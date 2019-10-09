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​​ລາວ ຈະທຸ້ມ​ເທສຸດ​ຂີດ ເພື່ອປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ ເຂົ້າໃນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຈີນ ກ່ຽວ​ກັບ ໂຄງ​ການ ​ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ

ຮູບ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ ແລະ​ແຂກ​ມີ​ກຽດ​ອື່ນໆ ທີ່ເຂົ້າ​ຮ່ວມງານ​ວາງ​ສະ​ແດງ​ສິນ​ຄ້າ ຈີນ-ອາ​ຊຽນ (China-ASEAN Expo) 2019 ​ຄັ້ງ​ທີ 16 ໃນ​ວັນ​ທີ 21-24 ກັນ​ຍາ, 2019 ທີ່​ເມືອງ​ໜານ​ໜິງ, ແຂວງ ກວາງ​ສີ​ ຈ້ວງ, ປະ​ເທດ​ຈີນ

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ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ຈະທຸ້ມ​ເທຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ ໃນ​ແຜນ
​ຍຸດ​ທະ​ສາດຂອງ​ຜູ້​ນຳ​ຈີນ ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ​ການ​ນຶ່ງ​ແລວ​ທາງ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງທີ່​ລາວ​ເປັນ​ເຂດ
​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງນັ້ນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍລະອຽດ ເລື່ອງນີ້ມາສະເໜີ
ທ່ານ ຈາກບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຮ່ວມ​ມືຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວໃນ​ໂຄງ​ການ ນຶ່ງ​ແລວ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ, ຮອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ໂອ​ກາດ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮ່ວມ​ໃນ​ງານ​ວາງ​ສະ​ແດງສິນ​ຄ້າ​ຈີນ-ອາ​ຊຽນ​ຄັ້ງ​ທີ 16 ໃນ​ວັນ​ທີ 21-24 ກັນ​ຍາ, 2019 ທີ່​ເມືອງ​ໜານ​ໜິງ, ແຂວງ ກວາງ​ສີ​ ຈ້ວງ, ປະ​ເທດ​ຈີນວ່າ ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈະ​ທຸ້ມ​ເທ​ຢ່າງ​ສຸດ​ຂີດໃນ​ການ​ປະ​ກອບ​ສ່ວນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ນຶ່ງ​ແລວທາງ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງທີ່​ລິ​ເລີ້ມ​ໂດຍ​ທ່ານ ສີ ຈິ້ນ​ຜິງ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນ. ທັງ​ນີ້ ​ດ້ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ລາວ ໃຫ້​ເປັນ​ເຂດ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່ຂອງ​ແຜນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ດັ່ງ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ໂດຍ​ສິ່ງ​ທີ່​ກຳ​ລັງ​ຈະ​ປາ​ກົດ​ເປັນ​ຈິງໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 ກໍ​ຄື​ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ໄດ້​ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ໝາກ​ຜົນ​ຕົວ​ຈິງ​ທີ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ຮັບ​ກໍ​ແມ່ນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ຫລ່າງ ເຮັດ​ໃຫ້ ສປ​ປ ລາວ ຈາກ​ປະ​ເທດ​ທີ່ບໍ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ກັບ​ທະ​ເລ ກາຍ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສາ​ມາດ​ເຊື່ອມ​ຈອດກັບ​ບັນ​ດາປະ​ເທດ​ອະ​ນຸ​ພາກ​ພື້ນ ແລະ​ສາ​ກົນ. ອັນ​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ ແມ່ນ​ໂຄງ​ການກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ​ລາວ-ຈີນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ທີ່​ໃຫຍ່​ທີ່​ສຸດ​ສຳ​ລັບ ສ​ປ​ປ​ລາວ ຊຶ່ງ​ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ສ​ປ​ປ​ລາວ ແລະ ສ​ປ ຈີນ ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນຫັນເອົາ​ທາງລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ນີ້ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ແລວ​ທາງເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃໝ່​ຮອບ​ດ້ານ ແນ​ໃສ່​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ, ການ​ລົງ​ທຶນ ແລະ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ.”

ຜູ້​ຍິງ​ລາວພ້ອມ​ລູກ​ນ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ຢືນ​ເບິ່ງ​ຮູບ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຢູ່ໃນ​ລາວ
ຜູ້​ຍິງ​ລາວພ້ອມ​ລູກ​ນ້ອຍ​ກຳ​ລັງ​ຢືນ​ເບິ່ງ​ຮູບ​ລົດ​ໄຟ​ຄວາມ​ໄວ​ສູງ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ມີ​ການ​ສ້າງ​ເສັ້ນ​ທາງ​ຢູ່ໃນ​ລາວ

ກ່ອນ​ໜ້ານີ້ ທ່ານທອງ​ລຸນ ສິ​ສຸ​ລິດ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ສັ່ງ​ການ​ໃຫ້​ໜ່ວຍ​ງານ​ທີ່​ກ່ຽວ
​ຂ້ອງ​ໃນ​ແຜນ​ການນຶ່ງ​ແລວ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງໃນ​ລາວ ຈະ​ຕ້ອງ​ຮ່ວມ​ມື​ກັນຢ່າງ​ແຂງ​ແຮງ ໃນ
​ຕະ​ຫລອດ​ປີ 2019 ພາຍ​ໃຕ້​ເປົ້າ​ໝາຍ​ເພື່ອ​ການ​ຍາດ​ແຍ່ງ​ເອົາ​ກ​ານຊ່ວຍ​ເຫລືອຈາກກອງ
​ທຶນນຶ່ງ​ແລວ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງໃຫ້​ໄດ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ພາຍ​ຫລັງ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຈີນໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ
​ເຫລືອແກ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວໃນ​ມູນ​ຄ່າ 4,000 ລ້ານຢວນ ໃນ​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ທ່ານສີ ຈິ້ນ​ຜິງ, ປະ
​ທານ​ປະ​ເທດ​ຈີນໄດ້​ເດີນ​ທາງ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ລາວຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2017 ແລະໄດ້
​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາກ​ຕົວ​ຈິງ ນັບ​ຈາກ​ປີ 2018 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ໂດຍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແນ​ໃສ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາເພື່ອ​ຍົກ​ລະ​ດັບຄຸນ​ນະ​ພາບ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນດ້ວຍ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາການ​ສຶກ​ສາ, ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ, ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ນຳ​ໃຊ້​ໃນ​ພາກ​ກະ​ສິ​ກຳ, ການ​ຄ້າ, ແລະ​ການ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ມະ​ນຸດ ປະ​ກອບ​ມີ 8 ໂຄງ​ການ​ດ້ວຍ​ກັນ ກໍ​ຄື ໂຄງ​ການ 100 ບ້ານ ຕ້ອງ​ມີ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ, 100 ບ້ານ ຕ້ອງ​ມີ​ໄຟ​ຟ້າ, 100 ບ້ານ ​ຕ້ອງ​ມີ​ສຸກ​ສາ​ລາ, 100 ບ້ານ​ ຕ້ອງ​ມີ Digital ໂຄງ​ການ​ສຶກ​ສາ​ທາງ​ໄກ, ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ເພື່ອ​ການ​ຮັກ​ສາ​ສິ່ງ​ແວ​ດ​ລ້ອມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ, ໂຄງ​ການ​ຍົກ​ລະ​ດັບ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ​ການ​ຮຽນ-ການ​ສອງ​ຂອງ​ຄູ​ທີ່​ເຂດຊົນ​ນະ​ບົດ ແລະ​ການ​ສ້າງ​ເວ​ທີ​ໃນ Internet ເພື່ອຊ່ວຍ​ຊາວ​ກະ​ສິ​ກອນ​ລາວ ທາງ​ດ້ານ​ການ​ຜະ​ລິດ, ການ​ຕະ​ຫລາດ ແລະ​ການ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ອອກ​ໄປ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ວໍ​ຣະ​ສັກ ມະ​ຫັດ​ທະ​ໂນ​ບົນ, ອາ​ຈານຄະ​ນະ​ລັດ​ຖ​ະ​ສາດຈຸ​ລາ​ລົງ​ກອນ, ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍ​າ​ໄລ ໃນ​ໄທ ໃຫ້​ທັ​ດ​ສະ​ນະ​ວ່​າ ການ​ທຸ້​ມ​ເທດ້ານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ແລະ​ເງິນ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງທາງ​ລົດ​ໄພ​ເພື່ອ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລາວ​ກັບ​ຈີນນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ຖື​ເປັນ​ສັນ​ຍາ​ລັກ​ຂອງ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ລະ​ຫວ່າງ ລາວ ກັບ​ຈີນ ທີ່​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ຂໍ້​ລິ​ເລີມ​ນຶ່ງ​ແລວ-ນຶ່ງ​ເສັ້ນ​ທາງ ທີ່​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງການ​ເປັນ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນຍຸດ​ທະ​ສາດ 4 ດີ ລະ​ຫວ່າງ​ຈີນ​ກັບ​ລາວ ກໍ​ຄື ເປັນ​ບ້ານ​ໃກ້​ເຮືອ​ນ​ຄຽງ​ທີ່​ດິ, ເປັ​ນ​ມິດ​ທີ່​ດີ, ເປັນ​ສະ​ຫາຍ​ທີ່​ດີ ແລະ​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່​ວມ​ມື ​ທີ່​ດີນັ້ນ​ເອງ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ໂຈ ຊຽວ​ເ​ຊຍ ຫົວ​ໜ້າ​ໂຄງ​ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຊ່ວງ​ທີ 1 ຢືນ​ຢັນ
​ວ່າ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ໄດ້​ຄືບ​ໜ້າ​ໄປ​ແລ້ວ 60 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ແຜ​ນ​ການ​
ທັງ​ໝົດ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2019 ກໍ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ການ​ເຈາະ ແລະ​ກໍ່​ສ້າງ​ອຸ​ໂມງ​ບໍ່
​ເຕັນ ຢູ່​ເຂດ​ເມືອ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ທີ່​ມີ​ໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວ 6,453.5 ແມັດ ທີ່​ເປັນ 1 ໃນ 10 ອຸ​
ໂມງ​ທີ່​ມີ​ໄລຍະ​ທາງຍາວກວ່າ 5,000 ແມັດ​ຂຶ້ນ​ໄປ ຫາກ​ແຕ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ເຈາະ ແລະ​ກໍ່​
ສ້າງ​ອຸ​ໂມງ ເພື່ອ​ເຊື່ອ​ມ​ຕໍ່​ຈາກ​ຈີນ ມາ​ທີ່​ດ່ານ​ບໍ່​ເຕັນ ຊຶ່ງ​ມີໄລ​ຍະ​ທາງ​ຍາວກວ່າ 9,000
ແມັດ​ນັ້ນ ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ໂຈະ​ໄວ້​ຊົ່ວ​ຄາວ ເພາະ​ວ່າ​ໄດ້​ເຈາະ​ໄປ​ຖືກ​ແຮ່​ເກືອ ທີ່​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ຫຼາຍ
​ສົມ​ຄວ​ນ​ຈຶ່ງ​ຕ້ອງໄດ້​ມີ​ການ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໄຈ​ຢ່າງ​ລະ​ອຽດ​ເສຍ​ກ່ອນ ຫາກ​ແຕ່​ຈີນກໍ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​
​ວ່າ​ ການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຈະ​ແລ້ວ​ເສັດ​ຕາມ​ກຳ​ນົດ​ພາຍ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

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