ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ລັດຖະບານລາວ ມີໜີ້ສິນ​ພາຍ​ໃນ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ

ພິທີເຊັນສັນຍາຂອງທະນາຄານໂລກ ທີ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ລັດຖະບານລາວ ໃນຈໍານວນ 31.8 ລ້ານໂດລາ

ໜີ້ສິນ​ພາຍ​ໃນຂອງລັດຖະບານລາວ ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ເພາະການ​ອະນຸຍາດ
​ໃຫ້​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ເອກະ​ຊົນ​ເປັນ​ຜູ້​ລົງທຶນ​ໃຫ້​ກ່ອນ​ໃນ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຕ່າງໆ
ທີ່ເຮັດໃຫ້​ລັດຖະບານ​ຕ້ອງ​ຊໍາ​ຄືນໃນພາຍຫລັງ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນຖະ
ແຫລງຍອມຮັບວ່າ ລັດຖະບານລາວກໍາລັງປະເຊີນກັບບັນຫາໜີ້ສິນ​ພາຍ​ໃນເພີ້ມຂຶ້ນ
ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການທີ່​ໄດ້​ອະນຸຍາດ​ໃຫ້​ບັນດາ​ບໍລິສັດ​
ເອກະ​ຊົນ​ເປັນ​ຜູ້​ອອກຫລື​ລົງທຶນ​ໃຫ້​ກ່ອນ ​ໃນ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ຕ່າງໆ ທີ່​
ລັດຖະບານ​ບໍ່ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ດ້ານ​ງົບປະມານ ​ແລະ​ເມື່ອ​ບໍລິສັດ​ເອກະ​ຊົນ​ໄດ້​ດໍາ
​ເນີນ​ງານ​ສໍາເລັດ​ແລ້ວນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້ລັດຖະບານ​ມີ​ພັນທະ​ທີ່​ຕ້ອງ​ຊໍາລະ​ຄືນ​ເງິນ​ທຶນ
​ດັ່ງກ່າວ ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ດອກ​ເບ້ຍທີ່​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໄວ້ ​ໃນ​ສັນຍາ​ຂອງ​ແຕ່ລະ​ໂຄງການ​ນັ້ນ. ​
ໂດຍໜີ້ສິນ​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ລວມເຖິງໜີ້ສິນ ທີ່​ເກີດ​ຈາກ​ການ​ກູ້​ຢືມເພື່ອ ດຸ່ນດ່ຽງ
ງົບປະມານ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສົມ​ດີ ​ໄດ້ໃຫ້ການ​ອະທິບາຍ​ວ່າ:

“ສໍາລັບໜີ້ພາຍ​ໃນ​ນີ້ມັນ​ກະ​ແບ່ງ​ອອກ​ເປັນ 2 ອັນ. ອັນ​ນຶ່ງໜິ ​ແມ່ນໜີ້ລົງທຶນ. ອັນ​ສອງ
ລະ​ແມ່ນໜີ້ສໍາລັບ​ຂອງ​ງົບປະມານ. ສໍາລັບໜີ້ສິນ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ​ນີ້ ກະ​ແມ່ນ​ກະຊວງ​
ແຜນການ ແລະການລົງທຶນນີ້ ເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກວດກາ ຕິດຕາມ. ມາຮອດ
ປັດຈຸບັນນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ກະ​ໄດ້​ຊໍາລະເງິນໂຄງການລົງທຶນ 400 ຕື້ ແຕ່ວ່າ ກໍຍັງຢູ່ 10
ປາຍພັນຕື້ ທີ່ເປັນໂຄງການທີ່ສໍາເລັດແລ້ວ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ສືບຕໍ່ສໍາລະ. ອັນນີ້ ທາງ
ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເພິ່ນເປັນຜູ້ຈັດສັນ. ໝາຍຄວາມວ່າ ກະຊວງ
ການເງິນບໍ່ເອົາໂຄງການລົງທຶນມາຊໍາລະດ້ວຍຕົນເອງ. ແຕ່ມອບໃຫ້ກະຊວງແຜນ
ການແລະການລົງທຶນ ເປັນຜູ້ກວດກາຕິດຕາມແລ້ວກະສົ່ງມາໃຫ້ພວກເຮົາຊໍາລະ.”

ທ່ານ ສົມດີ ໃຫ້ການຢືນຢັນອີກດ້ວຍວ່າ ລັດຖະບານລາວຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນ
ຫາການເປັນໜີ້ຕ່າງປະເທດເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້ອີກດ້ວຍ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການ
ກູ້ຢືມເງິນທຶນມາດຸ່ນດ່ຽງດ້ານງົບປະມານລາຍຈ່າຍ ທີ່ນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາ
ຕ່າງໆ ທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງ ລັດຖະບານໃນແຕ່ລະປີ.

ໂດຍໃນທ້າຍປີ 2016 ກໍປາກົດວ່າລັດຖະບານ ລາວ ມີໜີ້ຕ່າງປະເທດຄິດເປັນມູນຄ່າ
ລວມ 6,900 ກວ່າລ້ານໂດລາ ເທົ່າກັບ 52 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດຜະລິດຕະພັນລວມ
(GDP) ແລະ ໃນຂະນະດຽວກັນກໍມີໜີ້ສິນພາຍໃນປະເທດອີກໃນມູນຄ່າ 836 ກວ່າ
ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 6.3 ເປີເຊັນຂອງ GDP. ສ່ວນໃນປີ 2017 ກໍຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນ
ອີກທັງໜີ້ຕ່າງປະເທດ ແລະໜີ້ສິນພາຍໃນ ເພາະການ​ເກັບ​ລາຍ​ຮັບ​ໄດ້​ຕໍ່າກວ່າ​ເປົ້າໝາຍ
ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ໄດ້ມີ​ການ​ກູ້​ຢືມ​ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ​ເອງ.

ຫາກ​ແຕ່ເພື່ອເປັນການຄວບຄຸມສະພາວະການເປັນໜີ້ຕ່າງປະເທດໃຫ້ຢູ່ໃນອັດຕາ
ທີ່ເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງລັດຖະບານລາວ ສະ
ພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ຈໍາກັດສິດ ໂດຍອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານລາວສາມາດກູ້ຢືມຈາກ
ຕ່າງປະເທດໄດ້ໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ເກີນ 400 ລ້ານໂດລາ ໃນແຕ່ລະປີ.

ທັງນີ້ໂດຍອີງຕາມສະຖິຕິຂອງທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ລະບຸວ່າໜີ້ຕ່າງປະເທດຂອງ
ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນໄລຍະ 10 ປີມານີ້ ກໍຄືເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 2,470 ກວ່າລ້ານໂດລາໃນປີ 2006 ເປັນຫຼາຍກວ່າ 5,627 ລ້ານໂດລາໃນປີ 2015 ແລະ 6,900 ກວ່າລ້ານໂດລາໃນປີ 2016 ສ່ວນໃນປີ 2017 ນີ້ກໍຄາດວ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 8,000 ລ້ານ
ກວ່າໂດລາແນ່ນອນ ເພາະລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ວາງຄາດໝາຍການຂະຫຍາຍຕົວທາງ
ເສດຖະກິດໄວ້ໃນອັດຕາສະເລ່ຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 7 ເປີເຊັນຕໍ່ປີໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ຊຶ່ງຈະ
ເຮັດໃຫ້ GDP ຖົວສະເລ່ຍເປັນລາຍຮັບຂອງປະຊາຊົນ ລາວ ໄດ້ເຖິງ 24.8 ລ້ານກີບ ຫຼື
ປະມານ 3,100 ໂດລາຕໍ່ຄົນໃນປີ 2020.

ຫາກແຕ່ວ່າການທີ່ຈະສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄດ້ນັ້ນກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເພາະວ່າ
ລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງຊຸກຍູ້ພາກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນອັດຕາ
ສະເລ່ຍບໍ່ຕໍ່າກວ່າ 3.2 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ສ່ວນພາກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ພາກບໍໍລິການຈະຕ້ອງ
ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ 9.3 ເປີເຊັນ ແລະ 8.9 ເປີເຊັນຕໍ່ປີຕາມລຳດັບ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງ
ລະດົມທຶນທີ່ຈະນຳໃຊ້ໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆ ໃນມູນຄ່າລວມເຖິງ 27,000 ລ້ານ
ໂດລາໃນຊ່ວງປີ 2016-2020 ດັ່ງກ່າວ.

ສ່ວນໃນດ້ານງົບປະມານລາຍຮັບນັ້ນ ລັດຖະບານລາວ ກໍໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຈັດເກັບ
ໃຫ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 50 ເປີເຊັນ ໃນຊ່ວງປີ 2016 ຫາ 2020 ທຽບໃສ່ຊ່ວງປີ 2011-2015 ຊຶ່ງກໍຈະເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານມີລາຍຮັບລວມເຖິງ 149,600 ຕື້ກີບຄິດເປັນ 19-20 ເປີເຊັນ
ຂອງ GDP ໃນຊ່ວງ 5 ປີດັ່ງກ່າວ.

ອີງຕາມແຜນງົບປະມານຕະຫລອປີ 2017 ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍທີ່ຈະ
ຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ ໃນມູນຄ່າລວມບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 23,946 ຕື້ກີບ ຫາກແຕ່ໃນໄລຍະ
6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ ກໍປາກົດວ່າ ລັດຖະບານລາວ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັຍໄດ້ພຽງ
10,296.78 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 43 ເປີເຊັນຂອງແຜນການປີ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG