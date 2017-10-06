ຕຳຫຼວດ ຍັງສືບສວນ ການຍິງສັງຫານ ຢູ່ ນະຄອນ Las Vegas

ຕຳຫລວດໃນນະຄອນ Las Vegas ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນລົດທີ່ເຂົາເຈົ້າຊອກຫາ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການສືບສວນ ຂອງການຍິງສັງຫານໝູ່ ທີ່ມືປືນທ້າວ Stephen Paddock ໄດ້ຍິງລົງມາ ຈາກຊັ້ນທີ 32 ຂອງໂຮງແຮມ ກາຊີໂນ Mandalay Bay ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ ຢ່າງໜ້ອຍ 58 ຄົນ ແລະໄດ້ຮັບບາດເຈັບອີກ ຫລາຍຮ້ອຍຄົນ ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າເບິ່ງຄອນເສີດລູກທົ່ງ.
ຕຳຫລວດກ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນ ລົດ Hyundai Tucson ເວລາເຂົາເຈົ້າກວດຄົ້ນ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານ ຢູ່ເຮືອນບ່ອນທີ່ທ້າວ Paddock ຢູ່ກັບແຟນຂອງລາວ ນາງ Marilou Danley ໃນເມືອງ Reno. ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແຈ້ງຂາວໃນທັນທີເທື່ອວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ພົບເຫັນລົດດັ່ງກ່າວ
ໃນວັນພະຫັດ ຫລືກ່ອນໜ້ານີ້.
ກອງທືນ GoFunMe ທີ່ຕັ້ງຂຶ້ນສຳລັບຜູ້ເຄາະຮ້າຍແລະບັນດາຄອບຄົວຂອງຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ຖືກສັງຫານໝູ່ໃນນະຄອນ Las Vegas ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເຖິງ 9 ລ້ານ 5 ແສນໂດລາແລ້ວ ຈາກການບໍລິຈາກ ແລະມີທ່າທາງວ່າ ຈະຂຶ້ນເປັນຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ ອີງຕາມຄະນະກຳມາທິການບໍລິຫານເມືອງ Clark ທ່ານ Steve Sisolak ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ Las Vegas Sun.
ປະທານ ແລະຫົວໜ້າບໍລິຫານສູນປະຊຸມແລະອົງການຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວນະຄອນ Las Vegas ກ່າວວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ ບໍ່ແມ່ນເວລາທີ່ຈະສົນທະນາກັນ
ເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ການທ່ອງທ່ຽວ ທີ່ເກີດຈາກການຍິງສັງຫານໝູ່. ທ່ານ Rossi Ralentkotte ກ່າວວ່າ “ຈະແມ່ນເວລາ ເມື່ອພວກເຮົາທົບທວນຄືນເບິ່ງການຊຸກ ຍູ້ໃຫ້ນະຄອນ Las Vegas ເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ໃນໂລກ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນໃນເວລານີ້.” ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງບັນດາລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງເບິ່ງແຍງປະຊາຄົມ ແລະນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຈະເຮັດ.”
ທ້າວ Paddock ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍໆມື້ ແລະຫລາຍໆເດືອນກ່ອນຈະເລີ້ມລົງມື ໃນການຍິງສັງຫານໝູ່ທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງສະຫະລັດຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ໂດຍໄດ້ເຊົ່າຫຼາຍໆຫ້ອງຂອງໂຮງແຮມທີ່ສາມາດຫລຽວເຫັນການສະແດງດົນຕີຢູ່ໃນນະຄອນ Las Vegas ພ້ອມດ້ວຍຢູ່ທີ່ນະຄອນ Chicago ອີງຕາມ
ຄຳເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່.
ລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ທີ່ໄດ້ອ້າງຄຳ ເວົ້າຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຈ້ງວ່າ ທ້າວ Paddock ໄດ້ຈອງໂຮງແຮມສອງຫ້ອງ
ຢູ່ນະຄອນ Chicago ໃນເດືອນສິງຫາ ຜ່ານມາເພື່ອສັງເກດເບິ່ງງານບຸນ Lollapalooza ທີ່ມີແຟນດິນຕີໄປຮ່ວມຫຼາຍຮ້ອຍພັນຄົນໃນແຕ່ລະປີ. ທ້າວ Paddock
ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປຢູ່ ໃນຫ້ອງທີ່ຈອງໄວ້ ແລະ
ຍັງບໍ່ຮູ້ເທື່ອວ່າ ລາວໄດ້ໄປນະຄອນ
Chicago ໃນວັນທ້າຍສັບປະດານັ້ນຫລືບໍ່ ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດໂດຍເວັບໄຊ TMZ.
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