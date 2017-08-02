ລາວວ່າ ຈະສືບຕໍ່ ມີສາຍສໍາພັນ ແບບພິເສດ ແລະການຮ່ວມມື ຮອບດ້ານ ກັບຫວຽດນາມ

ປະທານລາວຢືນຢັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ພົວພັນແບບພິເສດ ແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ກັບ
ຫວຽດນາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ໂດຍທີ່ພັກ ແລະລັດຖະບານລາວ ຈະປະຕິບັດທຸກຂໍ້ຕົກລົງ
ຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ.
ທ່ານບຸນຍັງ ວໍລະຈິດ ປະທານປະເທດ ແລະເລຂາທິການໃຫຍ່ ພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດ
ລາວ ໄດ້ຖະແຫລງ ຢືນຢັນໃນໂອກາດການສະເຫລີມສະຫລອງການສະຖາປະນາຄວາມ
ສໍາພັນແບບພິເສດລະຫວ່າງລາວກັບຫວຽດນາມຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະການສະຖາປະນາ
ຄວາມສໍາພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດຄົບຮອບ 55 ປີ ໃນເດືອນກໍລະກົດ ປີ
2017 ນີ້ວ່າ ພັກ ແລະລັດຖະບານລາວ ຈະດໍາເນີນມາດຕະການ ໃນທຸກວິທີທາງ ເພື່ອ
ສືບຕໍ່ການພົວພັນແບບພິເສດ ແລະການຮ່ວມມືຮອບດ້ານກັບຫວຽດນາມ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ
ທັງຍັງຈະທຸ້ມເທຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ຕົກລົງ ແລະສັນຍາທີ່
ລາວ-ຫວຽດນາມມີພັນທະຕໍ່ກັນ ໃນທຸກໆດ້ານອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ:
“ພັກ-ລັດພວກຂ້າພະເຈົ້າພະຍາຍາມເຮັດສຸດຄວາມສາມາດຂອງຕົນ ແລະຈະເຊີດຊູ
ຄວາມເປັນເຈົ້າການ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃນການປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາ,
ສັນຍາແລະຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ລະຫວ່າງສອງພັກ ສອງລັດຖະບານພວກເຮົາ ພິເສດແມ່ນ
ການເພີ້ມທະວີການພົວພັນສາກົນ ແລະການປະສານສົມທົບດ້ານປ້ອງກັນຊາດ ປ້ອງ
ກັນຄວາມສະຫງົບ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ
ວັດທະນາທໍາວິທະຍາສາດ ເທັກໂນໂລຈີ ແລະອື່ນໆ ເພື່ອນໍາເອົາຜົນປະໂຫຍດມາສູ່
ປະຊາຊົນສອງຊາດຫລາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.”
ໂດຍສະພາະໃນຕະຫລອດປີ 2017ນີ້ ລັດຖະບານລາວກັບຫວຽດນາມ ກໍຈະໄດ້ຮ່ວກັນຈັດບັນດາກິດຈະກໍາຕ່າງໆ ຫລາຍກວ່າ 100 ກິດຈະກໍາ ທັງໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ ໃນທັງສອງປະເທດ ເພື່ອເປັນການສະເຫລີມສະຫລອງມິດຕະພາບແບບພິເສດ ແລະການຮ່ວມມືລາວ-ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 40 ປີ ແລະການສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດຄົບຮອບ 55 ປີ ດັ່ງກ່າວ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານທອງລຸນ ສະສຸລິດ ກັບທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ຟຸກ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ
ທັງສອງຝ່າຍ ກໍໄດ້ຮ່ວມກັນເປັນສັກຂີພິຍານໃນພິທີການລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງ ແລະເອກະ
ສານສຳຄັນ ລະຫວ່າງລາວ ກັບ ຫວຽດນາມເຖິງ 9 ສະບັບ ໃນໂອກາດທີ່ນາຍົກລັດຖະ
ມົນຕີຫວຽດນາມ ເດີນທາງຢ້ຽມຢາມ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 26-27
ເມສາທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ.
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພັດທະນາທ່າເຮືອ ຫວຸງແອັງ ໃນພາກກາງຂອງ ຫວຽດນາມ
ໃຫ້ເປັນທ່າເຮືອທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟຈາກທ່າເຮືອ ຫວຸງ
ແອັງ ມາທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສາງນໍ້ຳ
ມັນທີ່ທ່າເຮືອ ຮ່ອນລາ ແລະ ໂຄງການວາງທໍ່ນໍ້າສົ່ງນໍ້າມັນຈາກທ່າເຮືອ ຮ່ອນລາ ມາທີ່
ທ່າແຂກ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ.
ນອກຈາກນັ້ນ ກໍມີໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫຼວງພະບາງ-ດຽນ ບຽນຟູ, ໂຄງການຍົກລະ
ດັບຖະໜົນເລກ 18B ຈາກແຂວງອັດຕະປື ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງແຂວງກວາງຕູມໃນພາກ
ກາງຂອງຫວຽດນາມ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງຖະໜົນໃນແຂວງໄຊສົມບູນ, ຂໍ້ຕົກລົງຊື້ຂາຍ
ກະແສໄຟຟ້າພະລັງງານຄວາມຮ້ອນຈາກຖ່ານຫີນໃນແຂວງເຊກອງ, ການປັບປຸງຂໍ້
ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄ້າຜ່ານແດນ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ປີ 2009, ຄວາມຮ່ວມມືລະ
ຫວ່າງກະຊວງການເງິນ ແລະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເພື່ອຮັບຮອງຄວາມ
ຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ລາວ-ຫວຽດນາມ.
ປັກຈຸບັນນີ້ ຫວຽດນາມລົງທຶນໃນລາວທັງໝົດ 258 ໂຄງການຄິດເປັນມູນຄ່າການ
ລົງທຶນລວມກັນຫຼາຍກວ່າ 5,100 ລ້ານໂດລາ ໂດຍຈັດເປັນອັນດັບທີ 3 ທີ່ມີມູນຄ່າ
ການລົງທຶນຫຼາຍທີ່ສຸດໃນລາວ ຮອງຈາກ ຈີນ ແລະໄທ ຕາມລຳດັບ. ການລົງທຶນຂອງ
ຫວຽດນາມໃນລາວ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແບ່ງເປັນການລົງທຶນໃນພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ 26
ເປີເຊັນ, ພາກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 23 ເປີເຊັນ, ການບໍລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ 20
ເປີເຊັນ, ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ 19 ເປີເຊັນ, ພາກບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ 9 ເປີເຊັນ ແລະ
ການເງິນ-ທະນາຄານ 3 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງໃນນັ້ນລວມທັງການລົງທຶນກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ 10 ໂຄງການທີ່ຄິດເປັນມູນຄ່າການລົງທຶນລວມຫຼາຍກວ່າ 2,300 ລ້ານໂດລາ.
ສຳລັບກຸ່ມທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ ທີ່ມີມູນຄ່າການລົງທຶນໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືກຸ່ມບໍລິ
ສັດ ຫວາງ ອ່ານ ເຈຍ ລ່າຍ ຊຶ່ງລົງທຶນຢູ່ໃນ ລາວ ທັງໃນພາກພະລັງງານໄຟຟ້າ,ການບໍ
ລິການພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ແລະ ພາກກະສິກຳ ເຊັ່ນ ການປູກຢາງ
ພາລາ, ສາລີ ແລະ ອ້ອຍ ເປັນຕົ້ນ, ໂດຍມີມູນຄ່າການລົງທຶນລວມເກີນກວ່າ 1,200
ລ້ານໂດລາ ຈຶ່ງຖືເປັນກຸ່ມທຶນຕ່າງປະເທດຂະໜາດໃຫຍ່ກຸ່ມໜຶ່ງໃນ ລາວ.
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