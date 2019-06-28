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​ລັດ​ຖະ​ບານລາວ ​ຕ້ອງ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານ ເຖິງ 2,000 ຕຶ້​ກີບ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ

ການຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ທີ່​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ລັດ​ຖະ​ບານສ​ປ​ປ ລາວ ​ຕ້ອງ​ການ​ງົບ​ປະ​ມານ ເຖິງ 2,000 ຕຶ້​ກີບ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດ​
ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ປີ​ກາຍ ແຕ່​ຕ່າງ​ຊາດ
ກໍ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອຕ່ຳ​ກວ່າ 4 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ແຜນ​ການ ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ
​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​​​​​​​​ລາວ ​ກາງຕໍ່​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເ ພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ພວກ​ທີ່​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວ​ມ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານສຸ​ພັນ ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ
ຖະ​ແຫຼງວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ໄດ້​ຈັດ​ສັນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 500 ຕື້​ກີບ ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດ
ການ​ເ​ປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ປີ
2018 ຜ່ານ​ມາ ຫາກ​ແຕ່​ ໃນ​ສະ​ພາບ​ຕົວ​ຈິງ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ​ບໍ່​ໜ້ອຍກວ່າ
2,000 ຕື້​ກີບ ຈຶ່ງ​ຈະ​ພຽງ​ພໍ​ ສຳ​ລັບ​ການ​ຟື້ນ​ຟູ ດັ່ງ​ກ່າວ​ແລະ​ເມື່ອ​ປະ​ກອບ​ກັ​ບ​
ໃນ​ຊ່ວງ 4 ເດືອນ ຕົ້ນ​ປີ 2019 ຕ່າງ​ຊາດ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ແກ່ລັດຖະ​ບານ
​ລາວ​ພຽງ 78.8 ຕື້​ກີບ ຫຼື​ບໍ່​ເຖິງ 4 ເປີ​ເຊັນ ຂອງແຜນ​ການ​ປີ​ດ້ວຍ​ນັ້ນ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຕ້ອງ​ເລືອກ​ແລະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ສະ​ເພາະ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​
ແລະຮີບດ່ວນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສຸ​ພັນ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ: “ປີ 2019 ນີ້ ເນື່ອງ​
ຈາກວ່າ ພວກ​ເຮົາ ມີ​ທຶນ​ນ້ອຍຈະ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່ ແຕ່​ການ​ຊຳ​ລະ​ສະ​ສາງ​ໜີ້​ສິນ
ທີ່​ແລ້ວຮ້ອຍ​ສ່ວນ​ຮ້ອຍ ແລ້ວກະໂຄງ​ການ​ສືບ​ຕໍ່​ຫັ້ນ ໃຫ້​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ໄປ
ນອກ​ນັ້ນ​ຫຼະ ແມ່ນ​ຟື້ນ​ຟູ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຖືກ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ
ສະ​ນັ້ນ​ແລ້ວໂຄງ​ການ​ທີ່​ບັນ​ດາ​ແຂວງ ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ສະ​ເໜີ​ມາ ມັນຫລະ​
ຫຼາຍກວ່າ​ທຶນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາກຳ​ນົດ​ຫັ້ນ ສະ​ນັ້ນ ມັນ​ຕ້ອງ ໄດ້​ຕັດ​ໂຄງການ​ອອກ
ໂຄງ​ການ​ທີ່​ຫາ​ກໍ​ເລີ້ມ​ນີ້ ໃຫ້​ໂຈະ​ໄວ້​ກ່ອນ ເອົາ​ໄວ້​ປີ​ຕໍ່​ໄປ.”

ກ່ອນ​ໜ້າ​ນີ້ ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ ຮອງ​ນາຍ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນຢັນ​
ວ່າການ​ຟື້ນ​ຟູ​ຊີ​ວິດການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່ຖືກ​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ
ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນກໍ​ລະ​ກົດ-ກັນ​ຍາ 2018 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ຈະ​ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ທຶນ​
ຫຼາຍກວ່າ 4,400 ຕື້​ກີບ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ໄດ້​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່
​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເຖິງ 616,477 ຄົ​ນຫຼື 126,619 ຄອບ​ຄົວ ໃນ​ເຂດ 2,382 ບ້ານ 124
ເມືອງ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ສະ​ນັ້ນ ການ​ຈັດສັນງົບ​ປະ​ມານ ໃນ​ມູນ​ຄ່າ 500 ຕື້​ກີບ
ດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈຶ່ງ​ຄິດ​ເປັນພຽງວ່າ 11 ເປີ​ເຊັນ ກວ່າ​ເທົ່າ​ນັ້ນຂອງ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຕົວ​ຈິງ
ໃນ​ການ​ຟື້ນ​ຟູຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ

ທັງນີ້ ໂດຍ​ຈາກ​ການສຳ​ຫຼວດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ພົບ​ວ່າ ຂະ​ແໜງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ​ແລະ
​ຂົນ​ສົ່ງໄດ້​ຮັບ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ ຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ຂະ​ແໜງກະ​ສິ​ກຳ​ ທີ່​ຢູ່ອ​າໄສ
​ແລະຊັບ​ສິນຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ເສຍ​ຫາຍ​ຮວມ​ກັນ ​ຫຼາຍກວ່າ 3,000
ຕື້​ກີບ ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນກໍ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ ສະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ​ການ​
ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່ຖືກ​ກະ​ທົບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ສູ່​ສະ​ພາ​ວະ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໃຫ້​ໄວ
​ທີ່​ສຸດ ຮວມ​ເຖິງ​ການຟື້ນ​ຟູສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ
ມີ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ໃຈໃນ​ຄວາມປອດ​ໄພ ໃນ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ຊີ​ວິດ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ໂດຍທາງ​ການ​ລາວ ກໍ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ
ໂຕະ​ມົນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກັບ​ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ ແລະ​ນາໆ​ຊາດ
ໃນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ ປີ 2018 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ສຸ​ພັນ ແກ້ວ​ມີ​ໄຊ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ
​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ​ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມວ່າ ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ
​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ເສຍ​ຫາຍ​ໄປ​ຫຼາຍກວ່າ 371 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
​ແມ່ນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ກວ່າ 7,000 ຄົນ ທີ່​ເມືອງ ສະ​ໜາມ​ໄຊ ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ທີ່​ຖືກ
​ກະ​ທົບ​ຈາກ​ເຂື່ອນ​ເຊປຽນ-ເຊ​ນ້ຳ​ນ້ອຍ​ແຕກ​ນັ້ນ ຖື​ເປັນ​ກຸ່ມ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​
ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ​ທີ່​ສຸດ

ທັງ​ນີ້ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອົງ​ການ​ສະ​ຫະ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ເພື່ອ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ (UNDP)ປະ​ຈຳ​ລາວ
ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ໃນ​ປີ 2018 ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ 30 ກວ່າປະ​ເທດ
ທີ່​ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂຕະ​ມົນ​ລະ​ດັບ​ສູງ ລະ​ຫວ່າງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ກັບ​ອົງ​ການ​ສາ​ກົນ
ແລະ​ນາໆ​ຊາດ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 962 ລ້ານ​ໂດ​ລາ
ແຕ່​ວ່າ ການ​ທີ່​ລາວ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ປີ 2018 ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້
ຕ້ອງ​ການ​ທຶນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ສາ​ກົນ​ເຖິງ 1,200 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ສຳ​ລັບຟື້ນ​ຟູຊີ​ວິດ​ການ​
ເປັນ​ຢູ່ ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໃນ​ປີ 2019 ຮວມ​ເຖິງ​ການ​ສ້ອມ​ແປງ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ
644 ເສັ້ນ ຂົວ 49 ແຫ່ງ ເສົາ​ໄຟ​ຟ້າ 915 ຕົ້ນ ອາ​ຄານ​ຮຽນ 300 ກວ່າ​ຫຼັງ ໂຮງ​ໝໍ
2 ແຫ່ງ ສຸກ​ສາ​ລາ 35 ແຫ່ງ ແຫຼ່ງ​ນ້ຳບາ​ດານ 5,910 ແຫ່ງ ນ້ຳ​ສ້າງ 7,138 ແຫ່ງ
ວິດ​ຖ່າຍ 22,962 ຫຼັງ ແລະ​ປະ​ຊາ​ຊົນ 16,709 ຄົນ ທີ່​ເຮືອນ​ຖືກ​ນ້ຳ​ຊັດ​ເສຍ​ຫາຍ
ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ນາ​ເຂົ້າ​ເສຍ​ຫາຍກວ່າ 96,000 ເຮັກ​ຕ້າ ແລະສັດ​ລ້ຽງ​ນັບ​ແສນ​ຕົວ.

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