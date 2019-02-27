ລັດຖະມົນຕີລາວຄາດວ່າຈະໃຫ້ການຕ້ອນຮັບຊາວຕ່າງຊາດກວ່າ 4.5 ລ້ານຄົນ ທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ 2019 ແລະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ເກີນກວ່າ 700 ໂດລາ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນາທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນຕະຫຼອດປີ 2019 ຊຶ່ງກໍເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງລາວກັບຈີນອີກດ້ວຍນັ້ນ ກໍຄືການດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນລາວໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 4.5 ລ້ານຄົນ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເກີນກວ່າ 700 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ດ້ວຍການຈັດກິດຈະການຕ່າງໆຢ່າງຫຼາກຫຼາຍ ພ້ອມທັງຈະສົ່ງເສີມທຸກພາກສ່ວນໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນກິດຈະກຳ ແລະອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບນັກທ່ອງທ່ຽວອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ.
“ເພື່ອສືບຕໍ່ພັດທະນາວຽກງານການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ກໍຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນສຳຄັນໃນການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ທີ່ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະພາກສ່ວນບໍລິການ ການທ່ອງທ່ຽວເພື່ອຮອງຮັບການຂະຫຍາຍໂຕ ຂອງບັນດາຕະຫຼາດເປົ້າໝາຍໃຫ້ດີຂຶ້ນ, ຊຸກຍູ້ປຸກລະດົມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂຄສະນາສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ງານວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນການທ່ອງທ່ຽວ ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເປັນເຈົ້າການຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບັນດາກິດຈະກໍາໂດຍໃຫ້ປະຊາຊົນມີສ່ວນຮ່ວມ.”
ໂດຍທາງການລາວ ແລະຈີນໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 8 ກິດຈະກຳດ້ວຍກັນໃນປີ 2019 ນີ້ ຊຶ່ງແບ່ງເປັນ 4 ກິດຈະກຳ ໃນລາວ ກໍຄືການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການເມື່ອວັນທີ 25 ມັງກອນ 2019 ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ, ງານສັບປະດາວັດທະນາທຳຈີນ ເນື່ອງໃນໂອກາດຄົບຮອບ 58 ປີ ຂອງສາຍພົວພັນການທູດລາວ-ຈີນ ໃນເດືອນເມສາ 2019 ທີ່ນະຄອນວຽງຈັນ, ການສຳມະນາວິຊາການໃນດ້ານຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ທີ່ແຂວງຈຳປາສັກ ໃນຊ່ວງເດືອນມິຖຸນາ-ກໍລະກະດາ ແລະຈັດຕັ້ງງານ ບຸນໄຫວ້ພະຈັນທີ່ຫຼວງພະບາງ ແລະນະຄອນວຽງຈັນໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ສ່ວນ 4 ກິດຈະກຳທີ່ຈະຈັດໃນຈີນ ກໍຄືງານສັບປະດາວັດທະນາທຳລາວ ທີ່ແຂວງຫູໜານ ແລະທີ່ແຂວງເສສວນ, ການສຳມະນາເພື່ອສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ແລະການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນໂດຍປະທານປະເທດລາວ.
ທ່ານບໍ່ແສງຄຳຄາດວ່າການສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ຈະສາມາດດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນໃຫ້ເຂົ້າມາລາວໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ຈຸດພິເສດໃນການເປັນຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຢ່າງຮອບດ້ານ ພາຍໃນຂໍ້ລິເລີ້ມນຶ່ງແລວ-ນຶ່ງເສັ້ນທາງຂອງລັດຖະບານ ແລະການພົວພັນ 4 ດີລະຫວ່າງລາວ-ຈີນ ກໍຄື ການເປັນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງທີ່ດີ-ມິດທີ່ດີ-ສະຫາຍທີ່ດີ-ຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດີ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມພາກສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນທີ່ເດີນນທາງເຂົ້າມາລາວໃນໄລຍະທີ່ຜ່າມນມາ ກໍຄືບັນດານັກທຸລະກິດຈີນລົງທຶນໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຄົບວົງຈອນໃນລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນຖານະເຈົ້າຂອງໂຮງແຮມ ຮ້ານອາຫານ ແລະສະຖານບັນເທີງຕ່າງໆ ທັງຍັງເປັນເຈົ້າຂອງບໍລິສັດນຳພາບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເຂົ້າມາໃນລາວອີກດ້ວຍ ຊຶ່ງດ້ວຍສະພາບການດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຈະຕ້ອງປັບປຸງໂຕເອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບ ບັນດານັກທຸລະກິດ ໃຫ້ໄດ້ທັງໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການລວມເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕ່າງໆ ຢ່າງຄົບຖ້ວນອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານທ່ານນາງບຸນພັກ ອິນທະປັນຍາ ຮອງເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງໄຊຍະບຸລີ ມີທ່າອ່ຽງຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍປີ 2018 ຜ່ານມານີ້ຶ່ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນແຂວງໄຊຍະບຸລີ 3 ແສນກວ່າຄົນ ມີລາຍຮັບເກີນກວ່າ 18 ລ້ານ ໂດຍເອກກະຊົນຈີນລົງທຶນໃນການບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວໃນແຂວງໄຊຍະບູລີ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ໂດຍໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງມາລາວ 4,186.432 ຄົນ ເພີ້ມຂຶ້ນ 8.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ແລະສ້າງລາຍຮັບໄດ້ຫລາຍກວ່າ 755 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫາກແຕ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ວາງເປົ້າໜາຍຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ແລະສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 900 ລ້ານໂດລາຊຶ່ງກໍໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານລາວບໍ່ສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໄດ້ໃນຄວາມເປັນຈິງ ສ່ວນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາລາວໃນປີ 2018 ມີຈຳນວນທັງໝົດ 799,929 ຄົນ. ສະນັ້ນ ການທີ່ຈະບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຈີນໃຫ້ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 25 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2018 ນັ້ນເອງ.
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