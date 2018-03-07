ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ຈະມີການສົ່ງເສີມ ໃຫ້ແມ່ຍິງ ມີບົດບາດ ໃນລັດຖະບານ ແລະສະພາ ຫຼາຍຂຶ້ນ ພາຍໃນປີ 2020

ບັນດາຜູ້ນຳແມ່ຍິງລາວ ພາກັນສະຫຼອງ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ

ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ​ ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ແມ່​ຍິງ​ລາວ ​ມີ​ບົດບາດ​ ແລະ​ຕຳ
​ແໜ່​ງ​ໃນ​ຄະນະ​ລັດຖະບານແລະສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໃນ​ສັດສ່ວນບໍ່​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 20 ​ເປີ​ເຊັນ ​
ແລະ 30 ​ເປີ​ເຊັນ ຕາມ​ລຳດັບ ​ໃນ​ປີ 2020 ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ນາງ​ອິນ​ລາ​ວັນ ​ແກ້ວ​ບຸນ​ພັນ ປະທານ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ ຢືນຢັນ​ວ່າ​ເປົ້າ​ໝາຍ
​ທີ່​ສຳຄັນ​ໃນ​ການສະ​ເຫຼີ​ມສະຫຼອງ​ວັນ​ແມ່ຍິງ​ສາກົນ 8 ມີນາ 2018 ນີ້ກໍ​ຄື​ການ​ພັດທະນາ
​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ທີ່​ຕິດ​ພັນ ກັບ​ການ​ພັດທະນາ​ປະ​ເທດ​
ຊາດ​ແລະ​ຂໍ້​ແຂ່ງຂັນ 3 ດີ​ຂອງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ​ ທີ່​ປະກອບດ້ວຍການ​ເປັນ ​ພົນ​ລະ
​ເມືອງ​ດີ ພັດທະນາ​ດີ ສ້າງ​ຄອບຄົວ​ດີ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນການ​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ
ທີ່ຢູ່​ໃນ​ວົງ​ການ​ພັກ​-ລັດນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ເຖິງ​ປີ 2020
ຄື​ການ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ໃຫ້​ແມ່ຍິງ​ລາວ ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ໃນບົດບາດ​ແລະ​ຕຳ​ແໜ່​ງຕ່າງໆ ທັງ​ໃນ​
ຄະນະ​ລັດຖະບານ ​ແລະສະພາແຫ່ງຊາດ ​ໃຫ້​ໄດ້​ບໍ່​ໜ້ອຍ​ກວ່າ 20 ​ເປີ​ເຊັນ​ ແລະ
30 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຕຳແໜ່​ງທັງ​ໝົດທັງ​ໃນ​ຄະນະ​ລັດຖະບານ​ແລະ​ສະພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ
ຕາມ​ລຳດັບ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າເປົ້າ​ໝາຍ​ດັ່ງກ່າວ​ຈະ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ທ້າ​ທາຍ​ກໍ​ຕາມ ​ແຕ່​ວ່າ
ດ້ວຍ​ການ​ພັດທະນາ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ​ໃນ​ສປປ ລາວ ທີ່​ກ້າວໜ້າ
​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ີອງ ກໍ​ເຮັດ​ໃຫ້ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ຈະ​ສາມາດບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ
​ຮູບ​ປະ​ທຳ ດັ່ງ​ທີ່ ທ່ານ​ນາງອິນ​ລາ​ວັນ ​ໄດ້​ຢືນຢັນ​ວ່າ:“ສຳ​ລັບ​ບົດບາດ​ຂອງ​ເອື້ອຍ​ນ້ອງ​
ແມ່​ຍິງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ປັດຈຸ​ບັນ ຕໍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ສັງຄົມຫຼື​ວ່າ​ຕໍ່​ຕ່າງປະ​ເທດ ຖື​ວ່າ ສະຫະພັນ
​ແມ່ຍິງ​ລາວ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ນ້ອຍ​ໜ້າ ຖື​ວ່າ​ຄັນ​ສິເວົ້າ​ເຖິງ​ສະພາ ລະ​ແມ່ນ​ຄື​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ
ຢູ່​ໃນ​ອັນ​ດັບ 3 ທີ່ວ່າ ມີ​ສະມາຊິກ​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ສະພາ​ຫຼາຍ ຢູ່​ໃນ​ໂລກ​ນີ້​ປາກົດ​ວ່າ
ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຢູ່​ໃນ​ເກືອບ​ວ່າ​ອັນ​ດັບ 7 ຖືວ່າ ບົດບາດ​ພວກ​ເຮົາ ​ໄດ້​ສູງ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ ​ແມ່ຍິງ
​ພວກ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ນັ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສະພາ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນໄປ​ຕັດສິນ​ບັນຫາ​ຕ່າງໆ ​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ
ກໍ​ແມ່ນ​ວຽກ​ທີ່​ກົດໝາຍ​ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ຄວາມ​ກ້າວໜ້າພັກ​ແລະ​ລັດ ​
ເພິ່ນ​ກະ​ໄດ້​ວາງ​ລະອຽດ​ຮອດ 2020 ​ແມ່ຍິງ​ຕ້ອງເປັນ​ການ​ນຳ ຢູ່​ທຸກ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​
ງານ ຕ້ອງ​ກວມ​ເອົາ 20​ ເປີ​ເຊັນ ສາຍສະພາ​ເພິ່ນ​ກະໃຫ້​ເຮົາ​ກວມ​ເອົາ 30 ເປີ​ເຊັນ.”

ທາງ​ດ້ານ​ຄະນະກຳມາ​ທິການສົ່ງ​ເສີມ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິດ​ທິສະຕີ​ແລະເດັກນ້ອຍ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ
ສະ​ເໜີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ພັດທະນາ​ເພື່ອ​ຄວາມສະ​ເໝີ​ພາກ​ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ​ໃນ​ສປປ ລາວ ນັບແຕ່ປີ 2003 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ​ມີ​ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ໃນ​
ລະດັບ​ທີ່​ຕ່ຳຫຼາຍ ​ໂດຍ​ທີ່​ສາ​ເຫດ​ຈາກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ​ເປັນ​ງານ​ດ້ານ​
ເອກ​ກະສາ​ນ​ແລະ​ພິທີການ​ຕ່າງໆ ທີ່​ຈະ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ການ​ດັດ​ແກ້​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ​ເພື່ອ​
ຢືນຢັນ​ເຖິງ​ການ​ເຄົາລົບຫຼັກ​ຖານ​ສາກົນ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ
ເມື່ອປີ2003 ຕາມ​ດ້ວຍ​ການ​ບັງຄັບ​ໃຊ້​ກົດໝາຍ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດທະນາ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​
ແມ່​ຍິງເມື່ອປີ 2004 ການ​ປະກາດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃນ​ການ​ເພີ່ມ​ບົດບາດ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງ
​ແມ່ຍິງ​ໃຫ້​ເຖິງ​ 30 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຕຳ​ແໜ່​ງທັງ​ໝົດ ​ໃນ​ປີ 2015 ​ແຕ່​ວ່າ ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​ຈັດ
​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ຈິງ.

ທັ້ງນີ້​ຈາກ​ການ​ສຳ​ຫຼວດຂອງ​ສະຫະພັນ​ແມ່ຍິງ​ລາວ ພົບ​ວ່າ​ແຂວງ​ເຊ​ກອງ​ທີ່​ຍັງ​ຫຼ້າ​ຫຼັງ​
ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ການພັດທະນາຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາກ ລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ ​ເພາະແມ່ຍິງ​ລາວ
ບໍ່​ເຖິງ 3 ​ເປີ​ເຊັນ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ຕຳ​ແໜ່​ງລະດັບ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຂັ້ນ​ຕົ້ນ ສ່ວນ​ການ​ພັດທະນາ​ດ້ານ
​ສຸຂະພາບ-​ອະນາ​ໄມ ​ແລະ​ໂພ​ຊະນາ​ການ​ຂອງ​ແມ່ແລະເດັກ​ໃນ​ລາວ ກໍ​ບໍ່​ສາມາດ​
ບັນລຸ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສະຫັດ​ສະ​ວັດ ​ໃນປີ 2015 ​ເຊັ່ນ​ກັນ ​ເພາະ​ເດັກນ້ອຍ​ລາວ​ຍັງ​ຂາດ​ສານ
​ອາຫານສ່ວນ​ແມ່ຍິງ​ລາວກໍ​ຍັງ​ເສຍ​ຊີວິດຂະນະ​ຖືພາ ​ໃນ​ອັດຕາ​ສູງ​ທີ່​ສຸດ​ໃນ​ອາ​ຊຽນ
ອີກ​ດ້ວຍ.

ນອກຈາກ​ນັ້ນ ສານ​ປະຊາຊົນ​ສູ​ງສຸດ​ຂອງ​ລາວ ​ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ຜ່ານ​ມາ ສານ​ປະຊາຊົນ​ທຸກ​ຂັ້ນ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ຈາກ​ພັກລັດ​
ແລະເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວ 37.840 ກໍລະນີ ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 9.81 ​ເປີ​ເຊັນ ທຽບ​ໃສ່ ​ໄລຍະ 5 ປີ
ກ່ອນ​ໜ້າ ​ໂດຍ​ຄະດີ​ແພ່ງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ຄະດີ ອາຍາ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້ ກໍ​ແມ່ນ​ຄະດີຢ່າ​ຮ້າງ
ລະຫວ່າງ​ສາມີ-​ພັນ​ລະ​ຍາ ທີ່​ກວມ​ເອົາ​ເຖິງ 90.66 ​ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ຄະດີ​ຄອບຄົວ​ທັງ​ໝົດ
ສ່ວນ​ການໃຊ້​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕໍ່​ແມ່​ຍິງ ກໍມີ​ທ່າ​ອຽງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ​ເຊັ່ນ​ດຽວ​ກັນ ອັນ​ນັບເປັນ
​ອີກ​ສາ​ເຫດ​ນຶ່ງທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີການ​ຢ່າ​ຮ້າງ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ຈາກ​ການ​ສຳພາດ​ແມ່ຍິງ​ລາວ
3 ພັນ​ຄົນ ທີ່​ມີ​ອາຍຸ 15-64 ປີ ພົບ​ວ່າ 50 ​ເປີ​ເຊັນ ບອກ​ວ່າ ​ເຄີຍ​ຖືກກະທຳ​ຮຸນແຮງ
​ຈາກ​ສາມີ​ຫຼື​ຄົນ​ຮັກ​ແລະໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ​ຢູ່​ເລື້ອຍ​ມາ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG