ບັນດາ ບໍລິສັດ ເອກກະຊົນໄທ ຈະລົງທຶນ ໃນລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນ

ບໍລິສັດເອກກະຊົນໄທ ຈະລົງທຶນໃນລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ສ່ວນການຄ້າລະຫວ່າງ
ລາວກັບໄທ ກໍຈະເພີ້ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ ໂດຍຄາດວ່າ ລາວຈະສົ່ງສິນຄ້າໄປໄທ ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນ
ກວ່າ 26 ເປີເຊັນ ໃນປີ 2018 ນີ້ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານອາດຸນ ໂຊຕິນິສາກອນ ອະທິບໍດີກົມການຄ້າຕ່າງປະເທດຂອງໄທ ຖະແຫຼງວ່າ
ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ມີທ່າອຽງຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ແນື່ອງ ໂດຍເຫັນ
ໄດ້ຈາກສະພາວະການຄ້າ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2018ນີ້ ປາກົດວ່າ ສະເພາະການ
ຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ມີມູນຄ່າຮວມເກີນກວ່າ 68,285 ລ້ານບາດ ຫຼື
ປະມານ 2,070 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນໃນອັດຕາສະເລ່ຍ 4.32 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ກັບ
ໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2017 ທີ່ຜ່ານມາ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນໄລຍະ 4 ເດືອນດັ່ງກ່າວນີ້ ໄທ ຈະຍັງຄົງເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າ
ຕໍ່ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 13,145 ລ້ານບາດ ກໍຕາມ ຫາກແຕ່ລາວ ກໍສາມາດ
ເພີ້ມການສົ່ງອອກໄປໄທ ໄດ້ເຖິງ 26.3 ເປີເຊັນ ໃນຂະນະທີ່ລາວນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກໄທ
ຫຼຸດລົງ 6.68 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ທັງຍັງເຮັດໃຫ້ສາມາດຄາດໝາຍໄດ້ວ່າ
ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ນີ້ ການຄ້າຊາຍແດນລະຫວ່າງລາວ-ໄທ ຈະມີມູນຄ່າຮວມ ບໍ່ໜ້ອຍ
ກວ່າ 213,497 ລ້ານບາດຫຼືປະມານ 6,470 ລ້ານໂດລາ.
ສ່ວນກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າຂອງລາວ ກໍລາຍງານວ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ຂອງລາວໃນປີ 2017 ມີມູນຄ່າຮວມ 9,345 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ ເປັນການສົ່ງສິນຄ້າໄປ
ຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 4,803 ລ້ານໂດລາ ເພີ້ມຂຶ້ນ 13.4 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2016
ສ່ວນການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດມີມູນຄ່າລວມ 4,542 ລ້ານໂດລາ ເພີ້ມຂຶ້ນ 7.6
ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2016 ຊຶ່ງກໍເຮັດໃຫ້ລາວໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າ ໃນມູນຄ່າ 261 ລ້ານ
ໂດລາ ສຳລັບໃນຕະຫຼອດປິ 2018 ລັດຖະບານລາວ ຄາດໝາຍວ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດ
ຈະມີມູນຄ່າເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 9,993 ລ້ານໂດລາ ໃນນີ້ຈະເປັນການສົ່ງສິ້ນຄ້າອອກໄປຕ່າງ
ປະເທດໃນມູນຄ່າ 5,015 ລ້ານໂດລາ ແລະນຳເຂົ້າສິນຄ້າຕ່າງປະເທດໃນມູນຄ່າ 4,978
ລ້ານໂດລາ ໂດຍເກີນກວ່າ 67 ເປີເຊັນ ຈະເປັນມູນຄ່າການຄ້າກັບໄທ.
ທາງດ້ານກະຊວງການຄ້າຂອງໄທ ຄາດໝາຍວ່າ ການຄ້າລະຫວ່າງລາວກັບໄທ ຈະເຖິງ
10,000 ລ້ານ ໃນປີ 2020 ໂດຍສິນຄ້າສຳຄັນທີ່ລາວສົ່ງຂາຍໃຫ້ໄທຍ ກໍຄື ກະແສໄຟຟ້າ
ແຮ່ທາດແລະສິນຄ້າກະເສດ ສ່ວນລາວ ກໍນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸບປະໂພກ ບໍລິໂພກ ສິນຄ້າທຶນ
ແລະວັດສະດຸ ກໍ່ສ້າງຈາກໄທ ໂດຍຄາດວ່າ ໄທ ຈະເປັນຝ່າຍໄດ້ປຽບດຸນການຄ້າຕໍ່ລາວ
ໃນມູນຄ່າຮວມເກີນກວ່າ 2,000 ລ້ານໂດລາ.
ສ່ວນການລົງທຶນຂອງໄທ ໃນລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ມີຢູ່ທັງໝົດ 752 ໂຄງການ ຄິດເປັນມູນ
ຄ່າຮວມ, 4,495 ລ້ານໂດລາ ຊຶ່ງຖືເປັນອັນດັບທີ 3 ຮອງຈາກຈີນ ແລະຫວຽດນາມ
ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນ ໃນລາວ ເກີນກວ່າ 10,000 ລ້ານໂດລາ ແລະ 5,000 ລ້ານໂດລາ
ຕາມລຳດັບ ໂດຍການລົງທຶນຂອງໄທໃນລາວ ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການລົງທຶນໃນດ້ານພະລັງ
ງານໄຟຟ້າ ການຂົນສົ່ງ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ໂຮງແຮມ ການທ່ອງທ່ຽວ ທະນາຄານອຸດ
ສາຫະກຳແປຮູບໄມ້ ເສື້ອຜ້າສຳເລັດຮູບແລະຫັດຖະກຳ ທັງຍັງມີທ່າອຽງທີ່ຈະເພີ້ມ
ການລົງທຶນຫຼາຍຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງອີກດ້ວຍ ໂດຍປັດໄຈຊຸກຍູ້ສຳຄັນ ກໍຄືໂຄງການກໍ່ສ້າງ
ທາງລົດໄຟເຊື່ອມຕໍ່ລາວກັບຈີນນັ້ນເອງ ດັ່ງທີ່ທ່ານວິໂຣດ ພິພັດໄຊສິຣິ ປະທານອຸດສາ
ຫະກຳພາກຕະເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງໄທ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ທີ່ປະເທດລາວ
ຍັງມີໂອກາດໃນການລົງທຶນອີກມາກມາຍ ຖ້າລົດໄຟຈີນມາເຖິງນີ້ ກໍຈະມີການປ່ຽນ
ແປງທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ສະນັ້ນ ຄົນໄທເອງໜ້າຈະຕຽມຕົວ ແລ້ວກໍຕື່ນຕົວທີ່ຈະເຂົ້າໄປຫາ
ໂອກາດທີ່ປະເທດລາວ ໂດຍທີ່ຈີນເອງ ກໍພະຍາຍາມຈະເຂົ້າມາລົງທຶນໃນເຂດເສດ
ຖະກິດພິເສດຊຶ່ງໜ້າຈະມີສິດ ປະໂຫຍດມາກມາຍ ແລ້ວກໍມີຫຼາຍປະເທດທີ່ຫັນມາ
ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ.”
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ກອງປະຊຸມໂຕະມົນປະຈຳປີ 2017 ລະຫວ່າງລັດຖະບານລາວ
ກັບກຸ່ມປະເທດແລະອົງການສາກົນທີ່ໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ລາວ ກໍໄດ້ລະບຸຢ່າງຊັດເຈນ
ວ່າການພັດທະນາເສດຖະກິດໃນລາວທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງນັ້ນ
ໄດ້ມີການຂຸດຄົ້ນແລະທຳລາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ຊຶ່ງເປັນ
ການປະຕິບັດທີ່ຂັດແຍ້ງກັບເປົ້າໝາຍການພັດທະນາທີ່ຍືນຍົງຢ່າງສິ້ນເຊີງ.
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