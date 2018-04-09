ລັດຖະບານລາວເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍໃນປີທ່ອງທ່ຽວ
ລາວ 2018 ທີ່ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນ ແລະສ້າງ
ລາຍຮັບໄດ້ຫລາຍກວ່າ 900 ລ້ານໂດລາ.
ທ່ານຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ ລັດຖະມົນຕີປະຈໍາສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຢືນຢັນ
ວ່າກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງລັດຖະບານຄັ້ງທີ 1 ປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ຈັດຂຶ້ນຢູ່ເມືອງວຽງໄຊ
ແຂວງຫົວພັນ ໃນທ້າຍເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍມີທ່ານທາງອລຸນ ສີສຸລັດ ນາຍົກ
ລັດຖະມົນຕີລາວ ເປັນປະທານໃນກອງປະຊຸມນັ້ນ ໄດ້ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນັບ
ແຕ່ໄດ້ມີພິທີການເປີດປີທ່ອງທ່ຽວລາວ 2018 ຢ່າງເປັນທາງການໃນເດືອນຕຸລາ 2017
ເປັນຕົ້ນມາຈົນເຖິງເວລານີ້ວ່າ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງ ທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍ ທີ່
ລັດຖະບານລາວວາງເອົາໄວ້ ໃນທຸກດ້ານ ດັ່ງທີ່ທ່ານຈະເລີນ ໄດ້ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ
“ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະສົ່ງເສີມປີທ່ອງທ່ຽວລາວປີ 2018 ໄດ້
ເປັນຂະບວນຟົດຟື້ນ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ປະສານສົມທົບ
ຈັດກິດຈະກໍາ ແລະສ້າງຂະບວນການໂຄສະນາ ແລະສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ ໃນ
ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ມາເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ນັກທ່ອງທ່ຽວກໍມີທ່າອ່ຽງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະ
ຄາດວ່າ ຈະສາມາດບັນລຸຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ຢ່າງແນ່ນອນ.”
ທັງນີ້ ທ່ານທອງລຸນ ສີສຸລັດ ໄດ້ເນັ້ນຢໍ້າຕໍ່ກອງປະຊຸມວ່າ ການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າ
ໝາຍ ທີ່ວາງເອົາໄວ້ ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນ ຈະຕ້ອງມີການບໍລິຫານແລະຈັດການທີ່ມີປະ
ສິດທິພາບຂອງທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ໃນພາກທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ບໍ່ໄດ້ຕາມມະຕິ-ຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະບານ ກ່ຽວ
ບການສ້າງເງື່ອນໄຂສະດວກໃຫ້ກັບບັນດານັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້
ພວກເຂົາເຈົ້າມີຄວາມປະທົບໃຈ ແລະຢາກຈະເດີນທາງກັບມາທ່ອງທຽວໃນລາວອີກ
ເມື່ອມີໂອກາດ.
ສ່ວນທ່ານບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາລາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງຖະແຫລງຂ່າວ-ວັດທະ
ນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວຖະແຫລງວ່າ ໃນປີ 2017 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງ
ເຂົ້າມາໃນລາວທັງໝົດ 3,868,831 ຄົນ ຫລຸດລົງ 8.3 ເປີເຊັນທຽບໃສ່ປີ 2016 ທີ່ມີ
ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວຫລາຍກວ່າ 4 ລ້ານ 230 ພັນໂດຍທີ່
ນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດອາຊ່ຽນດ້ວຍກັນຖືເປັນກຸ່ມ ທີ່ລົດລົງຫລາຍທີ່ສຸດ.
ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ຈັດພິທີເປີດປີການທ່ອງທ່ຽງລາວປີ 2018 ຂຶ້ນ
ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງຈັດຂຶ້ນໃນໂອກາດດຽວ
ກັນກັບງານບຸນນະມັດສະການພະທາດຫລຼວງປະຈໍາປີ 2017 ທັງຍັງໄດ້ເຊີນບັນດາສື່
ມວນຊົນ ແລະຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານຂອງປະເທດໃນຂົງເຂດອາຊຽນ ແລະພູມີພາກ
ອື່ນໆ ຈາກທົ່ວໂລກເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ ນັ້ນ ກໍປາກົດວ່າມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາໃນລາວເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ຢູ່ໃນໄລຍະ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2019 ນັ້ນກໍມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າ
ມາໃນລາວ ຫລາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນແລ້ວ.
ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍທີ່ຈະດຶງດູດເອົາຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ເຂົ້າມາທ່ອງ
ທ່ຽວໃນລາວໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 5 ລ້ານຄົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພາກບໍລິການໃນລາວມີລາຍ
ຮັບເກີນກວ່າ 900 ລ້ານ ໂດລາ ໃນຕະຫຼອດປີ 2018 ດ້ວຍການຈັດກິດຈະກຳແລະ
ງານບຸນປະເພນີຕ່າງໆ ໃນ 18 ແຂວງ ທົ່ວປະເທດ ເຊັ່ນການຈັດຄາຣາວານ ລົດທ່ອງ
ທ່ຽວ ແຕ່ເໜືອເຖິງໃຕ້, ບຸນມະໂຫລານການສະແດງສິນລະປະ ວັດທະນະທຳ ພື້ນ
ເມືອງບັນດາເຜົ່າການແຂ່ງລົດວິບາກ ກິດຈະກຳປີນໜ້າຜາ ການຈັດງານວັນລາວ
ໃນຕ່າງປະເທດ ເຊັ່ນ: ໄທ ຫວຽດນາມ ຍີ່ປຸ່ນ ເຢຍຣະມັນ ຝຣັ່ງ ອັງກິດ ທີ່ທາງການລາວ
ເຊື່ອວ່າ ຈະດຶງດູດນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທັງດ້ານ ສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ (ATRA) ລາຍງານວ່າ ລາຍຮັບຈາກ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ຍັງມີອັດຕາສະເລ່ຍທີ່ຕ່ຳກວ່າ ອັດຕາສະເລ່ຍໃນກຸ່ມປະເທດ
ສະມາຊິກໃນອາຊຽນດ້ວຍກັນ ຊຶ່ງລາຍຮັບຈາກການທ່ອງທ່ຽວທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍ 12 ເປີເຊັນຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ (GDP) ແຕ່ວ່າລາຍຮັບໃນພາກທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວຄິດເປັນພຽງ 7 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ ການທີ່ຈະດຶງເອົາພວກນັກທ່ອງ
ທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດໃຫ້ໄດ້ 5 ລ້ານຄົນໃນປີ 2018 ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ.
ສະມາຄົມວິໄຈການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ຍັງລະບຸອີກດ້ວຍວ່າ ລັດຖະບານລາວ ຈະຕ້ອງ
ດໍາເນີນມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາ-ປັບປຸງ ເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄຸນນະພາບການທ່ອງທ່ຽວລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເທື່ອລະກ້າວ ດ້ວຍການ
ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທິງ ແລະບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດໍາເນທຸລະກິດ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຍັງຈະສ້າງນິຕິກໍາໃໝ່ໆ ໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍລິການ ແລະທ່ອງທ່ຽວ ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ເທົ່າທັນກັບສະພາບການໃໝ່ອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ