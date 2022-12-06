ບັນດາຜູ້ນຳຄອມມິວນິສຂອງຈີນ ໄດ້ຊົມເຊີຍມື້ລາງຜູ້ນຳຈຽງ ເຊີໝິນ (Jiang Zemin) ວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ລັດທິມາກ-ເລນິນ ທີ່ເປັນຜູ້ຄຸ້ມຄອງເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂະຫາຍຕົວຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາການຄວບຄຸມຂອງພັກ ຕໍ່ສັງຄົມໄວ້ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ປະທານປະເທດ ແລະເປັນຜູ້ນໍາພັກໄດ້ຍ້ອງຍໍທ່ານຈຽງ ໃນການກ່າວຄຳປາໄສເປັນເວລານຶ່ງຊົ່ວໂມງທີ່ຫໍສາລາປະຊາຊົນໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ແລະທະຫານທີ່ເກັ່ງກ້າຢືນຕັ້ງໃຈຟັງ.
ທ່ານສີ ໄດ້ເລົ່າຄືນ ເຖິງຊີວິດເຮັດວຽກທາງການເມືອງອັນຍາວນານຂອງທ່ານຈຽງ ໂດຍເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງບົດບາດຂອງທ່ານ ໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານການເມືອງ ຊຶ່ງເປັນການອ້າງເຖິງການກ້າວຂຶ້ນ ເປັນຜູ້ນຳສູງສຸດຂອງທ່ານຈຽງ ໃນເວລາບໍ່ດົນ ກ່ອນການປາບປາມຢ່າງນອງເລືອດ ຂອງທະຫານ ຕໍ່ຂະບວນການສະໜັບສະ ໜູນປະຊາທິປະໄຕ ທີ່ນຳພາໂດຍນັກສຶກສາໃນປີ 1989 ທີ່ລວມສູນກັນຢູ່ຈະຕຸລັດທຽນອັນເໝິນ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງນັ້ນ. ທ່ານຈຽງໄດ້ເຖິງແກ່ມໍລະນະກຳ ພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກມີການປະທ້ວງຕາມຖະໜົນຫົນທາງຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຈີນ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ເປັນຕົ້ນມາ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບແຮງກະຕຸ້ນ ຈາກຄວາມໂກດແຄ້ນຕໍ່ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານໂຄວິດ-19 ເຄັ່ງຄັດ.