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ຄົນເຊື້ອຊາດລາວທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງແດນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີສິດໃນການຢູ່ ແລະຄອບຄອງຊັບສິນ ໃນລາວ

ໂຄງການພັດທະນາອາຄານທີ່ພັກ ໃນເຂດບຶງທາດຫຼວງ

ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຈະ​ເດີນທາງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ລົງທຶນ​ແລະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​
ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ຖ້າ​ຫາກ​ລັດຖະບານ​ລາວ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃນ​ການ​ຖື​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ​ແລະ​ການ​ຢູ່​
ໃນ​ລາວ​ຢ່າງ​ຖາວອນ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

ລິງໂດຍກົງ

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ສູນ​ກາງແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ ຢືນຢັນ​ວ່າ ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​
ຊາດໄດ້​ຮັບ​ມອບ​ໝາຍ​ຈາກ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະຊາຊົນປະຕິວັດ​ລາວ ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຮັບຜິດຊອບ
ດຳ​ເນີນການຈັດ​ທຳຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ຕ່າງ​ໆ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ກັບ
​ບັນດາຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ​ໃນ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ທີ່​ຕ້ອງການຈະ​ເດີນທາງ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ດຳ​ເນີນ​
ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ຢ່າງ​ຖາວອນ ຊຶ່ງ​ພັກ​ເຊື່ອ​ວ່າ ຈະ​ປະກອບ​ສ່ວນ​ຢ່າງ
ສຳຄັນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ​ລາວ ​ໃຫ້​ຈະ​ເລີ​ນກ້າວໜ້າ​ໃນ​ອານາ​ຄົດ.

ທັ້ງນີ້ ທ່ານ​ໄຊ​ສົມ​ພອນ ພົມວິຫານ ປະທານ​ສູນ​ກາງ​ແນວ​ລາວ​ສ້າງ​ຊາດ ​ໃນ​ຖານະ​
ປະທານ​ຄະນະ​ຮັບຜິດຊອບ​ໃນ​ການ​ຈັດ​ທຳ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ດັ່ງກ່າວ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ຕ້ອນຮັບ​
ແລະ​ພົບ​ປະກັບ​ຄະນະ​ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ​ຈາກ​ລັດ Queensland
ປະ​ເທດອອສ​ເຕຣ​ເລຍ ທີ່​ໄ​ດ້​ເດີນທາງ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ແລະ​ຈັດ​ກິດຈະກຳ ການ​ແຂ່ງຂັນ​
ກິລາ​ກອຟ​ເພື່ອ​ມິດຕະພາບ​ຢູ່​ນະຄອນ​ວຽງ​ຈັນ​ແລະ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ​ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້
ຊຶ່ງ​ກໍ​ປາກົດ​ວ່າ ຄະນະ​ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ຄົນເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ເຖິງ
​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ​ແລະ​ການ​ຕອບ​ສະໜອງ​
ຈາກ​ລັດຖະບານ​ລາວ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການໄດ້​ຮັບ​ສິດ​ໃນ​ການ​ຖື​ຄອງ​ຊັບ​ສິນ ​
ເຊັ່ນ​ທີ່​ດິນ​ແລະເຮືອນ ຮວມ​ເຖິງ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ພັກ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ຢ່າງ​ຖາວອນ ຫຼື
Permanent Residentນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຄະນະ​ຜູ້ຕາງໜ້າ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ​ໄດ້ໃຫ້
ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ: “ຢາກ​ໃຫ້​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ເລື້ອງ​ຂອງ PR ​ເຂົ້າ​ມາຢູ່
ທຳ​ການ​ຄ້າຂາຍ ຢູ່​ກິນ​ກັບ​ພີ່ນ້ອງ​ເຮົາ​ຄື​ເກົ່າ​ຫັ້ນໄດ້ ຢາກ​ໃຫ້​ແກ້​ໄຂ​ໂຕ​ນີ້ຂັ້ນ​
ຕອນ​ຢາກ​ໃຫ້​ມັນ​ງ່າຍໆ ປະວັດ​ກະ​ເອົາ​ໂຕ​ສຳຄັນ ​ໂຕ​ໃດພໍ​ຜ່ອນ​ເບົາ ເຮັດ​ໃຫ້
​ມັນ​ງ່າຍໆ​ຂຶ້ນມີ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ສົນ​ໃຈຢາກ​ຈະ​ກັບ​ມາທຳ​ມາ​ຄ້າຂາຍ ຫຼື​ວ່າລົງທຶນ​ປູກຝັງ
ລ້ຽງ​ສັດ​ພັດທະນາ​ສີຂຽວ ອັນ​ນີ້​ຄື​ຈຸດ​ສຳຄັນຄັນ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ສະບາຍ​ໂຕ​ນີ້ ກໍ​ເຂົ້າ
ມາ​ບໍ່​ໄດ້ ມາແລ້ວແປັບ​ດຽວກະ​ເມືອ ​ເຮັດ​ຫຍັງກໍ​ບໍ່​ໄດ້ ສະ​ນັ້ນ ຢາກ​ໃຫ້​ແກ້​ໄຂ ​
ໃຫ້​ມັນ​ສັ້ນ​ລົງ ​ແຕ່​ຫາກ​ໃຫ້​ກວມ​ຮວມໄວ ງ່າ​ຍຂຶ້ນ.”

ທາງ​ດ້ານ ທ່ານ​ນາງ​ໃບ​ຄຳ ຂັດຕິຍະ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຢຶນຢັນ​ວ່າ
ການດັດ​ແກ້​ກົດໝາຍວ່າ​ດ້ວຍ​ສັນຊາດ​ລາວ ທີ່​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໃຫ້ການ​ຮັບຮອງ ​
ແລະ​ປະທານປະ​ເທດ​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ ນັບ​ຕັ້ງ
ແຕ່​ວັນ​ທີ່ 11 ທັນ​ວາ 2017 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ໃຫ້ຄວາມ​ສຳຄັນ ຕໍ່​ການ​ພິຈາລະນາ​
ໃຫ້ສັນຊາດ​ລາວ ​ແກ່​ຄົນເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ​ທີ່ຢູ່​ຕ່າງປະ​ເທດ​ດ້ວຍ.

ທັງ​ນີ້ ​ໂດຍ​ເຫັນ​ວ່າ ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ ຍ່ອມ​ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ພາສາ ສັງຄົມ ວັດທະ
ນະທຳ ​ແລະ​ຮີດຄອງ​ປະ​ເພນີ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ຊາດ​ລາວ ​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ຢູ່​ແລ້ວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກຳນົດ​
ເງື່ອນ​ໄຂ​ອຳນວຍ​ຄວາມ​ສະດວກ​ໃຫ້​ແກ່ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ ທີ່​ຢາກ​ຈະ​ໄດ້​ສັນ​ຊາດ​
ລາວເປັນ​ກໍລະນີ​ພິ​ເສດ ​ເຊັ່ນ​ການ​ເປັນ​ພົນລະ​ເມືອງ​ກິດ​ຕິມະ​ສັກ ສຳລັບ​ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ
​ລາວທີ່​ບໍ່​ຢາກ​ສະຫລະສັນຊາດ​ຕ່າງປະ​ເທດ ​ໂດຍ​ຈະ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຜົນງານ​ດີ​ເດັ່ນ
ຜູ້​ທີ່​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດທະນາ​ເສດຖະກິດ ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ສັງຄົມ ​ເປັນ​ນັກທຸລະ
ກິດເດັ່ນ ຫຼື​ເປັນ​ຜູ້​ປະສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທີ່​ສັງຄົມ​ລາວ​ຍອມຮັບ​ ​ເປັນ​ຕົ້ນ ​ແລະ​ເພື່ອ
​ຄວາມ​ວ່ອງ​ໄວ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ດັ່ງກ່າວ ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ໂອນ​ອຳນາດ​ການ​
ພິ​ຈາລະ​ນາໃນ​ການ​ໃຫ້ສັນຊາດ​ລາວ ​ແກ່ຄົນ​ເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວ​ ຈາກ​ຄະນະ​ປະຈຳ​
ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ມາ​ເປັນຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ລາວ​
ອີກ​ດ້ວຍ.

ຍິ່ງ​ໄປ​ກວ່າ​ນັ້ນ ກໍ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ຄະນະ​ກຳມະການ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ ​ເພື່ອ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​
ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ແລະ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ສະ​ເພາະ ​ໄດ້ກຳນົດນະ​ໂຍບາຍ​ເພື່ອ​ໃຫ້
ການ​ສົ່ງ​ເສີມການ​ລົງທຶນ​ໃນ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ສິດ​ໃນ​ການ​ຢູ່​
ອາ​ໄສ​ໃນ​ລາວ​ຢ່າງຖາວອນ ​ແກ່​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ແລະ​ຄົນເຊື້ອ​ຊາດ​ລາວໃນ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ​ທີ່​ໄດ້​ຊື້​ຫ້ອງ​ພັກ​ອາ​ໄສ ທີ່​ອາຄານ​ສູງ​ 19 ຊັ້ນ ທີ່​ມີ​ຢູ່​ເຖິງ 12 ອາຄານ​ໃນ​ເຂດ
​ເສດຖະກິດ​ສະ​ເພາະ​ບຶງທາດຫຼວງ ທີ່​ລົງທຶນ​ໂດຍ​ບໍລິສັດ Wan Feng Shanghai
ຈາກ​ຈີນ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ​ຮວມ​ເຖິງ 5,000 ລ້ານໂດ​ລາ ດ້ວຍ​ອາຍຸ​ສຳ​ປະທານ​ເຖິງ 99 ປີ ​
ໂດຍນັບຈາກ​ປີ 2012 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ໄປ.

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