ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວ ຫລຸດລົງ ເຖິງ 78.8 ເປີເຊັນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ທຽບໃສ່ ໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີ 2019

ການລົງທຶນໂດຍກົງຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວ ຫລຸດລົງເຖິງ 78.8 ເປີເຊັນໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2019 ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກການລະບາດຂອງໄວຣັສ ເປັນຫລັກ. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງມາຈາກບາງກອກ.
ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທັງເປັນລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໂດຍກົງໃນລາວມີຈໍານວນ 23 ໂຄງການ ຄິດເປັນ ມູນຄ່າລົງທຶນລວມ 2,064 ລ້ານໂດລາ ໃນຊ່ວງ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ຊຶ່ງນັບເປັນສະພາວະການລົງ ທຶນທີ່ ຫລຸດລົງຫລາຍພໍສົມຄວນ ຫລືຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 78.8 ເປີເຊັນ ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບໄລຍະດຽວກັນ ໃນປີ 2019 ທີ່ບໍລິສັດຕ່າງຊາດໄດ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມເຖິງ 9,710 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີສາເຫດ ທີ່ສໍາຄັນມາຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໄວຣັສ Covid-19 ໃນທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຄະນະ ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນລາວມີໂອກາດໄດ້ພິຈາລະນາ ອະນຸມັດ ການລົງທຶນຂອງ ຕ່າງຊາດໃນລາວພຽງແຕ່ 23 ໂຄງການເທົ່ານັ້ນ ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ດັ່ງທີ່ທ່ານສອນໄຊ ໄດ້ໃຫ້ການ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຄະນະກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງ ແລະຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍໄດ້ຄົ້ນຄວ້າ ກວດກາບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ ແລະພິຈາລະນາຮັບຮອງເພື່ອສະເໜີລັດຖະບານອະນຸມັດ ຕໍ່ໂຄງການໃໝ່ສໍາລັບຄະນະ ກໍາມະການຄຸ້ມຄອງ ແລະສົ່ງເສີມການລົງທຶນຂັ້ນສູນກາງຜ່ານມາ ກະໄດ້ ອະນຸມັດ 23 ໂຄງການ ມູນຄ່າ 2.64 ຕື້ໂດລາ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຂອງປີ 2019 ເຫັນວ່າ ຫລຸດປີ 2019 ຊຶ່ງບັນລຸໄດ້ 9.71 ຕື້ໂດລາ.”
ທ່ານນາງຄຳຈັນ ວົງແສນບຸນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ຖະແຫຼງ ຍອມຮັບວ່າ ການອະນຸຍາດການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວ ໂດຍລະບົບໃຫ້ບໍລິການແບບປະຕູດຽວ ຫຼື One Stop Service ຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ແລະເກີດການຊັກຊ້າໃນທຸກຂັ້ນຕອນ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ໃນກົດໝາຍສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນລາວ ໄດ້ກຳໜົດໄວ້ຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ການອະນຸຍາດການລົງທຶນໃນທຸລະກິດທີ່ລັດຄວບຄຸມນັ້ນ ໃຫ້ໃຊ້ເວລາພິຈາລະນາບໍ່ເກີນ 8 ວັນທຳການ ແລະພາຍໃນ 60 ວັນທຳການ ສຳລັບການລົງທຶນໃນກິດຈະການສຳປະທານຈາກລັດກໍຕາມ ແຕ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຕຈິງນັ້ນກໍຍັງຄົງບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເລີຍ ເພາະການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງພະນັກງານລັດມີປະສິດທິພາບຕ່ຳ ດັ່ງທີ່ທ່ານນາງຄຳຈັນ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ:“
ສາເຫດທີ່ຍັງເກີດສະພາບດັ່ງກ່າວຍ້ອນ ນຶ່ງຍັງບໍ່ທັນມີກົນໄກການສ້າງຕັ້ງໜ່ວຍງານ
ປະສານງານສັງກັດຢູ່ນຳຂະແໜງການຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນ. ສອງພະນັກງານຜູ້ທີ່
ເຮັດວຽກງານປະຕູດຽວ ຍັງບໍ່ທັນຍົກສູງຄວາມເປັນເຈົ້າການໃນການຕິດຕາມເອກກະສານທີ່ສົ່ງຂໍຄວາມເຫັນນຳບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການບໍລິການລົງທຶນປະຕູດຽວຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງປະຕິບັດບໍ່ທັນໄດ້ດີ ຍ້ອນຂໍ້ຈຳກັດທາງດ້ານຈຳນວນພະນັກງານ ແລະສະຖານທີ່ເຮັດວຽກຍັງພົບ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ.”
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນເປີດເຜີຍວ່າ ການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດໃນລາວມີມູນຄ່າລວມເກີນກວ່າ 2,620 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2019 ແຕ່ກໍປາກົດວ່າໄດ້ມີການນຳເງິນລົງທຶນເຂົ້າມາໃນລາວ ໂດຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານ ຄິດເປັນສັດສ່ວນພຽງແຕ່ 17 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນຂອງມູນຄ່າລົງທຶນທັງໝົດດັ່ງກ່າວ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າການລົງທຶນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນການລົງທຶນຂອງຈີນ ທີ່ໄດ້ມີການນຳເອົາວັດສະດຸອຸປະກອນຕ່າງໆຈາກຈີນເຂົ້າມາໃນລາວໂດຍກົງ ທັງຍັງມີການນຳເຂົ້າບຸກຄະລາກອນຈາກຈີນເປັນຫລັກອີກດ້ວຍ ຈຶ່ງບໍ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງນຳເງິນທຶນເຂົ້າມາໃນລາວແຕ່ຢ່າງໃດ.
ໃນປັດຈຸບັນ ການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດເອກກະຊົນຈີນໃນລາວມີມູນຄ່າລວມ ກວ່າ 11,000 ລ້ານໂດລາ ໃນ 777 ໂຄງການ ຊຶ່ງຖືເປັນຜູ້ລົງທຶນອັນດັບນຶ່ງໃນລາວ ຕິດຕາມດ້ວຍໄທທີ່ີມີມູນຄ່າລົງທຶນ 4,495 ລ້ານໂດລາໃນ 752 ໂຄງການ. ສ່ວນຫວຽດນາມມີມູນຄ່າລົງທຶນ 4,100 ລ້ານໂດລາ ໃນ 258 ໂຄງການ ຊຶ່ງໄດ້ຫລົດລົງຈາກ 5,100 ລ້ານໂດລາ ໃນປີ 2017 ຈັດເປັນອັນດັບທີ 3 ຮອງຈາກຈີນ ແລະໄທ ທັ້ງນີ້ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັນຫາດ້ານເງິນທຶນເຊັ່ນ ກໍລະນີຂອງບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນທີ່ບ້ານໜອງຄ້າງ ເມືອງຊໍາເໜືອ ແຂວງຫົວພັນ ເກີດບັນຫາຊັກຊ້າມາແລ້ວກວ່າ 3 ປີ.
ນອກຈາກນີ້ ບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຍັງໄດ້ຂາຍສຳປະທານສວນຢາງພາລາ ທີ່ມີເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 20,000 ເຮັກຕາ ພ້ອມໂຮງງານປຸງແຕ່ງນ້ຳຕານໃນແຂວງອັດຕະປຶໃຫ້ກັບເອກກະຊົນຈີນ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍລິສັດປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດທຶນ ແລະເປັນໜີ້ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ອັນເປັນຜົນຈາກການຕົກຕ່ຳຂອງລາຄາຢາງພາລາ.
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