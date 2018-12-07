ກ່ຳປັ່ນຊອກຫາ ແລະຊ່ວຍກູ້ຊີວິດ Aquarius ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍພວກອົບພະຍົບປະ
ມານ 30,000 ຄົນ ໃຫ້ຫລີກລ້ຽງຄວາມຕາຍໄດ້ຢູ່ໃນທະເລເມດິແຕຣາເນ
ໄດ້ຍຸຕິການປະຕິບັດງານໄວ້.
ກຸ່ມຊ່ວຍເຫລືອດ້ານມະນຸດສະທຳ, ທ່ານໝໍທີ່ໄຮ້ພົມແດນ ຫລື Doctors Without
Borders (MSF) ແລະ SOS Mediterranee ເວົ້າວ່າ ບັນດາລັດຖະບານຂອງ
ປະເທດຢູໂຣບ ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຍຸຕິການດຳເນີນການຊ່ວຍກູ້ຊີວິດນັ້ນໄວ້.
ກ່ຳປັ່ນAquarius ໄດ້ຖືກຢຸດສະງັກໄວ້ຢູ່ໃນເມືອງ Marseille ຂອງຝຣັ່ງ ນັບແຕ່ເດືອນ
ຕຸລາເປັນຕົ້ນມາ ພາຍຫລັງທີ່ປານາມາ ໄດ້ຍຶດເອົາທະບຽນຂອງກ່ຳປັ່ນດັ່ງກ່າວ ໂດຍ
ໄດ້ຖືກຮ້ອງຂໍຈາກຝ່າຍຂວາຂອງລັດຖະບານອີຕາລີ ທີ່ຕໍ່ຕ້ານພວກເຂົ້າເມືອງນັ້ນ.
ກ່ຳປັ່ນນັ້ນໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກອົບພະຍົບເຂົ້າເມືອງ ທີ່ພະຍາຍາມເດີນທາງ
ຂ້າມໄປຫາທະວີບຢູໂຣບຢ່າງກັນດານຈາກລີເບຍ ໂດຍໃຊ້ແພ ແລະເຮືອນ້ອຍ ທີ່
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດບັນຈຸຢ່າງພຽງພໍນັ້ນ.
"ການຍຸຕິເຮືອ Aquarius ໄວ້ກໍໝາຍຄວາມວ່າ ມີການເສຍຊີວິດເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນທະເລ;
ຈະມີການເສຍຊີວິດທີ່ສາມາດຫລີກລ້ຽງ ບໍ່ໄດ້ມີໃຜຮູ້ເຫັນ ແລະບໍ່ມີການບັນທຶກ.
ມັນເປັນກໍລະນີທີ່ 'ບໍ່ເຫັນແລ້ວກໍບໍ່ມີໃຜເວົ້າຫາເລີຍ' ສຳລັບຜູ້ນຳອັງກິດ ແລະປະ
ເທດຢູໂຣບ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຊາຍ, ຜູ້ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍໄຫ້ຫາຍໄປ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານນາງ Vickie Hawkins ຫົວໜ້າອົງການທ່ານໝໍທີ່ໄຮ້ພົມແດນຂອງອັງ
ກິດ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ.
ອົງການວ່າດ້ວຍອົບພະຍົບສາກົນເວົ້າວ່າ ອົບພະຍົບເຂົ້າເມືອງປະມານ 15,000
ໄດ້ຖືກຈົມນ້ຳຕາຍ ຢູ່ໃນເຂດທະເລເມດິແຕຣາເນຕອນກາງ ນັ້ບແຕ່ປີ 2013 ເປັນ
ຕົ້ນມາ. ຄາດກັນວ່າ ຢູ່ໃນປີນີ້ເທົ່ານັ້ນ ກໍມີປະມານ 2,133 ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປແລ້ວ.
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