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ລາວ ຍັງບໍ່ຕົກລົງ ເລື້ອງຈ່າຍ ຄ່າເວນຄືນ ທີ່ດິນ ກັບປະຊາຊົນ ບາງຈໍານວນ ທີ່ຖືກກະທົບ ຈາກ ໂຄງການ​ ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ

ພາບການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ທີ່ຖ່າຍໃນເດືອນ 0612018

ທາງ​ການ​ລາວ​ຍັງ​ບໍ່ສາມາດ​ຕົກລົງ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ກ່ຽວກັບ​ຄ່າ​ເວນ​ຄືນ​ທີ່​ດິນ​ທີ່​ຖືກ
​ກະທົບ​ຈາກ​ການກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດໄຟ​ລາວ-ຈີນ ​ເພາະ​ປະຊາຊົນ​ເຫັນ​ວ່າ ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ
​ຕໍ່າກວ່າ​ລາຄາ​ທີ່​ເປັນ​ຈິງ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ບັນ​ຈັນ ສິນ​ທະ​ວົງ ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ໂຍທາ ​ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງຖະ​ແຫລ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ
ຄະນະ​ໄກ່​ເກ່ຍຂອງ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຍັງ​ຄົງ​ສືບຕໍ່ການ​ເຈລະຈາ
ກັບ​ບັນດາ​ຫົວໜ່ວຍທຸລະ​ກິດ ​ແລະ​ປະຊາຊົນ​ລາວ ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ​ສິ່ງ
ປຸກ​ສ້າງ​ຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ກໍ່ສ້າງທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ​ເພື່ອ​ຈະ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ຮ່ວມກັນ
ກ່ຽວກັບ​ອັດ​ຕາຄ່າ​ເວນ​ຄືນ​ທີ່​ດິນ ​ແລະ​ສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ໄດ້​ຢ່າງ​ສົມບູນ ຊຶ່ງ​ໃນ
ປັດຈຸບັນ​ນີ້ຍັງ​ເຫລືອ 242 ລາຍ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່ສາມາດ​ຕົກລົງ​ກັນ​ໄດ້ ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຄະນະ
​ໄກ່​ເກ່ຍຈະ​ໃຫ້ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ຊົດ​ເຊີຍຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍ ​ແລະ​
ອີງ​ໃສ່​ບັນດາ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ໄປ​ແລ້ວ​ກ່ອນໜ້ານີ້ກໍ​ຕາມ ດັ່ງ
ທີ່​ທ່ານບຸນ​ຈັນ ​ໃຫ້ການ​ຢືນ​ຢັນວ່າ
“ຄະນະ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໄດ້​ລົງ​ສົມທົບ​ກັບ​ເຈົ້າຂອງ​ທີ່​ດິນສິ່ງ​ປຸກ​ສ້າງ ​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ພື້ນທີ່ ທີ່​ຜູ້​
ຮັບ​ເໝົາກໍ່ສ້າງໄດ້​ປັກ​ຫລັກໝາຍກໍານົດ​ຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ກິດຈະການ​ກໍ່ສ້າງທາງ​
ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນທັງໝົດ. ພາຍຫລັງ​ທີ່​ໄດ້​ເກັບ​ກໍາ​ຂໍ້​ມູນ​ລະອຽດ​ແລ້ວ ​ໄດ້​ຈັດລຽງ​ເປັນ
ສາລະ​ບັນ​ລາຍການ​ຢູ່​ແຕ່ລະ​ແຂວງ ມີ​ທັງໝົດ 242 ລາຍການ. ຄະນະ​ໄກ່​ເກ່ຍ​ຂອງ​
ແຂວງ-ນະຄອນຫລວງໄດ້ມີ​ການ​ຄິດ​ໄລ່​ລາຄາ​ຫົວໜ່ວຍ ​ໃນ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ ​ແລະ​ໄດ້
ອີງ​ໃສ່​ລາຄາ​ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ດິນບັນດາ​ໂຄງການ​ທີ່​ໄດ້​ເຄີຍ​ຊົດ​ເຊີຍ​ຜ່ານ​ມາ ​ແຕ່ລະ​ແຂວງ
​ແລະນະຄອນຫລວງ.”

ພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການ​ ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນຕອນນຶ່ງ (ຖ່າຍໃນເດືອນ 06/2018)
ພາບສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມກ້າວໜ້າຂອງໂຄງການ​ ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນຕອນນຶ່ງ (ຖ່າຍໃນເດືອນ 06/2018)

ທ່ານ​ປໍ​ທ​ອງ ​ໂງ້ນພະຈັນ ລັດຖະມົນຕີ​ຊ່ວຍວ່າການກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິ​ການ ​ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງ
ຢືນຢັນ​ວ່າ ຄະນະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ​ໄດ້​ສົ່ງ​ມອບ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​
ກັບ​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຜູ້​ຮັບ​ເໝົາ​ຈາກ​ຈີນ​ໄດ້​ແລ້ວ 84 ເປີເຊັນ ຂອງ​ພື້ນ​ທີ່​ທັງ​ໝົດຈຶ່ງ​ຍັງ​ເຫຼືອ
​ອີກ 16 ເປີເຊັນ ​ເທົ່ານັ້ນ​ທີ່​ທາງ​ການ​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງເຈລະຈາ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ຂໍ້​ຕົກ
ລົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກາ​ນຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ທີ່ດິນ ​ແລະ​ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ​ ​ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້ສົ່ງ​ມອບ​ທີ່​ດິນ​ໃຫ້​ກັບ​
ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ຈີນ​ຢ່າງ​ຄົບ​ຖ້ວນພາຍໃນປີ 2018 ນີ້​.

ໂຄງການ​ກໍ່​ສ້າງ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ປະຊາຊົນລາວ​ຈຳນວນ
4,411 ຄອບ​ຄົວ​ໃນ​ເຂດ 13 ​ເມືອງ​ຂອງ​ແຂວງ​ຫຼວງ​ນໍ້າ​ທາ, ອຸດົມ​ໄຊ, ຫຼວງ​ພະ​ບາງ
ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ​ນະຄອນ​ວຽງ​ຈັນ ​ໂດຍ​ມີ​ທີ່​ດິນ​ຖືກ​ກະທົບ 3,832 ​ເຮັກຕາ ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ
3,346 ຫຼັງ ຕົ້ນ​ໄມ້​ຕ່າງໆ ​ແລະໄມ້​ກິນ​ໝາກ​ຮວມກັນ​ຫຼາຍ​ກວ່າ 9 ​ແສນ​ຕົ້ນ ​ໂດຍ​ກາ​ນ
ຊົດ​ເຊີຍ​ຄ່າ​ທີ່​ດິນ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ແຂວ​ງຫຼວງ​ນໍ້າ​ທາ, ອຸດົມ​ໄຊ ​ແລະ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງ ​ໄດ້​
ແບ່ງ​ເປັນ​ດິນ​ນາ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ຕິດ​ຖະໜົນ​ສາຍ​ເອກ, ຕິດ​ທາງ​ຮ່ອມ ​ແລະ​ດິນ​ນາ​ທີ່​ບໍ່​ມີ
​ເສັ້ນທາງ​ຈະ​ໃຫ້​ຄ່າ​ຊົດ​ເ​ຊີ​ຍ 11,000-80,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາ​ແມັດ ສ່ວນ​ທີ່​ດິນ​ທີ່ຢູ່ຊານ
​ເມືອງ ຕິດ​ທາງ​ຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທາງ​ຫຼວງ​ແຂວງ ​ແລະ​ດິນ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ເສັ້ນທາງ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄ່າ
​ຊົດ​ເຊີຍ 16,000-40,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາແມັດ ສ່ວນ​ທີ່​ດິນ​ອື່ນໆ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ ຈະ​ໄດ້​
ຮັບ​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ 11,000-15,000 ກີບ​ຕໍ່ຕາ​ແມັດ

ສ່ວນ​ໃນ​ເຂດແຂວງ​ວຽງ​ຈັນ ​ແລະ​ນະຄອນ​ວຽງຈັນ​ນັ້ນ ດິນ​ນາ​ໃນ​ຕົວ​ເມືອງ​ທີ່​ຕິດ​ຖະ
ໜົນ​ສາຍ​ເອກ ຕິດ​ທາງ​ຮ່ອມ ​ແລະ​ດິນ​ບໍ່​ມີ​ເສັ້ນທາງ​ຈະ​ໄດ້​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ 20,000-
30,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາ​ແມັດ ​ດິນຢູ່​ຊານ​ເມືອງ​ຕິດ​ທາງ​ຫຼວງ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ທາງ​ຫຼວງ​ແຂວງ ​
ແລະດິນ​ບໍ່​ມີ​ເສັ້ນທາງ​ກໍ​ຈະ​ໄດ້​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ 15,000-25,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາ​ແມັດ, ດິນ​ໃນ
​ເຂດ​ເມືອງ​ໄຊ​ທາ​ນີ ຈະ​ໄດ້​ຄ່າ​ຊົດ​ເຊີຍ 55,000-107,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາ​ແມັດ ​ແລະ
50,000-137,000 ກີບ​ຕໍ່​ຕາ​ແມັດ ສຳລັບ​ທີ່​ນາ​ຢູ່​ເມືອງ​ນາ​ຊາຍ​ທອງ.

ພາບຄວາມກ້າວໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ບັ້ນນຶ່ງໃນລາວ (ຖ່າຍໃນເດືອນ 06/2018)
ພາບຄວາມກ້າວໜ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຢູ່ບັ້ນນຶ່ງໃນລາວ (ຖ່າຍໃນເດືອນ 06/2018)

ທາງ​ດ້ານ​ກຸ່ມ​ແລກປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ດ້ານ​ທີ່​ດິນຫຼື Land Information Working Group
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ອົງການ​ທີ່​ບໍ່​ຂຶ້ນ​ກັບ​ລັດຖະບານໃນ​ລາວ ລາຍ​ງານ​ວ່າການ​ກຳນົດ​ອັດຕາ​ຄ່າ​
ຊົດ​ເຊີຍ​ທີ່​ດິນ ​ແບບ​ສິ່ງ​ປູກ​ສ້າງ​ໃຫ້​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ທີ່​ຖືກ​ກະທົບ​ຈາກ​ໂຄງການ​ທາງ​ລົດ
​ໄຟ​ລາວ​-ຈີນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ການ​ປະເມີນ​ລາຄາ​ທີ່​ຕໍ່າ​ກວ່າ​ຄວາ​ມ​ເປັນ​ຈິງ​ເຊັ່ນ ທີ່​ດິນ​ຢູ່ເຂດ
ເມືອງ​ນາ​ຊາຍທອງ ມີ​ລາຄາ​ສະ​ເລ່ຍສູງ​ເຖິງ 1 ລ້ານ 3 ແສນກີບຕໍ່ຕາແມັດ ເຖິງ 10
​ເທົ່າ​ໂຕ ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ​ໂຄງການ​ທາງ​ລົດ​ໄຟ​ລາວ-ຈີນ ກໍ​ມີ​ກຳນົດ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ແລ້ວ
​ເສັດ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ 2021 ​ໂດຍ​ມີໄລຍະ​ທາງ​ຍາວ​ທັງ​ໝົດ 417 ກິ​ໂລ​ແມັດ ທີ່​ໃຊ້​ທຶນ​ກໍ່ສ້າງ​
ຮວມ​ເຖິງ 6,000 ລ້ານ​ໂດ​ລາຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຮ່ວມ​ທຶນ​ລະຫວ່າງ​ລັດຖະບາ​ນລາວ​ກັບ​ຈີນ​
ໃນ​ສັດສ່ວນ 30 ເປີເຊັນ ຕໍ່ 70 ເປີເຊັນ ຕາມ​ລຳດັບ.

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