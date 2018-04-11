ໂຄງການ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຄົບຮອບ 50 ປີ ເມືອງວຽງໄຊ ໃນແຂວງຫົວພັນ

ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ຈັດສັນງົບປະມານ 24 ຕື້ກີບ ສຳຫຼັບນຳໃຊ້ໃນ 9 ໂຄງການ
ພັດທະນາ ເພື່ອຮອງຮັບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການສ້າງຕັ້ງເມືອງວຽງໄຊ ໃນແຂວງຫົວພັນ ຄົບຮອບ 50 ປີ ໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ນີ້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພູໂຊນ ທຳມະວິໄຊ ຮອງເຈົ້າແຂວງຫົວພັນ ຢືນຢັນວ່າລັດຖະບານລາວ ໄດ້ອະນຸມັດງົບປະມານມູນຄ່າ 24 ຕື້ກີບ ໃຫ້ອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຫົວພັນ ນໍາໃຊ້ໃນການ
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 9 ໂຄງການພັດທະນາເພື່ອຮອງຮັບງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການສ້າງຕັ້ງ
ເມືອງວຽງໄຊ ຄົບຮອບ 50 ປີ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນພະຈິກ 2018 ນີ້
ໂດຍການດຳເນີນງານມາເຖິງປັດຈະບັນ ກໍໄດ້ຄືບໜ້າຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້
ໃນທຸກດ້ານ ດັ່ງທີ່ີທ່ານພູໂຊນ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ລັດຖະບານ ໃຫ້ທຶນຈຳນວນ
24 ຕື້ກີບ ມາພັດທະນາກໍ່ສ້າງ ສ້ອມແປງບັນດາໂຄງຮ່າງ ປັດຈຸບັນນີ້ໄດ້ມີການ
ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ມີບາງໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າເຖິງ 40 ກວ່າເປີເຊັນ ທັງໝົດ 9
ໂຄງການຮັ້ນ ໄດ້ມອບໃຫ້ພະແນກໂຍທາທິການທີ່ແຂວງເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ
1 ໂຄງການ ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາ ໂຄງການນ້ອຍລະດັບ 5 ຕື້ ລົງມາໄດ້ມອບໃຫ້
ເມືອງວຽງໄຊ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ພ້ອມກັນນີ້ ອະນຸກຳມະການເສດຖະກິດ ກໍໄດ້ສັ່ງຮວມບັນດາງົບປະມານຂອງບັນດາອະນຸກຳມະການ ເພື່ອຈະຮວບຮວມລາຍງານ
ໃຫ້ຄະນະຊີ້ນຳ ລະດັບຊາດ ເພື່ອຕົກລົງນຳໃຊ້ວົງເງິນທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດ.”
ທັງນີ້ ໂດຍ 9 ໂຄງການພັດທະນາເມືອງວຽງໄຊ ປະກອບດ້ວຍ ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະໜາມຫຼວງ ສວນສາທາລະນະ ຫໍວັດທະນະທຳ ການສ້ອມແປງ ປູຢາງ ເສັ້ນທາງເຂດເທດສະບານເມືອງ ການພັດທະນາໜອງນ້ຳ ສ້ວງວົງວຽງ 5 ປຍກ ແລະທາງເຂົ້າໄປຫາເດີ່ນບິນ ສ້າງໂຕໜັງສືໃຫຍ່ຜາຫີນ ກໍ່ສ້າງ ທາງ 5 ແຍກ ຢູ່ໂຮງຮຽນການເມືອງການປົກຄອງ ທີ່ບ້ານບັກ ແລະສ້ອມແປງສະໂມສອນເມືອງວຽງໄຊ ໂດຍຈະແລ້ວເລັດທັງໝົດ ພາຍໃນເດືອນກັນຍາ ເພື່ອຈະຕົກໄດ້ຈັດງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ ໃນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2018.
ສ່ວນທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ວັດທະນະທຳ
ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ຈະຕ້ອງ
ເປັນໄປຕາມມາດຕະການທີ່ລັດຖະບານລາວວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ກໍຄື ການພັດ
ທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທີ່ບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແລດລ້ອມທຳມະຊາດທີ່ທຸກພາກສ່ວນ
ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນຕ້ອງຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ກໍຍອມຮັບວ່າ ໃນປັດຈຸບັນໄດ້ມີການບຸກລຸກສະຖານທີ່
ທ່ອງທ່ຽວທີ່ເປັນມູນມໍລະດົກຂອງຊາດ ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະຜູ້ທີ່ບຸກລຸກ
ສ່ວນຫຼາຍ ກໍແມ່ນບັນດາພະນັກງານຂອງລັດຖະບານທັງໃນຂັ້ນສູນກາງແລະລະດັບ
ທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍທີ່ພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍມໍລະ
ດົກແຫ່ງຊາດ ກໍບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວນີ້ ຄືເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຫ
ໃນເປົ້າໝາຍສຳຄັນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ
ໃນປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ກໍຄືຈະດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການ
ພັດທະນາປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບທາງດ້ານການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ
ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນເທື່ອລະກ້າວ ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງມູນມໍລະດົກ
ແຫ່ງຊາດ ສະຖານບັນເທີງແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດ ຕາມລະບຽບ
ກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຍັງຈະສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໆ ສຳລັບຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດການ
ທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວປະເທດດ້ວຍ ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຄາລະວານ ການທ່ອງທ່ຽວແບບຜະຈົນໄພ ການສ້າງຕັ້ງແລະການເຄື່ອນໄຫວໃນທຸລະກິດ
ບໍລິການນຳທ່ຽວ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແລະມາດຕະຖານ
ຂັ້ນພື້ນຖານຂອງບັນດາໂຮງແຮມ ເຮືອນພັກ ພັດຕະຄານ ຮ້ານອາຫານ ສວນອາຫານ
ແລະຮ້ານກິນດື່ມໃນທົ່ວປະເທດ.
ໂດຍລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດ ໃຫ້ເຂົ້າມາ
ທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ຄົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນລາວ ມີລາຍ
ຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳ ແລະງານ
ບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ໃນ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນ ການຈັດຄາລະວານລົດທ່ອງ
ທ່ຽວແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ບຸນມະໂຫລານການສະແດງສິນລະປະ ວັດທະນະທຳພື້ນ
ເມືອງບັນດາເຜົ່າ ການແຂ່ງລົດວິບາກ ກິດຈະກຳປີນໜ້າຜາ ການຈັດງານວັນລາວ
ໃນຕ່າງປະເທດ.
ທາງດ້ານທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ (ADB) ລາຍງານວ່ານັກທ່ອງທ່ຽວ
ຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ໃນປີ 2017 ຫຼຸດລົງ 9.8 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ສ່ວນສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATRA) ລາຍງານວ່າ ລາຍຮັບໃນພາກການທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຍັງມີອັດຕາສະເລ່ຍ 7 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຖືວ່າ ຕ່ຳທີ່ສຸດໃນອາຊຽນ
ທີ່ ລາຍຮັບພາກການທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນ ຂອງມູນຄ່າຮວມ
ຂອງແຕ່ລະປະເທດນັ້ນເອງ.
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