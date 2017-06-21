ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າ ລັດຖະບານລາວສາມາດຢຸດຕິການສົ່ງໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງ
ປະເທດ ໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງແລ້ວ ໂດຍໄດ້ຮັບການຮ່ວມມືຈາກປະຊາຊົນທີ່ເປັນຫູເປັນຕາ
ໃຫ້ລັດຖະບານ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມການ
ສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນ
ຕົ້ນມາຈົນເຖິງປັດຈຸບັນນີ້ ສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ປະສົບຜົນສໍາເລັດຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງ
ໄວ້ໃນທຸກດ້ານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສາມາດຢຸດຕິການສົ່ງໄມ້ທ່ອນອອກໄປຕ່າງ
ປະເທດໄດ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ ອັນເປັນຜົນມາຈາກການທີ່ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ ໄດ້ໃຫ້
ການຮ່ວມມືດ້ວຍການເປັນຫູ ເປັນຕາໃຫ້ກັບລັດຖະບານ ໃນການຕິດຕາມ ແລະລາຍ
ງານການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການລະເມີດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີນັ້ນ ດັ່ງທີ່ທ່ານຊູຊາດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:
“ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄໍາສັ່ງເລກທີ 15 ນີ້ເຫັນໄດ້ແຈ້ງຫລະແມ່ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ໃນຂົງເຂດປ່າໄມ້ຫລຸດ ລົງຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພວກເຮົາສົມທຽບເບິ່ງ
ໂຕເລກການລັກລອບສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ໄມ້ເລື່ອຍ ໄປຕ່າງປະເທດນີ້ຫລຸດລົງມາ
ຮອດທ້າຍປີ 2016 ກໍຄືວ່າ ຢຸດຂາດໂຕ ບໍ່ມີເລີຍ ມີແຕ່ປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ເລັກໆ
ນ້ອຍໆ ເກີດຂຶ້ນ. ການລັກລອບການຂຸດຄົ້ນໄມ້ນີ້ ກໍຖ້າວ່າສົມທຽບພາຍຫລັງທີ່
ອອກຄໍາສັ່ງ 15 ສົມທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນຫັ້ນ ໄກກັນຫລາຍເນາະ ຄັນສິເວົ້າມາຮອດ
ປັດຈຸບັນນີ້ ຄວາມຕື່ນຕົວຂອງສັງຄົມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຕອບຮັບປະຊາຊົນ
ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືເປັນຫູ ເປັນຕາຊ່ວຍເຈົ້າໜ້າທີ່ປ່າໄມ້ ເຫັນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້
ເລັກໆນ້ອຍໆ ເກີດຂຶ້ນບໍ່ດີ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະລາຍງານ.”
ທັງນີ້ ຄະນະລັດຖະບານໄດ້ຈັດຕັ້ງໜ່ວຍສະເພາະກິດ ເພື່ອດໍາເນີນການກວດກາການ
ລັກລອບຕັດ ແລະຄ້າໄມ້ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ ນັບແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນ
ມາ ຊຶ່ງນອກຈາກຈະເປັນການຍົກລະດັບປະສິດທິພາບໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໃນການປະຕິບັດ
ຄໍາສັ່ງຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກທີ 15/ນຍ ວ່າດ້ວຍການຫ້າມການສົ່ງອອກໄມ້
ທ່ອນໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດແລ້ວ ກໍຍັງຖືເປັນການຕອບສະໜອງຕາມການ
ຮ້ອງຂໍຈາກປະຊາຊົນລາວ ທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ລັດຖະບານດໍາເນີນການກວດກາສໍາປະ
ທານປ່າໄມ້ຕໍ່ໄປ ຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ທັງຍັງຈະຕ້ອງນໍາຕົວຜູ້ກະທໍາຜິດທັງທີ່ເປັນພະນັກງານ
ແລະບັນດາຜູ້ປະກອບການມາລົງໂທດ ຕາມກົດໝາຍ ໂດຍບໍ່ມີການຍົກເວັ້ນອີກດ້ວຍ.
ໜ່ວຍສະເພາະກິດຂອງລັດຖະບານລາວ ສາມາດຢຶດໄມ້ເຖື່ອນໄດ້ 160,000 ແມັດ
ກ້ອນໃນຊ່ວງ 4 ເດືອນທໍາອິດຂອງການປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ. ທັງຍັງໄດ້ກວດພົບໄມ້
ຄ້າງສະໜາມອີກ 270,400 ແມັດກ້ອນ ທີ່ຈະຕ້ອງຈັດເກັບພາສີອາກອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງ
ຄົບຖ້ວນ ເພາະທີ່ຜ່ານມາຈັດເກັບໄດ້ພຽງ 43 ຕື້ກີບແລະ 3.6 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈັດເກັບ
ຈາກໄມ້ 80,000 ແມັດກ້ອນ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອອີກຫລາຍກວ່າ 191,000 ແມັດກ້ອນ ທີ່ຕ້ອງຈັດເກັບພາສີອາກອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕໍ່ໄປ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ ໂອໄດ ສຸດາພອນ ເຈົ້າແຂວງ ແລະ ເລຂາພັກແຂວງຄຳມ່ວນ ຢືນຢັນ
ວ່າ ການກວດກາເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນໃນຊ່ວງ
ປີ 2011-2015 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ທຳການກວດກາ 15 ເປົ້າໝາຍ ພົບວ່າການສໍ້ລາດບັງ
ຫຼວງເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍລາຍຮັບໄປຫຼາຍກວ່າ 1,580 ຕື້ກີບ ຫຼື 197 ລ້ານໂດ
ລາ ທັງກໍຍັງກວດພົບວ່າການລັກລອບຄ້າໄມ້ຜິດກົດໝາຍນັ້ນມີປະລິມານລວມເກີນກວ່າ 4,760,000 ແມັດກ້ອນອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ໄມ້ສ່ວນໃຫຍ່ຖືກລັກລອບຕັດຈາກເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ ໂດຍບັນ
ດານາຍທຶນ ແລະ ພະນັກງານຈຳນວນໜຶ່ງໄດ້ຮ່ວມກັນວ່າຈ້າງປະຊາຊົນລາວ ໃນທ້ອງ
ຖິ່ນ ໃຫ້ພາກັນເຂົ້າໄປລັກລອບຕັດໄມ້ໃນເຂດປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນາກາຍ ແລະ ລັກ
ລອບຂົນສົ່ງໃນເວລາກາງຄືນ ເພື່ອນຳໄປຊຸກເຊື່ອງໄວ້ ກ່ອນທີ່ຈະລັກລອບຂົນສົ່ງອອກ
ໄປຊາຍແດນດ້ານ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງຈາກການກວດກາໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາຍັງພົບວ່າ ມີ
ໂຮງງານໄມ້ແປຮູບຂອງເອກະຊົນເຂົ້າໄປກ່ຽວຂ້ອງກັບການລັກລອບດັ່ງກ່າວນີ້ດ້ວຍ.
ຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີປະກອບມີ 17 ຂໍ້ ທີ່ແນໃສ່ການຢຸດຢັ້ງ
ການສົ່ງອອກໄມ້ທ່ອນ ແລະປາບປາມການຄ້າໄມ້ເຖື່ອນໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍກໍານົດ
ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຈະຕ້ອງເພີ້ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມ
ກົດໝາຍ ແລະລະບຽບຄຸ້ມຄອງຜປ່າໄມ້ ການຂຸດຄົ້ນ ການເຄື່ອນຍ້າຍ ການຄ້າ ການ
ສົ່ງອອກໄມ້ໄປຕ່າງປະເທດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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