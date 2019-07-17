ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ສັ່ງຕຳຫລວດທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ຢຸດການປັບໃໝ ແລະຮຽກເກັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ.
ທ່ານ ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະໂຄສົກລັດຖະບານລາວ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ທ່ານ ທອງລຸນ ສະສຸລິດ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້ຕຳຫລວດທ່ອງທ່ຽວຢຸດການປັບໃໝ ແລະຮຽກເກັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະຊາວຕ່າງຊາດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວ ຢ່າງຜິດລະບຽບກົດໝາຍທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໂດຍຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການທ່ອງທ່ຽວທຸກຢ່າງໃຫ້ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ລວມທັງຍັງ ຈະຕ້ອງໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດໃນການຮັກສາແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ທຳມະຊາດ ແລະການໃຫ້ບໍລິການ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເພື່ອສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ທ່ານ ຈະເລີນຢືນຢັນວ່າ:“ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ ພັດທະນາ ແລະຄຸ້ມຄອງແຫລ່ງທ່ອງທ່ຽວ ເພື່ອຮັກສາໄວ້ຄວາມເປັນທຳມະຊາດ ແລະແກ້ໄຂຂອດຕິດພັນກັບການບໍລິການຂອງພາກລັດ ຢ່າງເປັນລະບົບ, ແກ້ໄຂບັນຫາການເກັບຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ຢູ່ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະລະບຽບການ, ຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ປະກອບການທ່ອງທ່ຽວປັບປຸງການບໍລິການຂອງຕົນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ, ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຫລີກລ້ຽງການເອົາປຽບເອົາລັດກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ.”
ທາງດ້ານພັນເອກ ກິດຕະວົງ ສຸຣິຍາ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວກະຊວງປ້ອງກັນ ຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ
ໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນນຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການສວຍໃຊ້ໂອກາດປັບໄໝ ແລະຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດ ຫຼືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜິດລະບຽບກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວຊຶ່ງຖືກກະແສສັງຄົມວິພາກວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງເຖິງຂະໜາດທີ່ມີການຖ່າຍທຳເປັນຄລິບວິດີໂອ ແລະ ນຳເຜີຍແຜ່ອອກສູ່ການຮັບຮູ້ໃນສັງຄົມລາວໃນປັດຈຸບັນ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ທາງຕຳຫລວດທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າ ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແນວນີ້ໄດ້ນັ້ນ ກໍເພາະວ່າໃນພາກເອກະຊົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດຍົກເລີກການສົ່ງກຳໜົດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຕ້ອງຈັດສົ່ງກຳໜົດການທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ບໍ່ຕໍ່ທະບຽນໃນການດຳເນີນກິດຈະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດທ່ອງທ່ຽວສາມາດສວຍໃຊ້ ເປັນຊ່ອງທາງໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດຈາກການປັບໃໝນັ້ນ ເອງ ດັ່ງທີ່ພັນເອກ ກິດຕະວົງໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
"ສະພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປັດຈຸບັນນີ້ຄື ບັນຫາເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດປະຈຳຢູ່ແຫຼ່ງນີ້ ເອົາເງິນນຳນັກທ່ອງທ່ຽວ
ອັນນີ້ພວກຂ້າພະເຈົ້າກະບໍ່ປະຕິເສດ ແຕ່ວ່າຢາກສະເໜີວ່າ ຮັບແຕ່ລັດຖະບານ ເພິ່ນມີຄຳສັ່ງແຈ້ງການ ຍົກເລີກ Telex ແລະຜູ້ປະກອບການຫຼະແມ່ນຍຸຕິການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍເປັນຕົ້ນແມ່ນບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວນີ້ຢູ່ໃນໄລຍະນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດມີ 200 ກວ່າບໍລິສັດບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດມາຮອດປີ 2017 ຫຼະມີຢູ່ 140 ກວ່າບໍລິສັດ ແລະ ພະນັກງານນຳທ່ຽວກໍບໍ່ຕໍ່ບັດພາແຂກໄປທ່ອງທ່ຽວດ້ວຍຕົນເອງ."
ໃນຊ່ວງ 4 ເດືອນຕົ້ນປີ 2019 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈຳນວນ1,062,000 ຄົນ ຄິດເປັນ 23 ເປີເຊັນ ຂອງແຜນການປີ ແລະຫລຸດລົງ 0.5 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ຊ່ວງດຽວກັນ ໃນປີ 2018 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວ ຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ 4,180,000 ກວ່າຄົນ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໃນ ອາຊຽນດ້ວຍກັນເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ລະບຸວ່າພາກການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ມີລາຍຮັບຕ່ຳສຸດໃນອາຊຽນ
ໂດຍທີ່ໄທມີລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 62,870 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນລາວມີລາຍຮັບພຽງແຕ່ 755 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງດຳເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ດ້ວຍການເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທີງ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດທັງຈະຕ້ອງສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບເພື່ອນບ້ານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ.
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