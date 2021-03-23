ອົງການ ລາວອາເມຣິກັນໂສຊາຍເອຕີ ໃນແອນແລນຕ້າ ລັດຈໍເຈຍ ແຈກຢາຍອາຫານ ໃຫ້ແກ່ ຊາວອາເມຣິກັນ ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຊ່ອຍເຫຼືອ

ທ່ານເຈເສັນ ຄຸນທະລັງສີ ເປັນປະທານອົງການ Laotiane American Society ໃນນະຄອນແອັດແລນຕ້າ ລັດຈໍເຈຍ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງມີການແຜ່ລະບາດຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາຢູ່ໃນສະຫະລັດເມື່ອປີກາຍນີ້ ທ່ານໄດ້ເຫັນວ່າ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຢ່າງໜັກຂອງຊາວລາວອາເມຣິກັນ ຜູ້ສູງອາຍຸທີ່ອອກກິນເບ້ຍບຳນານແລ້ວ ຢູ່ໃນນະຄອນແອັດແລນຕາ ເພາະວ່າພວກເພິ່ນເວົ້າພາສາອັງກິດບໍ່ເກັ່ງແລະຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆຕໍ່ຮ້ານຄ້າອາຫານ ແລະພວກເພິ່ນເປັນກຸ່ມທີ່ສ່ຽງສູງຕໍ່ການຕິດແປດພະຍາດໂຄວິດ-19 ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດອອກນອກບ້ານໄປຊື້ຂອງຢູ່ຂອງກິນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ. ສະນັ້ນ ທ່ານເຈເສັນ ຮ່ວມກັນກັບສອງສະມາຄົມລາວໃນລັດຈໍເຈຍ ຈັດຕັ້ງທີມງານນຶ່ງຂຶ້ນມາ ໃນການຊ່ອຍເຫຼືອພວກຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ແລະພວກຄົນລາວອື່ນໆໃນນະຄອນແອດແລນຕ້າ ດັ່ງທີ່ທ່ານກ່າວໃຫ້ວີໂອເອຟັງວ່າ:
ໃນເບື້ອງຕົ້ນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເຈາະຈົງໃສ່ການຊ່ອຍນຳສົ່ງອາຫານການກິນໃຫ້ແກ່ຊາວລາວອາເມຣິກັນຢູ່ໃນນະຄອນແອດແລນຕ້າເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍ້ອນວ່າ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະຊາຄົມລາວອາເມຣິກັນທຸກພາກສ່ວນ, ບັນດາທຸລະກິດແລະບໍລິສັດໃຫຍ່ຕ່າງໆ ແລະບັນດາຊາວກະສິກອນໃນນະຄອນແອັດແລນຕ້າ ຕະຫຼອດທັງໂຄງການອາຫານຂອງອົງການກະສິກຳຂອງສະຫະລັດ ຫຼື USDA ທີ່ນຳສົ່ງນົມ ຊີ້ນ ຜັກ ແລະໝາກໄມ້ຕ່າງໆ ເປັນຫີບມາໃຫ້ສະມາຄົມເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ທີ່ຕ້ອງການການຊ່ອຍເຫຼືອ ໃນຫຼາຍໆລັດທົ່ວສະຫະລັດ ອີງຕາມທ່ານເຈເສັນ ໄດ້ກ່າວໃຫ້ຟັງ. ແລະໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມານີ້ ສະມາຄົມຂອງທ່ານເຈເສັນ ໄດ້ນຳອາຫານການກິນໄປແຈກຢາຍ ຢູ່ໃນເມືອງແອລຈິນ ແລະ ຣອກຟອດ ລັດອີລລີນອຍ ຊຶ່ງທ່ານເຈເສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າ “40 ປີກ່ອນເມື່ອຊາວລາວອົບພະຍົບທີ່ເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານໃໝ່ຢູ່ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍບໍ່ມີຫຍັງຕິດໂຕ ນອກເໜືອຈາກຜ້າທີ່ພວກເຮົາໃສ່, ປະຊາຊົນໃນເມືອງທັງສອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອພວກເຮົາໃນເມື່ອກ່ອນ ແລະດຽວນີ້ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນ ບ່ອນທີ່ພວກເຮົາເຄີຍຕັ້ງຖິ່ນຖານມາແລ້ວ.”
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