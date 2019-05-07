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ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ເສຍ​ປຽບ​ ໃນ​ການ​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ ​ທີ່​ດິນ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຮອງ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຕົກ​ເປັນ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ທີ່​ເສຍ​ປຽບ
ໃນ​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ​ສຳ​ປະ​ທານທີ່​ດິນຢ່າງ​ຍາວ​ນານ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່ ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ
ຊົງຣິດ ​ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.​

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ລາຍ​ການ​ເມືອງ​ລາວ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ: ​​​​​​​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​​ເສຍ​ປຽບ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ມັດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕົກ​ເປັນ
​ຝ່າຍ​ເສຍ​ປຽບ ໃນ​ໂຄງ​ການ​ທີ່​ໄດ້ອະ​ນຸ​ມັດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ ຢ່າງ​ຍາວ​ນານ ໃຫ້​ແກ່​
ບັ​ນ​ດາ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ເອກ​ກະ​ຊົນ​ລາວແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ ໄປ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ທັງ​ນີ້
ໂດຍຈາກການກວດ​ກາ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ພົບ​ວ່າໂຄງ​ການ​ສຳ​ປະ​ທານ​ທີ່​ດິນ ຂະ​ໜາດ
​ໃຫຍ່ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ສັນ​ຍາ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ບໍ່​ນຳ​ເອົາ​ເງິນ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​
ດຳ​ເນີນໂຄງ​ການ ຢ່າງ​ແທ້ຈິງຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ໂຄງ​ການ​ເກີດ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ພາກ​ສ່ວນ ຮັບຜິດ​ຊອບ ກໍ​ຄື​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ແລະ​
ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ຫຼື ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການແລະ ການ​ລົງ​ທຶນ​ນັ້ນ ກໍ​ບໍ່​ມີ​ການກວດ​ສອບ​
ໂຄງ​ການທີ່​ສຳ​ປະ​ທານ​ໄປ​ແລ້ວ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ: “ທຸກ​ມື້​ນີ້
ໄທ​ເຮົາ​ກະ​ເສຍ​ປຽບ​ເດ້ ໃນ​ເມື່ອ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ສຳ​ປະ​ທານ​ແລ້ວລະ​ແມ່ນໃຜ​ຄຸ້ມຄອງ
ຈັກ​ແມ່ນ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ ຈັກ​ແມ່ນກະ​ຊວງ​ລົງ​ທຶນຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ ສຳ​ປະ​ທານ​ບາງ​ຕອນ​
ຢູ່​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ 99 ປີ ມາ​ດຽວ​ນີ້ ບໍ່​ແມ່ນ​ຮອດ 10 ປາຍ​ປີ ແລ້ວ​ຫວະ
ບໍ່​ທັນໄດ້​ທັນໄດ້​ພັດ​ທະ​ນາ​ອີ​ຫຍັງ ມີ​ແຕ່​ບ່ອນ​ເຮັດ​ໃຫ້ຄົນ​ໄປ​ຢ່າງ​ທີ່ກ໊ອ​ຟ​ຮັ້ນ
ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອື່ນໆກະ​ບໍ່​ທັນ​ມີ​ອີ​ຫຍັງ ຄັນກໍ​ລະ​ນີໃນ​ແບບ​ນີ້ ມັນ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ
ຫຼື​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ອັນ​ນີ້ ເຮົາ​ກະ​ຕ້ອງ​ໄດ້ເບິ່ງວ່າ ເຮົາ​ຊິ​ແກ້ແບບ​ໃດ ອັນ​ນີ້ ກໍ​ຄື​ຊິ​ແມ່ນ
ລະ​ດັບ​ກະ​ຊວງ ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກະ​ຕຸກ​ຊຸກ​ຍູ້.”

ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ດ້ວຍ​ວ່າ​ ການຍັກ​ຍອກ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ແລະ​ການ​
ສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ໂດຍບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານເປັນ
​ບັນ​ຫາ​ໃຫຍ່​ຂຶ້ນນັບ​ມື້​ແລະ​ໄດ້ເກີດ​ຂຶ້ນ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້​ມູນ​
ກ່ຽວ​ກັບ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ ທີ່​ຖືກ​ຍັກ​ຍອກໄປ​ຫຼືຈັບ​ຈອງ​ເອົາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຖືກ​ກົດ​ໝາຍ​ນັ້ນ
ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ເພາະ​ວ່າ ອຳ​ນາດ​ການ​ປົກ​ຄອງ​ໃນ​ລະ​ດັບ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ບໍ່​ໃຫ້​ການ
​ຮ່ວມ​ມື ເຖິງ​ແມ່ນວ່າລັດ​ຖະ​ບານ​ ຈະ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແລະ​ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊີ້​ນຳ​ໄປ​ແລ້ວ ກໍ​ຕາມ.

ທັງ​ນີ້ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດ
ເພື່ອ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໄຈ​ແລະ​ວິເຄາະບັນ​ຫາ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2017
ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ໂດຍມອບ​ໝາຍ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ
ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ທີ່​ມີ​ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກະ​ຊວງ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ເປັນ​
ກຳ​ມະການ​ແລະ​ມີ​ກອງ​ເລ​ຂາ ກະ​ຊວງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ແລະ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ
ຊຶ່ງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ໃນ​ປີ 2017-2018 ກໍ​ສາ​ມາດ​ຍຶດ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ລັດ​ທີ່​ຖືກ​
ຍັກ​ຍອກ​ກັບຄືນ​ມາ​ໄດ້​ຄິດ ເປັນ​ເນື້ອ​ທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກ​ຕາ.

ສ່​ວນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ຄະ​ນະ​ສະ​ເພາະ​ກິດ​ເພື່ອ​ການ​ສຶກ​ສາ​ວິ​ໄຈ​ແລະ​ວິເຄາະ
ບັນ​ຫາການ​ນຳ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ໃນ​ລາວ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ ການ​ຈັດ​ທຳ​ເອກ​ກະ​ສານ​ປອມ​ເພື່ອ
​ຍັກ​ຍອກ​ເອົາ​ທີ່​ດິນຂອງ​ລັດ ແລະ​ການ​ສໍ້​ໂກງ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ
ໄປ​ຂາຍ​ຫຼື​ໃຫ້​ສຳ​ປະ​ທານ ​ແກ່​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ ຍັງ​ຄົງ​
ເກີດ​ຂຶ້ນ ຢ່າງກວ້າງ​ຂວາງ ໂດຍ​ໃນ​ນີ້ ຍັງ​ຮວມ​ເຖິງ​ການ​ປອມ​ແປງ​ໃບ​ຕາ​ດິນເພື່ອ​ໃຊ້​
ໃນ​ການ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເງິນທັງ​ຈາກ​ທະ​ນາ​ຄານ​ລັດແລະ​ເອກ​ກະ​ຊົນ ໃນ​ລາວ
​ດ້ວຍ.

ທາງ​ດ້ານດ​ຣ. ວາ​ສ​ນາ ລະ​ອອງ​ປ​ລິວ​ນັກ​ວິ​ຊາ​ການ ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ທຳ​ມ​ມະ​ສາດ​
ຂອງ​ໄທ ກໍ​ໄດ້​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ພາກ​ສະ​ໜາມ ຢູ່​ເຂດ​ເມືອງ​ລອງ
ແຂວງ​ຫຼວງ​ນ້ຳ​ທາ ເມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້​ວ່າ ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ກຳ​ລັງ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ສູນ​ເສຍ
​ທີ່​ດິນ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໃຫ້​ກັບ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ
​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ໂຄງ​ການ​ກະ​ເສດ​ທະ​ພັນ ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃຫ້​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​
ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດຈີນ ໃຫ້​ເຂົ້າ​ມາ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນ ສ່ວນ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ນັ້ນ ກໍ​ຖືກ​
ບັງ​ຄັບ​ໃຫ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມໃນ​ໂຄງ​ການ ກະ​ເສດ​ທະ​ພັນ ເຊັ່ນ​ສວນ​ປູກ​ຢາງ​ພາ​ລາ ໂດຍ​ທີ່
​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ທຶນ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ກູ້​ຢືມ​ຈາກ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຈີນ ແລະ​ໃຊ້​ທີ່​ດິນ​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ
ຄັນ​ເມື່ອ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ຢາງ​ພາ​ລາ​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ ມີ​ລາ​ຄາ​ຕົກ​ຕ່ຳ​ລົງ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​
ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ບໍ່​ມີ​ເງິນຊຳ​ລະ​ໜີ້ເງິນ​ກູ້​ແລະ​ຜົນ​ທີ່​ຕາມ​ມາ​ກໍ​ຄື​ການ​ຖືກ​ຍຶດ​ເອົາ​ທີ່​ດິນ​ໄປ​
ຫຼາຍ​ໝື່ນ​ເຮັກ​ຕາ ໂດຍ​ນາຍ​ທຶນ​ຈີນ ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ຖືກ​ຍຶດທີ່​ດິນ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນນັບ​ມື້​ອີກ​ດ້ວຍ.

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