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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມືປືນສັງຫານໝູ່ ໃນ ລາສ໌ ເວກັສ ໄດ້ວາງແຜນ ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ເຫດຜົນເທື່ອ

ພວກພະນັກງານ ໄດ້ເອົາໄມ້ແປ້ນປິດປ່ອງຢ້ຽມທີ່ຖືກທຸບ ໂດຍມືປືນ ໃນໂຮງແຮມ Mandalay Bay Resort ແລະ Casino, ບ່ອນທີ່ ທ້າວ Stephen Paddock ທຳການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ໃນເສັ້ນທາງຜູ້ຄົນຍ່າງທ່ຽວຊົມເມືອງ ຫຼື Las Vegas Strip ຂອງລັດ Nevada, ວັນທີ 6 ຕຸລາ 2017.

ເປັນ​ເວລາດົນ​ກວ່າ​ສັບປະດາແລ້ວ ຫຼັງຈາກມື​ປືນ ​ທ້າວ Stephen Craig Paddock ​
ໄດ້​ຍິງສັງຫານຜູ້ຄົນ 58 ຄົນ ​ແລະເຮັດໃຫ້​ເກືອບ 500 ຄົນ ​ບາດ​ເຈັບ ພວກ​ສືບສວນ ​
ໃນ​ນະຄອນ Las Vegas ຍັງ​ບໍ່​ທັນໄດ້ຮັບ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ
ການ​ຊອກ​ຫາສາ​ເຫດຕ່າງໆຂອງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຍັງ​ເປັນ​ບູລິ​ມມະ​ສິດ​ຂອງ
​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຢູ່.

ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ຕຳຫຼວດ ທ່ານ Joseph Lombardo ​ເຂດ​ເມືອງ Clark ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​
ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ວ່າ ທ້າວ Paddock ​ໄດ້​ປິດ​ບັງເລື່ອງ​ລາວ​ຫຼາຍຢ່າງ
ໃນ​ຊ່ວ​ງ​ເວລາ​ ​ກ່ອນ​ການ​ສັງຫານ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ການ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ
​ເປັນ​ການ​ຍາກ.

​ແຕ່​ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກຕຳຫຼວດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ​ກັບ​ອົງການ​ສືບ​ລັບ​ສັນຕິບານກາງ ​ແລະ​ຫ້ອງການ​ເຫຼົ້າ​ແລະ​ຢາ ​ແລະ​ອາວຸດ ​ໃນຫຼັກ​ຖານຕ່າງໆ ທີ່​ພົວພັນ​
ກັບການ​ວິ​ເຄາະ​ນິ​ໄສ​ໃຈຄໍຂອງລາວ ​ໄດ້​ກັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ກວດ​ຄົ້ນ​ບ້ານ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ, ​ວິ​ເຄາະ
​ເຖິງ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ສື່ສານ​ຂອງ​ລາວ ​ແລະ​ການ​ໄປ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ການ ຈົນ​ເຖິງ​ສະຖານ​ທີ່
​ເກີດ​ເຫດ ​ໃນ​ເຂດບັນ​ເທີ​ງຂອງ​ນະຄອນ Las Vegas.

“ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່ເຊື່ອ​ວ່າ ມັນ​ມີ​ເຫດການ​ອັນ​ໃດ ຂອງ​ຊີວິດຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ
ທີ່​ເປັນ​ກຸນ​ແຈ​ສຳຄັນ,” ຊຶ່ງທ່ານ Lombardo ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້ ​ແລະ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ວ່າ
“ພວກ​ເຮົາ​ເຊື່ອ​ວ່າ ລາ​ວ​ໄດ້​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ຈະ​ພາກ​ຊີວິດ​ຂອງຜູ້​ຄົນ​ແບບ​ທີ່​ລາວ​
ໄດ້​ກະທຳ​ນັ້ນ, ​ແລະ​ລາວ​ໄດ້​ມີ​ແຜນການ​ທີ່​ໝາຍ​ໝັ້ນໃນ​ອັນ​ທີ່​ລາວໄດ້ຕັ້ງ​ໃຈ
​ກະທຳລົງ​ໄປ​ນັ້ນ.”

ພວກ​ນັກ​ສື​ບສວນ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ໂອ້​ລົມ​ກັບ​ນ້ອງ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ້າວ Paddock ພ້ອມ​ດຽວ​ກັບ
​ແຟນສາວ​ຂອງ​ຜູ້ກ່ຽວ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ບາດກ້າວຕ່າງໆ ແລະ​ການ​ຕິດ​ຕໍ່​ພົວພັນຂອງ
​ທ້າ​ວ Paddock ໃນ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ທີ່​ລາວ​ໄດ້​ຈັດການ​ວາງ​ແຜນການ​ໂຈມ​ຕີ ພ້ອມ​ດຽວ
​ກັບ​ການ​ຊື້​ເກັບ​ປືນທ້ອນ​ໄວ້

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ ປືນ 32 ກະບອກ ​ໃນ​ຫ້ອງ​ພັກ​
ໃນໂຮງ​ແຮມ Mandalay Bay ບ່ອນ​ທີ່​ທ້າວ Paddock ​ໄດ້​ທຸບ​ປ່ອງຢ້ຽມ​ແລະ​ເປີດ
​ສາກ​ຍິງຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ຊົມ​ການສະ​ແດງ​ດົນຕີ​ລູກ​ທົ່ງ​ອ​າ​ເມຣິກັນ ທີ່ຢູ່​ກົງກັນຂ້າມ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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