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ມີ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ​ເຮັດ​ວຽກ​​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ ​ໃນ​ລາວ ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຍ້ອນ​ຂາດ​ສີ​ມື​ແຮງ​ງານ ແລະ​ການ​ທຸດ​ຈະ​ລິດ​ ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​

ກຳ​ມະ​ກອນລາວ ກໍ່​ສ້າງ​ຢູ່​ສະ​ຖານ​ທີ່​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ

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ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ລັກ​ລອ​ບທຳ​ງານ​ໃນ​ລາວ ໂດຍບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ທັງ​ຍັງ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ຕໍ່​ການ​ຈ້າງ​ງານ​ຄົນ​ລາວ ແລະ​ສ້າງ​ບັນ​ຫາ​ຫຍໍ້​ທໍ້​ໃນ​ສັງ​ຄົມ​ລາວເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ.

ທ່ານສອນ​ໄຊ ສິ​ພັນ​ດອນ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຖະ​ແຫລງຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ກາ​ນລັກ​ລອ​ບທຳ​ງານ ໂດຍບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມ​ກົດ​ໝາຍໃນ​ລາວ ໂດຍ​ຊາວ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຍັງ​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ ໂດຍ​ໃນ​ດ້ານ​ນຶ່ງ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ແຮງ​ງານ​ລາວ ບໍ່​ມີ​ລະ​ດັບ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຕາມ​ຕ້ອງ​ການ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຕ່າງ​ຊາດ ທີ່​ລົງ​ທຶນ​ໃນ​ລາວ ຈຶ່ງ​ຕ້ອງ​ນຳ​ເຂົ້າ​ແຮງ​ງານ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ. ຫາກ​ແຕ່​ບັນ​ຫາ​ກໍ​ຄື​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ແຮງ​ງານຕ່າງປະ​ເທດຈຳ​ນວນ​ຫລາຍ ໄດ້​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງຕາມ​ລະ​ບຽບ​ກົດ​ໝາຍ ຊຶ່ງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ໄດ້​ຄື​ແນວນີ້ ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​ສ່ວນ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ດ້ວຍ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນວ່າ:
“ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫລື​ວ່າ ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ເຄື່ອນ​ໄຫວບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດ​ໝາຍ ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ເຮົາ​ນີ້ ສູນ​ເສຍ​ທາງ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດສັງ​ຄົມ. ແຮງ​ງານ​ລາວຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ ກະ​ບໍ່​ມີ​ວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳ ແລ້ວ​ກະ​ມີ​ ບັນ​ຫາ​ທາງ​ລົບ​ອື່ນໆ ຕາມ​ມາ. ແຕ່​ວ່າ ບັນ​ຫາ​ມັນ​ກະ​ມີ​ຢູ່​ວ່າ ກົດ​ໝາຍ ແລະລະ​ບຽບ​ການ​ສຳ​ລັບການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນນີ້ ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ລັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ໃຫ້​ດີ​ເທົ່າ​ທີ່​ຄວນ ສາ​ເຫດ​ກໍ​ແມ່ນ ມາ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ແລະ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ນຳ​ເອົາ​ກົດ​ໝາຍ ຫລື ລະ​ບຽບ​ການ ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ໄປ​ເຜີຍ​ແຜ່ ແລະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​
ໃນ​ວຽກ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.”

​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຫວຽດ​ນາມ​ທີ່​ສ້າງ​ຂົວ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ
​ກຳ​ມະ​ກອນ​ຫວຽດ​ນາມ​ທີ່​ສ້າງ​ຂົວ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ

ທັງ​ນີ້ ໂດຍ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລກ​ທີ 62/ນຍ ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ ແລະ​ອອກ​ບັດ​ອະ​ນຸ​ຍາດການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຊົ່ວ​ຄາວ ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລາວ ໄດ້​ມອບ​ໃຫ້​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ສະຫ​ວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົ​ມ ແລະ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ ເປັນ​ພາກ​ສ່ວນ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຮ່ວມ​ກັນໃນ​ການ​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນແຮງ​ງານ​ຊາດ​ໃນ​ລາວ. ​ນັບ​ແຕ່​ປີ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ຊາດ​ 42,434 ຄົນ ແຕ່​ໃນ​ນີ້ກັບມີພຽງ 7,506 ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ໄດ້​ ​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມການ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ທຳ​ງານ​ໃນ​ລາວ​ຢ່າງ​ຖືກ​ຕ້ອງ. ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ ຍັງມີ​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງ​ຊາດ​ ​ເຖິງ 34,928 ຄົນ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ຊຳ​ລະ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ​ການອະ​ນຸ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ທີ່​ມີ​ອັດ​ຕາ​ຄ່າ​ທຳ​ນຽມຄົນ​ລະ 3.6 ລ້ານ​ກີບ​ ​ຕໍ່​ປີນັ້ນ. ສ່ວນ​ສາ​ເຫດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ແຮງ​ງາ​ນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ​ຍັງ​ສາ​ມາດ​ລັກ​ລອບ​ທຳ​ງານ​ຢູ່​ໃນ​ລາວ​ໄດ້​ນັ້ນ ກໍເພາະ​ວ່າ​ຄົນ​ລາວ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ຕອບ​ແທນສ່ວນ​ຕົວ​ນັ້ນ ກໍ​ຄື​ເຫດ​ຜົນ​ນຶ່ງ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ບຸນ​ຄົງ ຫລ້າ​ສຸ​ກັນ ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ແຮງ​ງານ ແລະ​ສະ​ຫວັດ​ດີ​ການ​ສັງ​ຄົມ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:
“ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ນັ້ນ​ ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວ​ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມາ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໄດ້​ຕາມ​ລຳ​ພັງ​ໃຈ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ແມ່ນ​ຍ້ອນ​ຄົນ​ລາວ​ເອງ ທີ່​ໄດ້​ອຳ​ນວຍ​ຄວ​າມ​ສະ​ດວກ ແລະ​ສ້າງ​ເງື່ອນ​ໄຂ ​ໃຫ້​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ປະ​ກອບ​ອາ​ຊີບ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ອັນ​ເລັກໆ​ ນ້ອຍໆ ບໍ່​ຄຳ​ນຶງ​ເຖິງ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ລວມ ​ອັນ​ຍາວນ​ານ​ຂອງ​ຊາດ ເຊັ່ນ​ວ່າ ​ບັນ​ຫາ​ເລື້ອງ​ການ​ໃຫ້​ທີ່​ພັກ​ເຊົາ, ການ​ເຊົ່າ​ທີ່​ດິນ, ເຊົ່າ​ທະ​ບຽນ​ວິ​ສະ​ຫະ​ກິດ ທີ່​ອອກ​ຊື່​ຄົນ​ລາວ​ ນັບ​ທັງ​ການ​ເຮັດ​ສັນ​ຍາ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ທີ່​ຂັດ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ.”

ທາງ​ດ້ານ ​ອົງ​ການ​ແຮງ​ງານ​ສາ​ກົນ (ILO) ລະ​ບຸ​ວ່າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຈະ​ຕ້ອງ​ສົ່ງ​ເສີມ​ເອກ
​ກະ​ຊົນເພື່ອ​ໃຫ້​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ລະ​ດັບສູງ​ຫຼາຍ​ຂຶ້ນເພາະມະ​ຫາ​
ວິທະ​ຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ​ຮັບ​ນັກ​ສຶກ​ສາ​ໄດ້ 11,000 ກວ່າຄົນ ຂະ​ນະ​ທີ່ມີ​ນັກ​ຮຽນ​ຈົບ
​ມັດທະ​ຍົມ​ປາຍກວ່າ 60,000 ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ.

ທັງ​ນີ້ ໂດຍ ILO ຄ​າດ​ໝາຍ​ວ່າພາຍໃນ​ປີ 2020 ບັນ​ດາ​ຫົວ​ໜ່ວຍທຸ​ລະ​ກິດ​ຕ່າງໆ ໃນ​
ລາວຈະ​ຕ້ອງ​ການ​ກຳ​ລັງແຮງ​ງານ​ຝີ​ມື​ໃຫ້​ໄດ້ 658,000 ກວ່າ​ຄົນໃນ 25 ສາ​ຂາ​ອາ​ຊີບ
ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນທາງ​ການ​ລາວຍັງ​ຕ້ອງ​ພັດ​ທະ​ນາ ລະ​ບົບການທົດສອບ ແລະອອກໃບຢັ້ງຢືນ
ມາດຕະຖານຝີມື ແຮງງານໃນ 27 ສາຂາອາຊີບໃຫ້ແຮງງານລາວ 12,500 ກວ່າຄົນ ໃນແຕ່ລະປີ.

ເພື່ອໃຫ້ສາມາດໄປທຳງານໃນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໄດ້ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ໃນ​ກຸ່ມ​ອາ​
ຊຽນ​ດ້ວຍ​ກັນ. ຊຶ່ງໃນປີ 2018 ທາງການລາວສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃນປະເທດ
ໄດ້ 15,025 ຄົນ ແລະຫລາຍ 129,044 ຄົນ ເດີນ​ທາງໄປທຳ​ງານ​ໃນ​ໄທ ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​
ກໍ​ເປັນ​ແຮງ​ງານບໍ່​ມີ​ຝີ​ມືຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ຈ້າງ​ໃນ​ຂັ້ນ​ຕ່ຳ​ສຸດນັ້ນ​ເອງ.

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