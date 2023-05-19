ສັນຍານເຕືອນໄພກ່ຽວກັບການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໄດ້ມີການປະກາດໃນທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍຢູ່ໃນບາງເຂດມີລາຍງານໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວຜ່ານທາງເຕເລກຣາມວ່າ ມີການແນມເຫັນເຮືອບິນຣັດເຊຍບິນຢູ່ເທິງຟ້າແລະມີການຂົ່ມຂູ່ທີ່ອາດຈະຖືກໂຈມຕີໂດຍລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງຊູເປີໂຊນິກຄິນຊອລ (Kinzhal) ຕໍ່ທຸກໆຂົງເຂດ.
ກອງທັບຢູເຄຣນກ່າວຕື່ມວ່າ ເຂດພາກກາງຂອງປະເທດແມ່ນມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຖືກໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼືໂດຣນ. ມີລາຍງານໄດ້ຍິນສຽງລະເບີດດັງຂຶ້ນ ໃນຫຼາຍໆຫົວເມືອງ ຮວມທັງເມືອງກຣິບຢິຣີ (Krivyi Rih) ຢູ່ໃນເຂດພາກກາງຂອງປະເທດ.
ເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຸດຂອງຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກາກນໂຈມຕີໃນຂັ້ນຕົ້ນ ແຕ່ຕໍ່ມາເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ກວມເອົາໝົດທຸກເຂດທົ່ວປະເທດ.
ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ກອງທັບຂອງຢູເຄຣນເຕືອນວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະມີການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຕໍ່ເຂດໂອແດສສາແລະມີໂກລາອິບ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ໃນຂະນະດຽວ ສະຫະລັດໄດ້ນັບເກີນຈຳນວນກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານ ທະຫານທີ່ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ປະມານ 3 ຕື້ໂດລາ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທີ່ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຊຶ່ງເປັນຄວາມຜິດພາດ ທາງດ້ານບັນຊີ ຊຶ່ງໃນໄວໆນີ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມກັງວົນໝົດໄປທີ່ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ຂໍເງິນຈາກລັດຖະສະພາຕື່ມເພື່ອໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດທຳການສູ້ລົບຕໍ່ໄປໃນລະດູໃບໄມ້ປົ່ງນີ້.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ຄຳນວນຕົ້ນທຶນທີ່ເກີດຈາກທົດແທນອາວຸດ ທີ່ມອບໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ເວລາທຳການນັບການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ກະປະມານຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ມັນຄວນຈະນັບຕົ້ນທຶນທັງໝົດຂອງລະບົບຕ່າງໆທີ່ຖືກສົ່ງໄປຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວ.