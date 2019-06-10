ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດລາວຢືນຢັນວ່າປະຊາຊົນລາວໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງ
ການພັດທະນາຕ່າງໆ ຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະການຖືກເວນຄືນ ແລະຍົກຍ້າຍ
ຈາກທີ່ດິນ ໂດຍໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍທີ່ຊັກຊ້ານັ້ນ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານກ່ຽວກັບ
ເລື້ອງນີ້ຈາກບາງກອກ.
ທ່ານນາງ ແສງຄຳ ຊົງຊະນະ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຈາກແຂວງຊຽງຂວາງ ຖະ
ແຫລງກ່ຽວກັບການທີ່ໄດ້ໄປເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະພົບປະກັບປະຊາຊົ ໃນພື້ນທີ່ຕົວຈິງ
ພົບວ່າ ໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ທັງທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະຂອງ
ພາກທຸລະກິດເອກະຊົນນັ້ນ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ໂດຍສະ
ເພາະແມ່ນການຖືກເວນຄືນ ແລະຍົກຍ້າຍອອກຈາກທີ່ດິນທຳກິນຂອງປະຊາຊົນ
ໂດຍໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍຢ່າງຊັກຊ້າ ແລະການຍາດແຍ່ງເອົາທີ່ດິນນັ້ນ ນັບເປັນບັນ
ຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ຫລາຍທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງ ແສງຄຳ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຜ່ານການລົງພົບປະກັບປະຊາຊົນຕົວຈິງ ພວກເຮົາກະໄດ້ພົບຫລາຍບັນຫາ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນບັນຫາທີ່ກ່ຽວພັນກັບຜົນກະທົບໃນການພັດທະນາ, ການສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າ, ການສ້າງໂຮງຈັກ, ໂຮງງານສົ່ງກິ່ນເໝັນ ບໍ່ ຫລືວ່າ ເຮັດທາງຕ່າງໆນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໄຮ່ນາຕາກ້າຂອງປະຊາຊົນ ຫລືວ່າ ແມ່ນເວົ້າເລື້ອງ ຈັດສັນຍົກຍ້າຍບໍ່ ຫລືວ່າ ຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນຊັກຊ້າ, ບັນຫາຜົນສະທ້ອນຈາກທີ່ດິນບໍ່ ຫລືວ່າ ການຍາດແຍ່ງດິນດອນ ຫລືຈັບຈອງບໍ່ ຫລືການຈົກດິນຊະຊາຍນີ້ໜະ ແມ່ນມີບັນຫາຫລາຍ.”
ສ່ວນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງຄະນະກຳມາທິການແມ່ນໍ້າຂອງ ຫລື Mekong River Commission (MRC) ເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບເຮັດໃຫ້ຕ້ອງດຳເນີນການຍົກຍ້າຍປະຊາຊົນລາວຫລາຍກວ່າ 60,000 ຄົນ ຫລື 12,000 ກວ່າຄອບຄົວໃນ 240 ກວ່າບ້ານໄປຢູ່ເຂດຈັດສັນໃໝ່ ໂດຍບັນດານັກລົງທຶນ ໃນໂຄງການເຂື່ອນຕ່າງໆ ນັ້ນ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນໄປເກີນກວ່າ 500 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຊົດເຊີຍຄ່າເສຍຫາຍ ແລະພັດທະນາທີ່ຢູ່ອາໄສໃໝ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກກະທົບດັ່ງກ່າວ.
ໂດຍເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳທາ 1 ຖືເປັນໂຄງການທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນລາວຫລາຍກວ່າ 20,000 ຄອບຄົວ ໃນ 37 ບ້ານ ໃນແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະບໍ່ແກ້ວຕິດຕາມດ້ວຍເຂື່ອນ
ນ້ຳເທີນ 2 ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 1,200 ກວ່າຄອບຄົວ ໃນ 16 ບ້ານ ໃນແຂວງຄຳມ່ວນ
ແລະບໍລິຄຳໄຊ, ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ເທິງແນວ ແມ່ນ້ຳຂອງທີ່ກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນ 890 ກວ່າ
ຄອບຄົວໃນ 15 ບ້ານ ໃນແຂວງຫລວງພະບາງ ແລະ ໄຊຍະບູລີ ແລະເຂື່ອນນ້ຳເທີນ-ຫິນ
ບູນ (ພາກຂະຫຍາຍ) ກະທົບປະຊາຊົນ 800 ກວ່າຄອບຄົວໃນ 12 ບ້ານ ໃນແຂວງບໍລິ
ຄຳໄຊ ແລະຄຳມ່ວນ ຕາມລຳດັບ.
ທ່ານ ບຸນທອງ ຈິດມະນີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຖະແຫຼງຢືນຢັນວ່າ ບັນຫາຂັດແຍ້ງ
ກ່ຽວກັບ ສິດທິການຖືຄອງທີ່ດິນທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງລະຫວ່າງພາກລັດກັບ
ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຫວ່າງພາກເອກະຊົນດ້ວຍກັນຈົນກາຍເປັນບັນຫາຟ້ອງຮ້ອງກັນ
ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆນັ້ນເປັນຍ້ອນພະນັກງານຂອງລັດໄດ້ເຂົ້າໄປມີສ່ວນກ່ຽວຂຂ້ອງດ້ວຍ
ໂດຍສະເພາະແມ່ນການອະນຸຍາດອອກໃບຕາດິນຊ້ຳຊ້ອນກັນຖືເປັນສາເຫດທີ່ເຮັດ ໃຫ້ມີການຂັດແຍ້ງກັນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ເນື່ອງຈາກວ່າພະນັກງານລັດທີ່ມີສ່ວນໃນ ການອະນຸຍາດອອກໃບຕາດິນນັ້ນບໍ່ປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະເຫັນແກ່ຜົນ ປະໂຫຍດສ່ວນຕົນເປັນດ້ານຫຼັກ ໂດຍການກວດກາໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາ ກໍສາມາດ
ຍຶດເອົາທີ່ດິນລັດ ທີ່ຖືກຍັກຍອກໄປກັບຄືນມາໄດ້ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 1 ໝື່ນເຮັກຕາ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງເຄືອຂ່າຍການພັດທະນາແບບເປີດ (Open development Network) ຊຶ່ງເປັນອົງການບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານເປີດເຜີຍວ່າ ກະຊວງຊັບພະຍາ
ກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນສຳມະໂນທີ່ດິນໄວ້ແລ້ວ 3 ລ້ານ
ກວ່າຕອນໃນທົ່ວປະເທດ. ແຕ່ປາກົດວ່າໄດ້ມີການອະນຸຍາດ ອອກໃບຕາດິນໃຫ້ກັບ
ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ພຽງ 1 ລ້ານກວ່າຕອນ ຫຼື ຄິດເປັນ 40 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ.
ທາງດ້ານສະຖາບັນສະຫະວິທະຍາການຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທຳມະສາດໃນໄທ
ທີ່ໄດ້ສຶກສາວິໄຈ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ລາຍງານວ່າ ປະ
ຊາຊົນລາວ ກຳລັງປະເຊີນກັບບັນຫາການສູນເສຍທີ່ດິນໃຫ້ກັບນັກທຸລະກິດຈີນ
ເພີ່ມຂຶ້ນນັບມື້ ທັງນີ້ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໃນສັນຍາກະ
ເສດພັນທະຂອງບັນດານັກທຸລະກິດ ຈີນ ເຊັ່ນການປູກຢາງພາລາ ໂດຍທີ່ກະເສດ
ຕະກອນລາວບໍ່ມີເງິນລົງທຶນ ຈຶ່ງຕ້ອງກູ້ຢືມເງິນຈາກບັນດານັກທຸລະກິດ ຈີນ ໂດຍນຳ
ໃຊ້ທີ່ດິນຄ້ຳປະກັນ ແຕ່ເມື່ອປາກົດວ່າລາຄາຢາງພາລາຕົກຕ່ຳລົງກໍເຮັດໃຫ້ກະເສດ ຕະກອນລາວ ບໍ່ມີເງິນຊຳລະໜີ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງຖືກຍຶດທີ່ດິນ ໂດຍມີທີ່ດິນກວ່າ 3 ແສນ
ເຮັກຕາ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາກະເສດພັນທະກັບນາຍທຶນຈີນ ໃນແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ
ໃນປັດຈຸບັນນີ້.
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