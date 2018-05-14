ທາງການລາວ ຈັດການສອບເສັງລະດັບຊາດສຳລັບຮັບນັກຮຽນໃນລະດັບມັດທະຍົມຕົ້ນກັບມັດທະຍົມປາຍ ຈາກທົ່ວປະເທດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງໂອກາດດ້ານການສຶກສາທີ່ດີໃຫ້ກັບບັນດານັກຮຽນເກັ່ງ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານນາງສີສຸກ ວົງວິຈິດ ຫົວໜ້າກົມສາມັນສຶກສາ ກະຊວງສຶກສາທິການແລະກິລາ
ຢືນຢັນ ວ່າການຈັດການສອບເສັງລະດັບຊາດສຳລັບຮັບນັກຮຽນເກັ່ງ ໃນລະດັບມັດທະ
ຍົມປີທີ 4 ແລະມັດທະຍົມປີທີ 7 ເມື່ອທ້າຍເດືອນເມສາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ມີເປົ້າໝາຍ
ເພື່ອເປັນການສ້າງໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ທີ່ດີໃຫ້ບັນດານັກຮຽນທີ່ສອບເສັງໄດ້ອັນດັບ
1, 2 ແລະ 3 ໃນ 4 ວິຊາ ຄືວິຊາພາສາລາວແລະວັນນະຄະດີ ວິຊາຄະນິດສາດ ວິຊາຟິຊິກ
ສາດ ແລະວິຊາເຄມີສາດ ດ້ວຍການໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜຸນການສຶກສາຕໍ່ໃນໂຮງຮຽນ
ພອນສະຫວັນ ແລະມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆໃນລາວ ຮວມເຖິງທຶນການສຶກສາຕໍ່ທີ່
ຫວຽດນາມດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງສີສຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ເລື່ອງນະໂຍບາຍນີ້
ກະຊວງສຶກສາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະວ່ານັກຮຽນເກັ່ງນີ້ ຄືຊັບພະຍາກອນມະນຸດ
ທີ່ມີຄ່າຂອງປະເທດຊາດເປັນຫົວສະມອງ ຈະເປັນນັກຄົ້ນຄວ້າ ນັກວິທະຍາສາດ
ຂອງປະເທດຊາດເຮົາໃນອະນາຄົດກໍແມ່ນນັກຮຽນເກັ່ງນີ້ແຫຼະ ສະນັ້ນ ເພິ່ນໄດ້ມີ
ນະໂຍບາຍພິເສດໃຫ້ບຸລິມະສິດແກ່ນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ໄດ້ອັນດັບ 1, 2 ແລະ 3ແມ່ນຈະ
ໄດ້ເຂົ້າຮຽນ ເລືອກຮຽນຄະນະ ວິຊາທີ່ຕົວເອງມັກແລະມີຄວາມສາມາດຢູ່ໃນມະຫາ
ວິທະຍາໄລ ແຫ່ງຊາດ ຫຼືວ່າມະຫາວິທະຍາໄລ ພາຍໃນປະເທດນີ້ ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ
ພວກເຮົາຍັງໃຫ້ສິດໄປຮຽນຢູ່ ສສ. ຫວຽດນາມ ເພິ່ນກະໄດ້ຊ່ອຍເຫຼືອທຶນໄປສາຍຄູ
ແລະຖ້າວ່າຈະຮຽນຢູ່ພາຍໃນເຮົາ ກໍບໍ່ໄດ້ເສັງເຂົ້າອີກ ແຕ່ວ່າເຂົ້າໄປຮຽນໂລດ.”
ໂດຍການສອບເສັງນັກຮຽນເກັ່ງໃນຄັ້ງນີ້ ມີນັກຮຽນເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນໝົດ 144 ຄົນ
ຈາກທົ່ວປະເທດ ແບ່ງເປັນນັກຮຽນ ຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4 ຈຳນວນ 72 ຄົນ ແລະຊັ້ນມັດ
ທະຍົມ ປີທີ 7 ຈຳນວນ 72 ຄົນ ໂດຍນັກຮຽນເກັ່ງທີ່ເສັງໄດ້ອັນດັບ 1, 2 ແລະ 3 ໃນແຕ່
ລະວິຊາກໍຈະໄດ້ຮັບເງິນ 10 ລ້ານກີບ, 8 ລ້ານກີບ ແລະ 6 ລ້ານກີບ ພ້ອມດ້ວຍຫຼຽນຄຳ
ຫຼຽນເງິນ ຫຼຽນທອງ ຕາມຄຳດັບ
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ມາດຕະຖານການຮຽນ-ການສອນທີ່ມີລະດັບແຕກໂຕນກັຍລະຫວ່າງ
ເມືອງກັບຊົນນະບົດ ກໍນັບເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ໂອກາດດ້ານການສຶກສາ ບໍ່ເທົ່າ
ທຽມກັນລະຫວ່າງເຍົາວະຊົນຢູ່ໃນເມືອງກັບຊົນນະບົດ ຊຶ່ງຮວມເຖິງປັນຫາຄຸນນະພາບ
ຕ່ຳຂອງບັນດາຄູ-ອາຈານສ່ວນໃຫຍ່ຂອງລາວໃນປັດຈຸບັນນີ້ດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດມາ
ຈາກວິທີການຄັດເລືອກທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພາະວ່າການຄັດເລືອກຄູໃນໄລຍະຜ່ານມາ
ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນ ກັບສະພາບຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດຂອງຄູ
ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຄູໂຕໃຫຍ່ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້-ຄວາມສາມາດໃນການສອນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້
ນັກຮຽນທີ່ຈົບການສຶກສາອອກມາຢ່າງບໍ່ມີຄຸນນະພາບອີກດ້ວຍ.
ປັດຈຸບັນ ກະຊວງສຶກສາທິການຄູ-ອາຈານທັງໝົດ 18,000 ກວ່າຄົນທົ່ວປະເທດ
ແລະໃນປີ 2018 ນີ້ ລັດຖະບານລາວກໍອະນຸຍາດ ໃຫ້ສາມາດຮັບຄູໃໝ່ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ
1,800 ຄົນ ເທົ່ານັ້ນ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ ໂຮງຮຽນໃນເຂດຊົນນະບົດຫ່າງໄກ
ຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນຄູສອນຕໍ່ໄປ.
ທາງດ້ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດເພື່ອການພັດທະນາ (UNDP) ສຳນັກງານປະຈຳ
ສປປ ລາວ ໄດ້ສະເໜີລາຍງານວ່າອັດຕາການເຂົ້າຮຽນຂອງເດັກອາຍຸ 3-5 ປີ ຢູ່ທີ່ 49
ເປີເຊັນ ສ່ວນການເຂົ້າຮຽນໃນລະດັບປະຖົມ ມັດທະຍົມຕົ້ນ ແລະມັດທະຍົມປາຍຢູ່ທີ່
97.9 ເປີເຊັນ82.2 ເປີເຊັນ ແລະ47.8 ເປີເຊັນ ຕາມລຳດັບ ຫາກແຕ່ການພັດທະນາ
ການສຶກສາໃນລາວ ຍັງຂາດຄຸນນະພາບ ໂດຍຈະເຫັນໄດ້ຈາກອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ
ຮຽນລະດັບປະຖົມສຶກສາ ຍັງຢູ່ທີ່ລະດັບ 4.9 ເປີເຊັນ ສ່ວນບັນຫາຍາກຈົນ ກໍເຮັດໃຫ້
ເດັກນ້ອຍຕ້ອງປະການຮຽນ ໃນອັດຕາສະເຫຼ່ຍ 4.8 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນອັດຕາທີ່ສູງ
ທີ່ສຸດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ດ້ວຍກັນ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ດ້ວຍສະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ທີ່ຍາກຈົນ ຂອງປະຊາຊົນລາວ ຂະນະທີ່
ພາກລັດຖະບານລາວ ກໍບໍ່ສາມາດຈະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອໄດ້ເລຍນັ້ນ ກໍຍັງເຮັດໃຫ້ການປະລະການຮຽນຂອງເດັກນ້ອຍໃນລະດັບປະຖົມສຶກສາໃນເຂດຊົນນະບົດຂອງລາວນັ້ນ
ມີອັດຕາສະເຫຼ່ຍສູງກວ່າ 20 ເປີເຊັນ ອີກດ້ວຍ.
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