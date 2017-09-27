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ພາສາຕ່າງໆ
ລາວ

ລາວ ຈະ​ລະດົມ​ໃຫ້ ​​ບໍລິສັດ​ຈີນ​ ໄປ​ລົງທຶນ​ໃນ ​ເຂດ​ເສດ​ຖະກິດ ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນ ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ

ໂຮງງານປະກອບລົດບັນທຸກຂະໜາດນ້ອຍແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສະຫວັນ-ເຊໂນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ

ທາງ​ການ​ລາວຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ບັນດາ​ບໍລິສັດ ​ເອກະ​ຊົນ​ຈີນ​ໄປລົງທຶນ​ໃນ​ເຂດ​ເສດຖະ
ກິດ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນ​ໃຫ້​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍຈະ​ຈັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຂໍ້​
ມູນ​ກັບ​ບັນດາ​ບໍລິສັດຈີນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ.

ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ທອງ​ໃສ ​ໄຊ​ຍະ​ວົງ​ຄໍາ​ດີ ຫົວໜ້າ ​ເຂດ​ເສດ​ຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ແຂວງ​ສະຫວັນ​ນະ​ເຂດ ຖະ​ແຫລ​ງຢືນຢັນ​ວ່າ ຄະນະ​ກໍາມະການ​ບໍລິຫານ ​ແລະ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ເສດ​ຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນ ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າໝາຍ ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ເສີມ​ໃຫ້​ບັນດາບໍລິສັດ​ເອກະ​ຊົນຈີນ​ເຂົ້າມາ​ລົງທຶນ​ໃນ​ເຂດ​ເສດ​ຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນ ​ໃຫ້​ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງ​ຕໍ່​ເນື່ອງ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ບັນດາ​ບໍລິສັດ​ເອກະ​ຊົນ​ຈີນ​ຈະ​ລົງທຶນຍັງ​ບໍ່ທັນ​ຫລາຍ ຫາກ​ແຕ່ກໍ​ເຊື່ອ​ວ່າ ການ​ລົງທຶນຂອງ​ຈີນ​ໃນ​ເຂດເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນ ຈະ​ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງ​ວ່ອງ​ໄວ ຖ້າ​ຫາກ​ມີ​ການ​ພົບ​ປະ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ຂໍ້ມູນແກ່ບັນດາ​ບໍລິສັດຈີນຫລາຍ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ພິ​ເສດ ດັ່ງ​ທີ່ທ່ານ​ທອງ​ໃສ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​ວ່າ:

“ປັດຈຸບັນ​ນີ້ ສະ​ເພາະ​ໃນ​ເຂດ​ເສດຖະກິດ​ພິ​ເສດ​ສະຫວັນ-ເຊ​ໂນຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ນີ້
ມີ​ບໍລິສັດ​ທີ່​ວ່າ​ໄດ້​ໄປ​ຈົດ​ທະບຽນ 90 ບໍລິສັດ​ແລ້ວ. ສ່ວນ​ມາກ​ນີ້ ​ກໍ​ມາ​ຈາກ​ໃນ​ອາ
ຊຽນ ມາ​ຈາກ​ຍີ່ປຸ່ນ, ​ເກົາຫລີ ​ແລະ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ກໍ​ມາ​ຈາກ​ສປ ຈີນ ທີ່​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ກໍ​
ລົງທຶນ​ໃນ​ພາກ​ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ເບົາ, ອຸດ​ສະຫະ​ກໍາ​ການ​ປະກອບ ​ແລະ​ອຸດ​ສະຫະ
​ກໍາ​ການ​ບໍລິການ ​ແລະ​ຄິດ​ວ່າ​ ໃນ​ອະນາຄົດຖ້າ​ເຮົາ​ສາມາດ​ກະຈາຍ​ຂໍ້​ມູນ-ຂ່າວ
ສານ, ສ້າງ​ກິດຈະ​ກໍາ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ໂຄສະນາ ຂົນຂວາຍ​ການ​ລົງທຶນ ​ໃຫ້​ທັງ​ພາກ​ລັດ
-​ເອກະ​ຊົນ​ຂອງ​ຈີນ ສາມາດ​ຮັບ​ຮູ້​ໄດ້​ເຖິງ​ແນວທາງ-ນະ​ໂຍບາຍ​ການ​ລົງທຶນ
​ຂອງ​ບ້ານ​ເຮົາ ຄິດ​ວ່າ​ຈະ​ສາມາດ​ດຶງ​ດູດ​ເອົາ​ນັກ​ລົງທຶນ​ຈີນ​ໄປ​ລົງທຶນ​ໃນ​ລາວ​
ເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ​ອີກ.”

ຫາກ​ແຕ່​ວ່າ ກ່ອນໜ້ານີ້ ທ່ານ​ສົມ​ມາດ ພົນ​ເສນາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຊັບ
ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດດອກ
ງິ້ວຄຳຈາກປະເທດ ຈີນ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ລົງທຶນໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ຢູ່
ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຍັງບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຕາມສັນຍາການລົງທຶນ ແລະລະ
ບຽບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນເຂດສຳປະທານໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ.

ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງເປັນໜ້າທີ່ຂອງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງ
ຖິ່ນທີ່ເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳຕັ້ງຢູ່ນັ້ນ ຈະຕ້ອງປະສານງານກັບບໍລິສັດຜູ້
ລົງທຶນເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນການຢ່າງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການ
ສົ່ງເສີມການລົງທຶນໃນລາວ ທີ່ໄດ້ດັດແກ້ໃໝ່ໃນທ້າຍປີ 2016 ໂດຍທີ່ສຳຄັນກໍຄືມາດ
ຕາ 42 ທີ່ກຳນົດອາຍຸສຳປະທານທີ່ດິນໄດ້ຍາວສຸດບໍ່ເກີນ 50 ປີ ໃນຂະນະທີ່ສຳປະ
ທານທີ່ດິນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ມີອາຍຸເຖິງ 99 ປີ ຈຶ່ງຈະຕ້ອງມີການ
ດັດແກ້ສຳປະທານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກຳມະການເພື່ອຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະ
ກິດສະເພາະແຫ່ງຊາດ ລາຍງານວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດດອກງິ້ວຄຳ ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນລົງທຶນໄປ
ແລ້ວຄິດເປັນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 657 ລ້ານໂດລາ ສຳລັບພັດທະນາລະບົບພື້ນຖານໂຄງ
ລ່າງໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດສາມຫຼ່ຽມຄຳ ທີ່ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຊຶ່ງຖືວ່າ
ເປັນບໍລິສັດທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ເງິນລົງທຶນໄປແລ້ວຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂະນະນີ້.

ໃນປັດຈຸບັນ ມີການລົງທຶນຂອງກຸ່ມທຸລະກິດຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດພິ
ເສດ ແລະເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທັງ 13 ແຫ່ງໃນ ລາວ ຄິດເປັນມູນຄ່າລວມຫຼາຍ
ກວ່າ 4,000 ລ້ານໂດລາ ແລະໃນນີ້ກໍໄດ້ມີການນຳເງິນທຶນເຂົ້າມາໃນລາວແລ້ວ
1,200 ກວ່າລ້ານໂດລາ ທີ່ເປັນການລົງທຶນຂອງບໍລິສັດເອກະຊົນຕ່າງຊາດ 500 ກວ່າ
ລາຍ ຊຶ່ງໃນນີ້ເປັນການລົງທຶນຂອງບັນດາບໍລິສັດຈາກຈີນ 234 ລາຍ ຈຶ່ງຖືເປັນກຸ່ມທຸ
ລະກິດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະໄດ້ມີການຈ້າງງານແລ້ວຫຼາຍກວ່າ
22,000 ຕຳແໜ່ງ.

ທັງນີ້ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ປັບປຸງທັງນະໂຍບາຍ ແລະນິຕິກຳຕ່າງໆເພື່ອອຳນວຍຄວາມ
ສະດວກ ແລະ ສົ່ງເສີມບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນລາວ ຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະກໍແມ່ນການກຳນົດກົດລະບຽບຢ່າງລະອຽດທີ່ກ່ຽວກັບການສ້າງຕັ້ງ
ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແລະ ເຂດເສດຖະກິດສະເພາະທີ່ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງ
ເປົ້າໝາຍຈະສ້າງຕັ້ງໃຫ້ໄດ້ເຖິງ 58 ແຫ່ງໃນທົ່ວປະເທດພາຍໃນປີ 2020.

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