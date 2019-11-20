ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍອມຮັບວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ
ແລະສັງຄົມປີ 2019 ບໍ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ເພາະພາກການຜະລິດຕ່າງໆຂະ
ຫຍາຍໂຕຕ່ຳກວ່າແຜນການໃນທຸກດ້ານ ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຖະແຫຼງຍອມຮັບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝ
ສາມັນຄັ້ງທີ 8 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວທີ່ດຳເນີນກອງປະຊຸມໃນຊ່ວງ ວັນທີ 7 ພະຈິກ
ຫາ 6 ທັນວາ 2019 ວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ
ສັງຄົມແຫ່ງຊາດໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ເຮັດໄດ້ຕ່ຳກວ່າເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍເຫັນ
ໄດ້ຈາກການຜະລິດກະສິກຳທີ່ຂະຫຍາຍໂຕ 2.5 ເປີເຊັນ ອຸດສາຫະກຳ 7.1 ເປີເຊັນ
ແລະພາກບໍລິການ 5 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ແຜນການວາງໄວ້ ທີ່ລະດັບ 2.8 ເປີເຊັນ
8.3 ເປີເຊັນ ແລະ 6.7 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ຈຶ່ງຄາດວ່າ ເສດຖະກິດລາວຈະຂະຫຍາຍ
ໂຕເພີ້ມຂຶ້ນບໍ່ເກີນ 6.4 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ແຜນການປີ 2019 ວາງໄວ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ
6.7 ເປີເຊັນ ແຕ່ກໍຍັງເປັນການຂະຫຍາຍຕົວດ້ານບວກ ດັ່ງທີ່ທ່ານທອງລຸນ ຖະແຫຼງ
ຢືນຢັນວ່າ:
“ໂຕເລກເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດບັນລຸໄດ້ 6.4 ເປີເຊັນ ຄາດຄະເນໝົດປີ ຊຶ່ງຫລຸດ
ຄາດໝາຍທີ່ສະພາຮັບຮອງ ແຕ່ກໍຍັງເປັນໂຕເລກເຕີບໂຕທີ່ຢູ່ໃນລະດັບດີ ເຖິງວ່າ
ຈະຫລຸດລົງ ແຕ່ເປັນການຫລຸດລົງ ຊຶ່ງບໍ່ສາມາດຫລີກລ່ຽງໄດ້ ແຕ່ເປັນການຫັນເຂົ້າ
ສູ່ພື້ນຖານການຜະລິດໂຕຈິງ ເພື່ອສ້າງຄວາມໜັກແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕທີ່ໝັ້ນ
ທ່ຽງຍືນຍົງ ທັງເປັນການສ້າງຖານການຜະລິດ ແລະການກະຈາຍລາຍຮັບອອກໄປ
ສູ່ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆຫລາຍຂຶ້ນ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ເພື່ອເປັນການເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດລາວມີການຂະຫຍາຍໂຕໃນອັດ
ຕາສະເລ່ຍບໍ່ຫລຸດ 6.4 ເປີເຊັນ ລັດຖະບານລາວຕ້ອງຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ
ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບແລະໝັ້ນທ່ຽງ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງລະບົບການເງິນແລະງົບປະ
ມານໃຫ້ແຂງແຮງ ປະຕິຮູບກົນໄກການເກັບລາຍຮັບທີ່ທັນສະໄໝ ໂປ່ງໃສ ຄຸ້ມຄອງ
ເງິນຕາ ໃຫ້ມີສະຖຽນລະພາບ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ດອກເບ້ຍ ທະນາຄານຕາມກົນໄກ
ຕະຫຼາດ ປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມໃນການດຳເນີນທຸລະກິດສົ່ງເສີມການລົງທຶນພາຍ
ໃນ ແລະຂອງຕ່າງຊາດໃຫ້ເພີ້ມຂຶ້ນ ພັດທະນາການຜະລິດສິນຄ້າ ແລະບໍລິການ ສົ່ງ
ເສີມການຜະລິດສິນຄ້າເພື່ອຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະລົດການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ
ແກ້ໄຂບັນຫາຍາກຈົນ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປົ້າໜາຍການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງໃຫ້ມີປະ
ສິດທິຜົນ ບໍລິຫານລັດຕາມກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະດຳເນີນມາດຕະການປາບ
ປາມການທຸດຈະລິດຄໍລັບຊັນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ສ່ວນທ່ານລັດຕະນະໄຕ ຫຼວງລາດບັນດິດຜູ້ຊໍານານການ ໃນທະນາຄານພັດທະນາ
ເອເຊຍ (ADB) ປະຈຳລາວ ຖະແຫຼງວ່າ ADB ໄດ້ຄາດໝາຍເສດຖະກິດໂດຍລວມ
ໃນລາວໃນປີ 2019 ຈະຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນພຽງແຕ່ 6.2 ເປີເຊັນ ຫລຸດລົງຈາກ
6.5 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ຊຶ່ງໃນນີ້ ພາກກະສິກຳຂະຫຍາຍໂຕ 2.5 ເປີເຊັນ ພາກບໍລິ
ການ 6.7 ເປີເຊັນ ແລະພາກອຸດສາຫະກຳ 7.1 ເປີເຊັນ ທັງກໍຍັງມີປັດໄຈພາຍໃນ ທີ່
ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການຄາດໝາຍດັ່ງກ່າວນີ້ ໃນຫຼາຍດ້ານ ເຊັ່ນການດຳເນີນນະໂຍ
ບາຍຮັດສາຍແອວໃນດ້ານລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະການຍຸຕິການສົ່ງອອກ
ໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຮັບຈ້າງ
ຕັດໄມ້ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດຄ້າໄມ້ນັ້ນ.
ໂດຍປີ 2018 ເສດຖະກິດຂອງລາວຂະຫາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນ 6.5 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຫລຸດລົງ
ຈາກ6.9 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2017 ເພາະໄພນ້ຳຖ້ວມຄັ້ງໃຫຍ່ ແລະລາຍໄດ້ຂອງປະຊາຊົນ
ລາວຢູ່ທີ່ລະດັບ 2,599 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ ສ່ວນໃນທ້າຍປີ 2019 ນີ້ກໍຄາດ
ວ່າລາຍໄດ້ສະເລ່ຍຂອງປະຊາຊົນລາວ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 2,683 ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່
ຄົນຕໍ່ປີ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເອົາໄວ້ທີ່ລະດັບ 2,726
ໂດລາສະຫະລັດ ຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ.
ພາຍໃຕ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເປັນໄປໄດ້ຍາກທີ່ລັດຖະບານລາວຈະສາມາດບັນ
ນລຸເປົ້າໝາຍການຂະຫຍາຍໂຕທາງເສດຖະກິດ ໃຫ້ໄດ້ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ
ໃນຕະຫຼອດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະສັງຄົມແຫ່ງຊາດໄລຍະ 5 ປີ ຄັ້ງທີ
8 ໃນຊວງປີ 2016 ຫາ 2020 ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດລາວໄດ້ຮັບຮອງເອົາໄວ້ ເພາະວ່າ
ໃນຊວງປີ 2016 ຫາ 2019 ເສດຖະກິດຂອງລາວຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ອັດຕາສະເລ່ຍ
6.7 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ ພ້ອມກັນນີ້ ADB ກໍຍັງຄາດໝາຍວ່າ ລັດຖະບານລາວຈະຜະ
ເຊີນກັບບັນຫາຂາດດຸນການຊຳລະບັນຊີ ໝູນວຽນເຖິງ 9.5 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ໃນ
ປີ 2019 ແລະຈະເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 10 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2020 ສ່ວນການນຳເຂົ້າ
ສິນຄ້າທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນ 13.5 ເປີເຊັນ ຍັງຈະເຮັດໃຫ້ທຶນສຳລອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດລົດລົງ
ເຫຼືອບໍ່ເຖິງ 1,000 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼືທຽບໄດ້ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງ
ປະເທດ ບໍ່ເຖິງ 4 ເດືອນ.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ