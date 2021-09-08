ທຸກໆຄົນ ຕ້ອງມີໜັງສືສັກຢາວັກຊີນ ກັນໂຄວິດ-19 ຮວມທັງຄົນລາວ ຢູ່ໃນປະເທດຝຣັ່ງ

ໃນຂະນະທີ່ເຊື້ອໄວຣັສສາຍພັນໃໝ່ແດລຕ້າ ກຳລັງແຜ່ລະບາດອອກໄປທົ່ວໂລກ ໂດຍ
ສະເພາະຕິດແປດໄປຫາພວກເດັກນ້ອຍ ແບບທີ່ບໍ່ມີມາກ່ອນນັ້ນ ບັດນີ້ລັດ ຖະບານຢູ່
ໃນແຕ່ລະປະເທດ ໄດ້ອອກກົດລະບຽບການປ້ອງກັນຕ່າງໆນາໆ. ສຳ ລັບປະເທດຝຣັ່ງ
ກົດລະບຽບສະບັບຫຼ້າສຸດແມ່ນໄດ້ວາງໄວ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດໂດຍສະ ເພາະຢູ່ໃນສາທາລະ
ນະຊົນ.
ຍາປ້າຄຳຈັນ ບູລົມ ຄົນຝຣັ່ງເຊື້ອສາຍລາວ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງອັງໂຕນີ ຊານເມືອງນະ
ຄອນຫຼວງປາຣີ ໄດ້ເລົ່າເຖິງສະພາບການໂຄວິດ-19 ໃນປັດຈຸບັນ ສູ່ ວີໂອເອຟັງວ່າ ກົດ
ລະບຽບທີ່ທາງການໄດ້ສັ່ງອອກມາໃຫ້ປະຕິບັດມີດັ່ງນີ້:
ອີງຕາມຄຳປະກາດຂອງລັດຖະບານຝຣັ່ງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະຊາຊົນຝຣັ່ງ ແລະນັກທ່ອງ
ທ່ຽວ. ຖ້າທ່ານມີແຜນເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດຝຣັ່ງໃນເວລານີ້ທຸກຄົນ ຕ້ອງໄດ້ຕຽມ
ສະເໜີ ໜັງສືສັກຢາວັກຊີນ ຍົກເວັ້ນເດັກນ້ອຍອາຍຸ 12 ປີ ລົງມາ ເວລາເຂົ້າໄປສະຖານທີ່
ບັນເທີງ ແລະສູນກາງວັດທະນາທຳ. ເລີ້ມແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ສິງຫາຜ່ານມານີ້ເປັນຕົ້ນໄປທຸກ
ຄົນຕ້ອງໄດ້ສະເໜີເອກກະສານ ສັກຢາວັກຊີນ ເວລາເຂົ້າໄປບາດື່ມເຫຼົ້າ ຮ້ານອາຫານ
ຮ້ານຊັບພະສິນຄ້າ ໂຮງໝໍ ຍົກເວັ້ນໃນ ກໍລະນີສຸກເສີນ ບ້ານພັກຄົນບຳນານ ບ່ອນປິ່ນ
ປົວຮັກສາຄົນຊະລາ ການເດີນທາງ ທີ່ມີໄລຍະໄກ ທາງເຮືອບິນ ລົດໄຟ ແລະລົດເມ
ເຫລົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ