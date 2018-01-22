ລາວ-ຫວຽດນາມ ຕົກລົງກັນ ເລື່ອງການກໍ່ສ້າງ ຖະໜົນທາງດ່ວນ ເຊື່ອມຕໍ່ຊາຍແດນ ລະຫວ່າງກັນ

ທາງການລາວແລະຫວຽດນາມ ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນເຂົ້າໃນການພັດທະນາ ແລະກໍ່ສ້າງ
ຖະນົນເຊື່ອມຕໍ່ກັນໃນຕະຫຼອດແນວຊາຍແດນ ໂດຍແນ່ໃສ່ການພັດທະນາເມືອງຊາຍ
ແດນ ໃນ 2 ປະເທດຢ່າງຮອບດ້ານ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ສົ່ງລາຍງານເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ຈາກບາງກອກ.
ພັນໂທບົວພາ ໄມສອນ ຫົວໜ້າຜະແນກຂົວທາງ ກົມໃຫຍ່ເສນາທິການ ກອງທັບປະຊາ
ຊົນລາວ ຖະແຫຼງວ່າ ພິທີເປີດໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງຍຸດທະສາດລຽບຕາມຊາຍແດນ
ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ເມືອງຊານໄຊ ແຂວງອັດຕະປື ເມື່ອວັນທີ
29 ທັນວາ 2017 ໂດຍມີພົນຈັດຕະວາ ສິງສະຫວັດ ພົມມະສັກ ຮອງຫົວໜ້າກົມໃຫຍ່
ເສນາທິການ ເປັນປະທານໃນພິທີ ອັນຖືເປັນໄລຍະທີ 1 ຂອງໂຄງການ ຊຶ່ງຈະເປັນການ
ກໍ່ສ້າງຖະນົນ ຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເຂດສາມຫຼ່ຽມພັດທະນາ ລະຫວ່າງລາວ-ຫວຽດນາມ-ກຳປູ
ເຈຍ ໃນເຂດແຂວງອັດຕະປື ໄປຫາຊາຍແດນແຂວງເຊກອງ ໄລຍະທາງ 115 ກິໂລແມັຕ
ກວ້າງ 5 ແມັຕ ແລະຢູ່ຫ່າງຈາກເສັ້ນຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ 150-200 ແມັຕ.
ພັນໂທບົວພາ ຢືນຢັນວ່າ ບໍລິສັດລາດຊະວົງພັດທະນາຈຳກັດ ຂອງເອກກະຊົນລາວ
ໄດ້ຮັບການຄັດເລືອກໃຫ້ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງໃນໄລຍະທີ 1 ນີ້ ໂດຍຈະໃຊ້
ງົບປະມານຫຼາຍກວ່າ 301 ຕື້ກີບ ທີ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ອະນຸມັດຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ
ໃນແຜນການປະຈຳປີ 2017 ແລະຄາດວ່າ ຍັງຈະສືບຕໍ່ອະນຸມັດງົບປະມານສຳລັບ
ດຳເນີນງານໄລຍະທີ 2 ຂອງໂຄງການໃນແຜນການປີ 2018 ນີ້ອີກດ້ວຍ ເພາະລັດຖະ
ບານລາວ ແລະຫວຽດນາມຕ້ອງການພັດທະນາເມືອງໃນຕະຫຼອດແນວເຂດຊາຍແດນ
ລະຫວ່າງ 2 ປະເທດໃຫ້ເປັນເມືອງພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານແລະມີຄວາມສະງົບ
ປອດໄພ 100 ເປີເຊັນ ໃຫ້ໄດ້ໄວທີ່ສຸດນັ້ນເອງ.
ທາງດ້ານ ທ່ານເຫຼັກໄຫຼ ສີວິໄລ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ແຂວງເຊກອງ ກໍຢືນຢັນວ່າ ເສັ້ນທາງ
ຍຸດທະສາດລຽບຕາມຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ ຈະສົ່ງຜົນດີ ຕໍ່ການພັດທະນາ
ເສດຖະກິດ ໃນແຂວງເຊກອງ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວເພາະການ
ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ ຈະເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງໄປ-ມາ ລະຫວ່າງລາວກັບຫວຽດ
ນາມ ແລະໄທຍ ໄດ້ສະດວກວ່ອງໄວຂຶ້ນ ໂດນມີແຂວງເຊກອງ ເປັນເຂດເຊື່ອມຕໍ່
ທີ່ມີໄລຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດ ໃນການເດີນທາງ ໄປ-ມາ ລະຫວ່າງຈັງຫວັດອຸບົນລາດ
ຊະທານີ ກັບແຂວງດານັງ ໃນຫວຽດນາມ ນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານເຫຼັກໄຫຼ ໄດ້ໃຫ້ການ
ຢືນຢັນວ່າ: “ແຂວງເຊກອງເປັນເທດສະບານແຂວງທີ່ໃກ້ນະຄອນດານັງທີ່ສຸດ
ທີ່ເປັນສູນກາງທ່ອງທ່ຽວຂອງພາກໃຕ້ຫວຽດນາມ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາຫຼາຍ
ຈາກຈັງຫວັດອຸບົນ ແລ້ວກໍຈະຜ່ານພວກເຮົາ ໃນເມື່ອວ່າທາງແລ້ວ ເປີດ
ດ່ານແລ້ວ ກະສິຜ່ານໄປນະຄອນດານັງນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວກະສິຫຼາຍໝື່ນຄົນ ກະສິ
ມາທ່ຽວ ມາພັກຜ່ອນ ມາຊົມທຳມະຊາດ ມາເບິ່ງປະຫວັດສາດ ແລະບຸນປະເພນີ
ຂອງບັນດາເຜົ່າຊາວແຂວງເຊກອງພວກເຮົາ.”
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທາງການລາວແລະຫວຽດນາມ ຍັງໄດ້ລົງນາມໃນບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ
(MOU) ວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນເຊື່ອມຕໍ່ຈາກນະຄອນວຽງຈັນ ໃນນະຄອນ
ຮາໂນ່ຍ ໂດຍຄະນະຜູ້ແທນກະຊວງໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງຂອງທັງ 2 ຝ່າຍ
ໄດ້ຮ່ວມກັນເດີນ ທາງໄປສຳຫຼວດພື້ນຖານທີ່ຕົວຈິງຂອງໂຄງການເພື່ອກຳນົດແລວ
ທາງກໍ່ສ້າງທີ່ມີໄລຍະທາງສັ້ນທີ່ສຸດ ກໍຄືເລີ່ມຕົ້ນຈາກນະຄອນວຽງຈັນ ໄປຕາມແລວ
ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກທີ 13 ໃຕ້ ໄປຫາເມືອງປາກຊັນ ແລະໄປຕາມທິດຕະເວັນ
ອອກຜ່ານເມືອງວຽງທອງໃນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໄປເຊື່ອມຕໍ່ກັບຊາຍແດນຫວຽດນາມ
ທີ່ດ່ານແທ່ງຖຸຍ ແລະເມືອງແທ່ງເຈືອງໃນແຂວງເຫງ່ອານ ຮວມມີໄລຍະທາງຍາວ
365 ກິໂລແມັຕ ໃນເບື້ອງລາວ.
ສ່ວນເສັ້ນທາງຢູ່ເບື້ອງຫວຽດນາມນັ້ນ ຈະມີໄລຍະທາງຍາວຮວມ 342 ກິໂລແມັຕ
ຈາກຊາຍແດນແທ່ງຖຸຍ ໄປຕາມແລວທາງຫຼວງ ເລກ46 ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບທາງດ່ວນ
ພາກເໜືອ ຕອນໃຕ້ ໄປຫານະຄອນຮາໂນ່ຍ ຊຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ທາງດ່ວນດັງກ່າວນີ້
ມີໄລຍະທາງຮວມ 707 ກິໂລແມັຕ ທັ້ງໃນຫວຽດນາມແລະລາວ ຫາກແຕ່ກໍຍັງບໍ່ມີ
ກຳນົດທີ່ຊັດເຈນວ່າການກໍ່ສ້າງໃນພາກຕົວຈິງ ຈະເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອໃດ ເພາະວ່າທາງການ
ລາວ-ຫວຽດນາມຈະຕ້ອງຮ່ວມກັນ ຈັດຫາເງິນທຶນໃຫ້ໄດ້ເສຍກ່ອນ ໂດຍຄາດວ່າ
ຈະຂໍກູ້ຢືມຈາກທະນາຄານລົງທຶນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງຂອງລັດຖະບານ
ຈີນໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
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