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ວັນອັງຄານ, 18 ຕຸລາ 2022
ໂລກ

ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ສະ​ໜອງ​ເຮືອ​ບິນ ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ລະ​ເມີດ​ມະ​ຕິ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊ​າດ

​ຮູບ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຟົ້ງ​ຂຶ້ນ ຈາກ​ເຫດ​ລະ​ເບີດ​ທີ່​ທາງ​ສາຍ​ນຶ່ງ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໂດຍ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ກີ​ຢິບ ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 17 ຕຸ​ລາ 2022.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ລະ​ເມີດ​ມະ​ຕິ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ກາ​ນສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ດ້ວຍ​ການ​ສົ່ງ​ເຮືອ​ບິນ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ​ຫຼື​ໂດ​ຣນ​ໄປ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ.

ຮອງ​ໂຄ​ສົກ ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່​າງ​ປະ​ເທດ​ສະຫະ​ລັດ ທ່ານ​ວີ​ແດັນ ພາ​ແທ​ລ (Vedant Patel) ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ຂອງມື້ນີ້ ຝ​ຣັ່ງ ແລະ​ອັງ​ກິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ຢ່າງ​ເປັນ​ການ​ເປີດ​ເຜີຍ​ໃນ​ການ​ຊັ່ງ​ຊາ​ວ່​າ ​ການ​ສະ​ໜອງ​ຍານ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບເຫຼົ່າ​ນີ້​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ເທດ​ຣັດ​ເຊຍ ​ແມ່ນ​ລະ​ເມີດ​ຕໍ່​ມະ​ຕິ​ເລກ​ທີ 2231 ຂອງ​ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ແລະ​ນີ້​ກໍ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ພ້ອມ​ນຳ.”

ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ອົງ​ກາ​ນ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ໄດ້​ຮັບ​ຮອງ​ເອົາ​ມະ​ຕິ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ປີ 2015 ໂດຍຄວາມເປັນ​ລະ​ບຽບ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຂໍ້​ຕົກ​ລົ​ງ​ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຈຳ​ກັດ​ໂຄງ​ການ​ນິວ​ເຄ​ລຍ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ກັບ​ການ​ບັນ​ເທົາ​ໃນ​ການ​ລົງ​ໂທດ.

“ມັນ​ເປັນ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ວ່າ ຍານ​ບໍ່​ມີ​ຄົນ​ຂັບ ​ທີ່ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ໂອນໄປ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ແລະ​ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ໂດຍ​ຣັດ​ເຊຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນນັ້ນ ແມ່ນ​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ດາ​ອາ​ວຸດ​ທີ່​ຍັງ​ຖືກ​ຫ້າມ​ໂດຍ​ມະ​ຕິກ 2231.”

ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ສອງ-ສາມ​ອາ​ທິດ​ທີ່​ຜ່ານ​ມານີ້ ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄດ້​ລາຍ​ງານ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ

​ອີກວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຫົວ​ເມືອງ​ຕ່າງໆ​ຂອງ​ຕົນ ​ໂດຍ​ໃຊ້​ໂດ​ຣນ​ຊາ​ເຮັດ-16 (Sahed-16) ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ. ແຕ່​ອີ​ຣ່ານ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ຕົນ​ບໍ່​ໄດ້​ສົ່ງ​ໂດ​ຣນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ໄປ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ.

ໂຄ​ສົກ​ຂອງ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ແຄ​ຣີນ ຊັງ-ປີ​ແອ ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ວ​ວ່າ ອີ​ຣ່ານ “ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຄວາມ​ຈິງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ແລະ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ອາ​ວຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ຣັດ​ເຊຍ ສຳ​ລັບ​ໃຊ້​ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.”

ທ່ານ​ນາງ​ຈີນ ປີ​ແອ ກ່າວ​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ຈະ​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ການ​ຄ້າ​ອາ​ວຸດ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍແລະ​ອີ​ຣ່ານ ແລະ​ຈະ “ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ຍາກ​ຕື່ມ​ຂຶ້ນ​ສຳ​ລັບ​ອີ​ຣ່ານ​ທີ່​ຈະ​ຂາຍ​ອາ​ວຸດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ໃຫ້​ແກ່​ຣັດ​ເຊຍ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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