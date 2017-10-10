ມືປືນສັງຫານໝູ່ ໃນ ລາສ໌ ເວກັສ ໄດ້ວາງແຜນ ລ່ວງໜ້າ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ ເຫດຜົນເທື່ອ

ເປັນເວລາດົນກວ່າສັບປະດາແລ້ວ ຫຼັງຈາກມືປືນ ທ້າວ Stephen Craig Paddock
ໄດ້ຍິງສັງຫານຜູ້ຄົນ 58 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ເກືອບ 500 ຄົນ ບາດເຈັບ ພວກສືບສວນ
ໃນນະຄອນ Las Vegas ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບສາເຫດຂອງການໂຈມຕີ ແລະກ່າວວ່າ
ການຊອກຫາສາເຫດຕ່າງໆຂອງການໂຈມຕີທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນຍັງເປັນບູລິມມະສິດຂອງ
ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານ Joseph Lombardo ເຂດເມືອງ Clark ໄດ້ບອກກັບ
ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ທ້າວ Paddock ໄດ້ປິດບັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຢ່າງ
ໃນຊ່ວງເວລາ ກ່ອນການສັງຫານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ຂັ້ນຕອນຂອງການຄົ້ນຫາຄຳຕອບ
ເປັນການຍາກ.
ແຕ່ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກຕຳຫຼວດທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອົງການສືບລັບສັນຕິບານກາງ ແລະຫ້ອງການເຫຼົ້າແລະຢາ ແລະອາວຸດ ໃນຫຼັກຖານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນ
ກັບການວິເຄາະນິໄສໃຈຄໍຂອງລາວ ໄດ້ກັບເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນບ້ານຂອງຜູ້ກ່ຽວ, ວິເຄາະ
ເຖິງການຕິດຕໍ່ສື່ສານຂອງລາວ ແລະການໄປເຮັດວຽກເຮັດການ ຈົນເຖິງສະຖານທີ່
ເກີດເຫດ ໃນເຂດບັນເທີງຂອງນະຄອນ Las Vegas.
“ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາບໍ່ເຊື່ອວ່າ ມັນມີເຫດການອັນໃດ ຂອງຊີວິດຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ
ທີ່ເປັນກຸນແຈສຳຄັນ,” ຊຶ່ງທ່ານ Lombardo ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະໄດ້ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ
“ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ລາວໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະພາກຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນແບບທີ່ລາວ
ໄດ້ກະທຳນັ້ນ, ແລະລາວໄດ້ມີແຜນການທີ່ໝາຍໝັ້ນໃນອັນທີ່ລາວໄດ້ຕັ້ງໃຈ
ກະທຳລົງໄປນັ້ນ.”
ພວກນັກສືບສວນ ແມ່ນໄດ້ໂອ້ລົມກັບນ້ອງຊາຍຂອງທ້າວ Paddock ພ້ອມດຽວກັບ
ແຟນສາວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆ ແລະການຕິດຕໍ່ພົວພັນຂອງ
ທ້າວ Paddock ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ລາວໄດ້ຈັດການວາງແຜນການໂຈມຕີ ພ້ອມດຽວ
ກັບການຊື້ເກັບປືນທ້ອນໄວ້
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ປືນ 32 ກະບອກ ໃນຫ້ອງພັກ
ໃນໂຮງແຮມ Mandalay Bay ບ່ອນທີ່ທ້າວ Paddock ໄດ້ທຸບປ່ອງຢ້ຽມແລະເປີດ
ສາກຍິງຝູງຊົນທີ່ຊົມການສະແດງດົນຕີລູກທົ່ງອາເມຣິກັນ ທີ່ຢູ່ກົງກັນຂ້າມນັ້ນ.
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