ານມີ "ຄວາມບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈຢ່າງແທ້ຈິງພໍສົມຄວນ" ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈ ຂອງສະຫະລັດ ເພາະວ່າມັນສາມາດກະຕຸ້ນໃຫ້ປະເທດອື່ນ ມອງຂ້າມສົນທິສັນຍາສາກົນທີ່ຫ້າມການໃຊ້ກະສຸນດັ່ງກ່າວ.