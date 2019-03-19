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ລາວ

ສ​ປ​ປ ລາວ ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ​ກັບ​ບັນ​ຫາ ເພື່ອ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ ​ເປັນ​ປະ​ເທດ ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ

ພວກ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ລາວ ໃນ​ຊົນ​ນະ​ບົດ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສ​ປ​ປ ລາວ ຍັງ​ປະ​ເຊີນກັບ​ບັນ​ຫາ​ພື້ນ​ຖານ​ຫຼາຍໆ​ດ້​ານ​ທີ່​ເປັນ​ອຸບ​ປະ​ສັກ​ຕໍ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ
ປະ​ຕິ​ບັດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ​ທີ່​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ​ໄວ້​ກັບ​ອົງ​ການ​
ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​​​​​​ສ​ປ​ປ ລາວ ​ປະ​ເຊີນໜ້າ​ກັບ​ຫຼາຍໆ​ບັນ​ຫາ ເພື່ອ​ທີ່​ຈະ​ບັນ​ລຸ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ຂອງ​ສູນ​ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ຍາກ​ຈົນ​ໃນຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ທິການເສດ​ຖະ​ກິດ
ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ແຫ່ງ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ປະ​ຈຳ​ພາກ​ພື້ນ​ເອ​ເຊຍ-ປາ​ຊິ​ຟິກ (UNESCAP)
ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ບັນ​ຫາ​ຂັ້ນ​ພື້ນ​ຖານ ທີ່​ເປັນອຸບ​ປະ​ສັກສຳ​ຄັນ ຕໍ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລາວ
ໃຫ້​ຫລຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ສະ​ພາບ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ນັ້ນ.

​ມີ​ໃນ​ຫຼາຍໆ​ດ້ານ​ດ້ວຍ​ກັນ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້​ນ້ອຍກວ່າ
ລາຍ​ຈ່າຍ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ​ງົບ​ປະ​ມານ ໃຫ້​ກັບ
​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຕ່າງໆ ໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ ກັບ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ ຮວມ​ເຖິງ
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ທີ່​ບໍ່ສາ​ມາດ​ຕອບ​ສະ​ໜອງ ຕໍ່​ພາກ​ຜະ​ລິດ​ສິນ​ຄ້າ
ແລະ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງໆ ໄດ້​ຢ່າງ​ພຽງ​ພໍ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທາງການ​ລາວ ມີ​ກຳ​ນົດ​ການທີ່​ຈະ​ນຳ​ເໜີ​ລາຍ​ງານ ຕໍ່​ເວ​ທີ​ການ​ເມືອງ​ລະ​ດັບ​ສູງ
(High Level Political Forum)ຂອງສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ
2019 ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເໜີ​ລາຍ​ງານ​ໂດຍ​ສະໝັກ​ໃຈ​ຂອງ​ທາງ​ການ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ
​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຂອງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ ໃນ​ລາວ
ນັບ​ແຕ່​ປີ 2015-2018 ໃນ 6 ດ້ານ​ດ້ວຍ​ກັນ ກໍ​ຄື ດ້ານ​ການ​ສຶກ​ສາການ​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ
​ງານ​ທຳ ການ​ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ເໝີ​ພາບ ການ​ມີ​ແຜນ​ການ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​
ສະ​ພາບ​ດິນ​ຟ້າ-ອາ​ກາດ ການ​ມີ​ສັນ​ຕິ​ພາບ ຄວາມ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງ
ແລະ​ການ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມື​ເພື່ອ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ທອງ​ຜ່ານ ສະ​ຫວັນ​ເພັດ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊ​ວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ
ກໍ​ຖະ​ແຫຼງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ຄື​ບັນ​ຫາ
ຕົ້ນ​ຕໍ​ທີ່​ສົ່ງ​ຜົນກະ​ທົບ​ຕໍ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜ​ນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ທຸກ​ໆ​ດ້ານ ທັງ​ຍັງ​
ເປັນ​ອຸບ​ປະ​ສັກ ຕໍ່​ການ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ຍືນ​ຍົງ ທັງ 18 ດ້ານ ທີ່​ລັດ​
ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ຕົກ​ລົງໄວ້​ກັບ​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (UNDP)
ຊຶ່ງໄດ້​ວາງ​ເອົາ​ໄວ້​ພາຍ​ໃນ​ປີ 2030 ອີກ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ ທ່ານ​ທອງ​ຜ່ານ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ.

“ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ຍັງ​ມີ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາ​ຍ​ຫຼາຍ​ດ້ານ ເປັນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ງົບ​
ປະ​ມານ​ແຫ່ງ​ລັດ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຕາມ​ຄາດ​ໝາຍ ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃສ່ການກໍ່​ສ້າງ​ໂຄງ​ລາງ
ພື້ນ​ຖານ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ຕອ​ບ​ສະ​ໜອງ​ໄດ້​ຕາມ​ຄວາມ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຕ້ອງ​ການ ລະ​ດັບ​ການ
​ພັດ​ທະ​ນາ​ມະ​ນຸດ ການ​ສະ​ໜອງ​ແຮງ​ງານ​ທີ່​ມີ​ຝີ​ມືໃຫ້​ກັບ​ຕະ​ຫຼາດ​ແຮງ​ງານ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​
ສົມ​ຄູ່​ກັບ​ການ ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຜະ​ລິດ ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​
ສິນ​ຄ້າ ກໍ​ຍັງ​ເຮັດ​ບໍ່​ທັນ ໄດ້​ດີ​ເທົ່າ​ທີ​ຄວນ​ແລະ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ໄດ້ ແລະ​ບັນ​ຫາ​ອື່ນໆ.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (UNDP)ໄດ້ປະ​ເມີນ​ວ່າ
ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ແລະ​ສັງ​ຄົມ ໃນ​ໄລ​ຍະ 5 ປີ
ຜ່ານ​ມາ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ບໍ່​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ ໃນ 6 ດ້ານ ກໍ​ຄື​ເດັກ​ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ
5 ປີ ຍັງ​ມີ​ສ່ວນ​ສູງ ຕ່ຳ​ກວ່າເກນ ເຖິງ 38 ເປີ​ເຊັນ ສ່ວນ​ເດັກ​ທີ່​ນ້ຳ​ໜັກ​ຕ່ຳ​ກວ່າເກນ
ທີ່​ມີ​ຢູ່​ເຖິງ 27 ເປີ​ເຊັນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ເດັກ ທີ່​ໄດ້​ຮຽນ​ຈົບ​ຊັ້ນ​ປະ​ຖົມ ກໍ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຢ່າງ​ຊັກ​ຊ້າ
ສ່ວນ​ອັດ​ຕາ​ການ​ເສີຍ​ຊີ​ວິດ ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ ອາ​ຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 1 ປີ ກໍສູງເຖິງ 45 ຄົນ ຕໍ່
1,000 ຄົນ ແລະ​ເສຍ​ຊີ​ວິດຂອງ​ແມ່​ຍິງ ຂະ​ນະ​ຖື​ພາ ກໍ​ສູງ​ເຖິງ 197 ຄົນ ຕໍ່ 1 ແສນ​ຄົນ
ສ່ວນ​ແມ່​ຍິງ ທີ່​ເກີດ​ລູກ​ໂດຍ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ ຈາກ​ແພດ ຫຼື​ພະ​ຍາ​ບານ ກໍ​ມີ​ພຽງ
ແຕ່ 53.9 ເປີ​ເຊັນ ເທົ່າ​ນັ້ນ.

​ທາງດ້ານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ ຂອງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ
​ແລະ​ສັງ​ຄົມ​ຂອງອົງການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ ລາຍ​ງານ​ວ່າລັດ​ຖະ​ບານລາວ​ສາ​ມາດ​
ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໄດ້ 2 ໃນ 3 ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ເປັນ​ເກນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ ໃນ​ການ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ
​ສະ​ຖາ​ນະ​ພາບ​ຂອງ​ການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ ໂດຍ​ເມື່ອ​ປະ​ເມີນ​ຈາກ​ການ
​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ​ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄາດ​ໝາຍ ໄດ້​ວ່າ
ສ​ປ​ປ ​ລາວ ຈະ​ຫຼຸດ​ພົ້ນ​ຈາກ​ການ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ດ້ອຍ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄດ້ ໃນ​ປີ 2024.

2 ເງື່ອນໄຂ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ແລ້ວ​ນັ້ນ ກໍ​ຄື ເກນ​ມາດ​ຕະ​ຖານ​
ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ຂອງຍອດ​ລາຍ​ຮັບ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຕໍ່​ຫົ​ວ(GNI) ຊຶ່ງ​ເກນມາດ​ຕະ​ຖານ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳຂອງ
​ສະ​ຫະ​ຊາ​ຊາດ ໄດ້​ກຳ​ນົດ​ໄວ້​ທີ່​ລະ​ດັບ 1,242 ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຄົນ ໂດຍ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ
​ສາ​ມາດ ປະ​ຕິ​ບັດ ໄດ້​ທີ່​ລະ​ດັບ 1,996 ໂດ​ລາ ຕໍ່​ຄົນ ແລະ​ດັດ​ຊະ​ນີ ຊັບ​ສິນ​ມະ​ນຸດ
(HAI) ຊຶ່ງ​ເກນມາດ​ຕະຖານ​ຢູ່​ອັດ​ຈາ​ສະ​ເລ່ຍ 66 ເປີ​ເຊັນ ລາວ ກໍ​ສາ​ມາດ​ປະ​ຕິ​ບັດ
ໄດ້​ແລ້ວ ທີ່ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ 72.8 ເປີ​ເຊັນ ນັບ​ແຕ່​ປີ 2015 ແລະ​ຍັງ​ເຫຼືອ​ພຽງ​ດັດ​ຊະ​ນີ​
ຄວາມ​ອ່ອນ​ໄຫວ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ (EVI) ທີ່​ເກນມາດ​ຕະ​ຖານຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 36.2 ເປີ​ເຊັນ
ຫາກ​ແຕ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຍັງປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ພຽງ 33.7 ເປີ​ເຊັນ ເທົ່າ​ນັ້ນ.

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