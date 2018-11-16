ສານຍຸຕິທຳສາກົນໄດ້ພົບວ່າ ຜູ້ນຳສອງຄົນຂອງກຸ່ມຂະເໝນແດງ ທີ່ມີຊື່ສຽງໃນທາງ
ບໍ່ດີ ທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ນັ້ນ ມີຄວາມຜິດຖານຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ ຢູ່ໃນໄລຍະທີ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ
ປົກຄອງກຳປູເຈຍຢ່າງປ່າເຖື່ອນ ໃນຊຸມປີ 1970 ນັ້ນ.
ທ້າວນວນ ເຈຍ ອາຍຸ 92 ປີ ແລະອະດີດປະທານປະເທດຂຽວ ສຳພັນ, ອາຍຸ 87 ປີ
ຖືກສານສາກົນ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່
ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ສານພິເສດຂອງກຳປູເຈຍນັ້ນ ພົບເຫັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ມີ
ຄວາມຜິດຖານກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ.
ຄວາມຜິດເຫລົ່ານີ້ລວມມີ ການຄາດຕະກຳ, ການທຳລາຍລ້າງຜານຄົນ, ການເຮັດໃຫ້
ຄົນກາຍເປັນຂ້າທາດ, ການທໍລະມານແລະການຈັບຄົນໄປລົງໂທດໂດຍ ອີງໃສ່ພື້ນ
ຖານການເມືອງ, ຊົນຊາດ ຊົນເຜົ່າ ແລະສາດສະໜາ.
ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກຂໍ້ຫາວ່າ ທຳການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງສະມາຊິກຊົນ
ກຸ່ມນ້ອຍທີ່ເປັນຊາວຫວຽດນາມ ແລະຊົນເຜົ່າຈາມ ແລະຍັງລະເມີດສົນທິສັນຍາເຈນີວາ
ເພີ້ມອີກ, ຊຶ່ງລວມມີ ການຂ້າຢ່າງມີເຈດຕະນາ, ການທໍລະມານ ຫລື ການປະຕິບັດຕໍ່ຄົນ
ຢ່າງຂາດມະນຸດສະທຳ.
ທັງສອງຄົນນີ້ ແມ່ນສະມາຊິກລະດັບສູງທີ່ສຸດທີ່ຍັງມີຊີວິດຢູ່ຂອງກຸ່ມຄອມມີວນິສ ຂະເໝນແດງ.
ທັງສອງຄົນນີ້ ຕ່າງກໍຢືນຢັນວ່າ ຫວຽດນາມເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການສັງຫານຊີວິດຂອງເກືອບ 2 ລ້ານຄົນ ໂດຍການໃຊ້ຫລາຍມາດຕະການ, ລວມທັງການ ບໍ່ໃຫ້ກິນອາຫານ, ທໍລະມານ, ແລະການເຮັດວຽກໜັກຈົນໝົດແຮງ ຢູ່ສູນອອກແຮງງານຕ່າງໆ. ສ່ວນຄົນອື່ນໆນັ້ນ ຖືກຕີດ້ວຍຄ້ອນຈົນຕາຍຢູ່ໃນການປະຫານຊີວິດໝູ່ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ເອີ້ນວ່າ “ທົ່ງມໍລະນະ” ນັ້ນ.
ຜູ້ຊາຍທັງສອງຄົນນີ້ໄດ້ຮັບໂທດຈຳຄຸກຕະຫລອດຊີວິດຢູ່ແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າ ຖືກຕັດສິນ ຢູ່ໃນການໄຕ່ສວນຄະດີໃນເມື່ອກ່ອນວ່າ ກໍ່ອາດຊະຍາກຳຕ້ານມະນຸດຊາດ ທີ່ມີການພົວພັນກັບການບັງຄັບໃຫ້ຜູ້ຄົນ ຍົກຍ້າຍຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໄປບ່ອນອື່ນ ແລະບັງຄັບໃຫ້ຄົນໃນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ຫາຍສາບສູນ.
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