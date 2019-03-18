ອຳນາດການປົກຄອງເມືອງວັງວຽງຈະກວດກາເພື່ອຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດການດຳເນີນກິດຈະການໂຮງແຮມ ແລະຮ້ານອາຫານ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດຜິດລະບຽບກົດໝາຍ ໂດຍສະເພາະກິດຈະການທີ່ໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເຊົ່ານັ້ນ. ຊົງລິດໂພນເງິນມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ມາສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນອຳນາດການປົກຄອງເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ເປີດເຜີຍວ່າ ກິດຈະການບ້ານພັກ, ໂຮງແຮມ ແລະຮ້ານອາຫານ ຢູ່ເມືອງວັງວຽງ ໄດ້ຖືກໂອນກິດຈະການໄປເປັນຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງຖືເປັນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ານບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນລາວ ທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າ ນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ ແລະຮ້ານອາຫານໄດ້ສະເພາະລະດັບ 5 ດາວຂຶ້ນໄປ ເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າ ໂຮງແຮມ-ບ້ານພັກ ແລະຮ້ານອາຫານຢູ່ເມືອງວັງວຽງນັ້ນ ສ່ວນໃຫຍ່ ຈັດຢູ່ໃນລະດັບ 3 ດາວລົງມາ. ສະນັ້ນ ການທີ່ປາກົດວ່າ ກິດຈະການເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງນັກທຸລະກິດຊາວຕ່າງຊາດ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ນັ້ນ ຈຶ່ງເຊື່ອວ່າ ເປັນການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍໃນລາວ ຊຶ່ງຈະຕ້ອງດຳເນີນການກວດກາເພື່ອຍົກເລີກໃບອະນຸຍາດຕໍ່ໄປ ດັ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງເມືອງວັງວຽງ ທີ່ບໍ່ປະສົງຈະອອກນາມ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ
“ຈະຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການບໍ່ຕໍ່ທະບຽນໃຫ້ບໍ ຫລືວ່າ ຈະມີການຍົກເລີກບໍ ອີ່ສັງ ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ປຶກສາ ຫາລືກັນ ຄົ້ນຄວ້າບັນຫານີ້ ເພາະວ່າ ໄລຍະຜ່ານມານີ້ ສ່ວນຫລາຍລະແມ່ນນັກທຸລະກິດຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ວັງວຽງນີ້ ບໍ່ຢາກປະຕິບັດຕາມລະບຽບຂອງເຮົາ ຈັ່ງຊັ້ນ ພາຍຫລັງພວກເຮົາມີສະມາຄົມແລ້ວ ຈະຕ້ອງໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວນຳສະມາຄົມ ຕ້ອງເຂົ້າລະບຽບນຳສະມາຄົມ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວທີ່ມັນຜິດກັບລະບຽບກົດໝາຍ. ໂຮງແຮມນີ້ກະແມ່ນລະດັບ 3 ດາວລົງມາຕ້ອງແມ່ນການລົງທຶນພາຍໃນ. 5 ດາວຂຶ້ນໄປລະແມ່ນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ.”
ໃນປັດຈຸບັນເຂດວັງວຽງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ 43 ແຫ່ງ ຊຶ່ງລວມມີຖ້ຳ 34 ແຫ່ງ,
ນ້ຳຕົກ 2 ແຫ່ງ, ຍອດພູສູງ 4 ແຫ່ງ, ແລະແຫຼ່ງນ້ຳທຳມະຊາດ 3 ແຫ່ງ, ຊຶ່ງໄດ້ສຳເລັດ
ການພັດທະນາ ແລະເປີດໃຫ້ບໍລິການແລ້ວ 21 ແຫ່ງ, ມີໂຮງແຮມ ແລະບ້ານພັກ 152
ແຫ່ງ, ຄິດເປັນຫ້ອງພັກລວມທັງໝົດ 2,745 ຫ້ອງ, ຮ້ານອາຫານ ແລະສະຖານບັນເທີງ
ອີກ 130 ກວ່າແຫ່ງ. ໂດຍກິດຈະການສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຕົກໄປຢູ່ໃນມືຂອງນັກທຸລະກິດຈີນ
ລວມເຖິງການລົງທຶນ 200 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອພັດທະນາເດີ່ນບິນວັງວຽງ ເປັນສະຖານທີ່
ທ່ອງທ່ຽວຄົບວົງຈອນ ດ້ວຍການສ້າງໂຮມແຮມລະດັບ 5 ດາວ, ໂຮງໝໍ, ຫໍສະແດງດ້ານ
ວັດທະນະທຳ, ຮ້ານຄ້າປອດພາສີ ແລະອື່ນໆ.
ໂດຍໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ມີນັກທ່ອງທ່ຽວເດີນທາງມາທ່ອງທ່ຽວໃນເຂດວັງວຽງຫລາຍ
ກວ່າ 3 ແສນຄົນ ຊຶ່ງເພີ້ມຂຶ້ນເກີນກວ່າ 58 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພາກ
ບໍລິການໃນເຂດເມືອງວັງວຽງມີລາຍຮັບຫຼາຍກວ່າ 150 ຕື້ກີບ ຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງ
ຊາດ 2 ແສນກວ່າຄົນ ທີ່ສ່ວນຫລາຍກໍແມ່ນນັກທ່ອງທ່ຽວຈີນນັ້ນເອງ.
ໂດຍໃນປີ 2016 ຫາ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວຫຼາຍ ກວ່າ 1 ລ້ານ 2 ແສນຄົນ ສ່ວນໃນປີ 2018 ນີ້ ກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນເດີນທາງມາລາວເກືອບ 800,000 ຄົນ ແລະ ປີ 2019 ຊຶ່ງກໍເປັນປີສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງລາວກັບຈີນອີກດ້ວຍນັ້ນ ທາງການລາວກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະດຶງດູດເອົານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ໃຫ້ໄດ້ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ຂອງລາວຈະຕ້ອງພັດທະນາ ປັບປຸງຕົວເອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບບັນດານັກທຸລະກິດຈີນ ໃຫ້ໄດ້ທັງໃນດ້ານບຸກຄະລາກອນ ແລະຄຸນນະພາບການໃຫ້ບໍລິການທີ່ ລວມເຖິງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກສະບາຍຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຈະຈັດ 4 ກິດຈະກຳໃນຈີນກໍຄື ການສະແດງ ດ້ານສິນລະປະວັດທະນະທຳ ໃນໂອກາດທີ່ຄະນະຂອງປະທານປະເທດລາວ ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມຈີນ, ການຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວຢູ່ທີ່ນະຄອນຊາງຊາ ແຂວງຫູນານ, ຈັດຕັ້ງສັບປະດາວັດທະນະທຳລາວ ທີ່ນະຄອນເຊີງຕູ ແຂວງເຊສວນ ແລະພິທີສະຫລຸບປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ທີ່ນະຄອນປັກກິ່ງ ໃນທ້າຍປີ 2019. ສ່ວນຢູ່ລາວກໍມີ 4 ກິດຈະກຳ ກໍຄືພິທີເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ, ງານສັບປະດາວັດທະນະທຳຈີນ ໃນໂອກາດຄົບຮອບ 58 ປີຂອງສາຍພົວພັນການທູດລາວ-ຈີນ ໃນເດືອນເມສາ, ກອງປະຊຸມການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ໃນຊ່ວງເດືອນກໍລະກົດ ແລະງານໄຫວ້ພະຈັນ ທີ່ຫຼວງພະບາງ ແລະນະຄອນວຽງຈັນໃນເດືອນກັນຍາ 2019 ຕາມລຳດັບ.
ສ່ວນສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວໃນອາຊຽນຫລື ASEAN Tourism Research Association ກໍລາຍງານວ່າພກາສ່ວນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຈີນ ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຄືບັນດານັກທຸລະກິດທີ່ລົງທຶນໃນທຸລະກິດບໍລິການ ແລະການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຄົບວົງຈອນໃນລາວ.
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