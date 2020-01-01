ໄພແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງໃນລາວ ຈະເຮັດໃຫ້ການຜະລິດດ້ານກະສິກຳໄດ້ຕ່ຳກວ່າແຜນການທີ່ວາງໄວ້ເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ເນື່ອງຈາກເຂື່ອນຕ່າງໆ ປ່ອຍນ້ຳໜ້ອຍລົງ ເພາະຕ້ອງການເກັບນ້ຳໄວ້ໃນເຂື່ອນໃຫ້ເຖິງລະດູຝົນ. ຊົງລິດໂພນເງິນ ມີລາຍງານມະສະເໜີທ່ານຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເປີດເຜີຍວ່າ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງເປົ້າໝາຍ ຊຸກຍູ້ການປູກເຂົ້ານາແຊງໃຫ້ໄດ້ 100,000 ເຮັກຕາ ແລະປູກພືດຜັກໃຫ້ໄດ້ 150,000 ເຮັກຕາ ໃນລະດູແລ້ງ ປີ 2019-2020 ແຕ່ວ່າກໍຄົງຈະເປັນໄປໄດ້ຍາກ ເພາະບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳ ຢ່າງໜັກໜ່ວງ ໃນເວລານີ້ ເຮັດໃຫ້ຄອງຊົນລະປະທານສາມາດຕອບສະໜອງນ້ຳໃຫ້ກັບພື້ນທີ່ກະສິກຳ ໄດ້ພຽງ 150,000 ເຮັກຕາໃນນີ້ ແບ່ງເປັນພື້ນທີ່ປູກເຂົ້ານາແຊງ 85,000 ເຮັກຕາ ແລະພື້ນທີ່ປູກພືດລະດູແລ້ງ 65,000 ເຮັກຕາ ຊຶ່ງຕ່ຳກວ່າແຜນການເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກບັນດາເຂື່ອນໃນລາວ ໄດ້ຈຳກັດການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກອ່າງໂຕ່ງ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຈະຕ້ອງກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃນເຂື່ອນໃຫ້ ໃຫ້ເຖິງລະດູຝົນໃນ 5-6 ເດືອນຂ້າງໜ້ານີ້.
ທັງນີ້ ໂດຍອີງຕາມລາຍງານຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ລະບຸວ່າ ເຂື່ອນໄຟຟ້າ ເທິງແນວແມ່ນ້ຳງື່ມ ທັງ 5 ໂຄງການ ແລະເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຕັ້ງຢູ່ເທິງແມ່ນ້ຳລີກອີກ 2 ໂຄງການ ທີ່ເປັນສາຂາຂອງແມ່ນ້ຳງື່ມນັ້ນ ກຳລັງປະເຊີນບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳຢ່າງໜັກ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕ້ອງຫລຸດການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ເພື່ອທີ່ວ່າ ຈະໄດ້ເກັບກັກນ້ຳໄວ້ໃນອ່າງໂຕ່ງໃຫ້ເຖິງລະດູຝົນໃນປີ 2020 ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ເນື່ອງເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນລາວ ໃນເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຂາດແຄນນ້ຳໃຊ້ ທັງໃນດ້ານກະສິກຳ ແລະໃນຊີວິດປະຈຳວັນ່າງຫລີກລ້ຽງບໍ່ໄດ້ ເພາະການຕອບສະໜອງນ້ຳຈາກຄອງຊົນລະປະທານ ສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງຈຳກັດ ແລະສາມາດຕອບສະໜອງນ້ຳໄດ້ສະເພາະໃນພື້ນທີ່ ທີ່ສ້ອມແປງຄອງຊົນລະປະທານ ເສັດແລ້ວເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ພະແນກກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ແຂວງວຽງຈັນໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ພວກເຮົາໄດ້ສຸມໃສ່ແຕ່ຕອນພົບກັບສະພາບແຫ້ງແລ້ວພຸ້ນແຫລະເນາະ ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງນີ້ ກວດຄືນເລື້ອງລະບົບຊົນລະປະທານ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບກຸ່ມຊາວນາ ໃນເຂດທີ່ມັນຖືກແຫ້ງແລ້ງ ຫັ້ນແຫລະ ແລະນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານນັ້ນ ຫລໍ່ລ້ຽງຕົ້ນເຂົ້າ ກະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຫລາຍສົມຄວນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຊົນລະປະທານນ້ຳມັງ, ເມືອງທຸລະຄົມ, ຊົນລະປະທານນ້ຳຕົງ, ນ້ຳສັງ, ເມືອງເຟືອງ ແລະເຂດຮ່ອງນ້ຳມີ່ ເມືອງຊະນະຄາມ ຈຳນວນນຶ່ງ ເນາະສາມາດແກ້ໄຂໄດ້.”
ທາງດ້ານກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະສິ່ງ
ແວດລ້ອມ ສະເໜີລາຍງານການວິເຄາະສະຖານະການ ແລະຢັ້ງຢືນຄວາມເປັນຈິງຂອງ
ປະລິມານນ້ຳທີ່ບົກແຫ້ງຜິດປົກກະຕິໃນນ້ຳງື່ມ ແລະນໍ້າຂອງໃນໄລຍະຜ່ານມາວ່າເປັນ
ຍ້ອນປະລິມານນ້ຳຝົນຫລຸດລົງຫຼາຍ ຊຶ່ງຈາກການວັດແທກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ-ກັນ
ຍາ 2019 ພົບວ່າ ປະລິມານນ້ຳຝົນໄດ້ຫລຸດລົງຈາກຊ່ວງດຽວກັນໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ
ຄິດເປັນອັດຕາສະເລ່ຍເກີນກວ່າ 75 ເປີເຊັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳງື່ມແລະນ້ຳຂອງ
ຫລຸດລົງໃນທຸກພື້ນທີ່ນັບແຕ່ຫຼວງພະບາງລົງໄປຈົນເຖິງເຂດສີພັນດອນ-ຄອນພະເພັງ.
ລາຍງານຂອງກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະອຸທົກກສາດ ລະບຸອີກດ້ວຍວ່າ ສະພາວະໂລກຮ້ອນທີ່
ເອີ້ນວ່າ El Nino ຄືສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດໄພແຫ້ງແລ້ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນເຂດ ແຂວງພາກເໜືອດ້ານຕາເວັນຕົກຂອງລາວນັ້ນ ເປັນເຂດທີ່ມີຝົນຕົກໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຊຶ່ງຈາກ ການວັດແທກໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019 ພົບວ່າແຂວງບໍ່ແກ້ວມີປະລິມານນ້ຳຝົນພຽງ 3
ເປີເຊັນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະຫຼວງນ້ຳທາ ກໍມີປະລິມານນໍ້າຝົນພຽງ 15 ເປີເຊັນ ແລະ 19 ເປີ
ເຊັນ ທຽບໃສ່ປະລິມານນ້ຳຝົນໃນເດືອນກໍລະກົດ 2018. ສ່ວນປະລິມານນ້ຳຝົນ ຢູ່ເຂດ
ນ້ຳອູກໍຫລຸດລົງເຖິງ 41 ເປີເຊັນ.
ທາງດ້ານເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນຄະນະກຳມາທິການແມ່ນ້ຳຂອງ (Mekong River-
Commission -MRC) ເປີດເຜີຍວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ
ມີຢູ່ເຖິງ 73 ໂຄງການ ທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າແລ້ວນັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງບົກແຫ້ງ
ເນື່ອງຈາກວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້າໃນລາວ ກໍຕ້ອງກັກເກັບນ້ຳໄວ້ໃນອ່າງໂຕ່ງທີ່ມີປະລິມານຮວມ
ກັນເຖິງ 40,000 ກວ່າລ້ານແມັດກ້ອນ ແລະເມື່ອສົມທົບກັບປະລິມານນ້ຳຝົນຕົກລົງມາ
ໜ້ອຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຂື່ອນຕ່າງໆໃນລາວ ຫລຸດການຜະລິດໄຟຟ້າ ຊຶ່ງກໍຄື ຫລຸດການປ່ອຍ
ນ້ຳລົງສູ່ເຂດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງນັ້ນເອງ.
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ການທີ່ຈີນໄດ້ກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງສຳເລັດແລ້ວ
11 ໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດເກັບກັກນ້ຳໄດ້ໃນປະລິມານລວມກັນຫຼາຍກວ່າ
49,000 ລ້ານເມັດກ້ອນໃນປັດຈຸບັນ ກໍຄືສາເຫດສຳຄັນອີກປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ນ້ຳ
ຂອງບົກແຫ້ງໃນເວລານີ້ ເພາະຈີນໄດ້ຫລຸດການປ່ອຍນ້ຳອອກຈາກເຂື່ອນຊຽງຮຸ່ງລົງ
50 ເປີເຊັນ ຈາກລະດັບປົກກະຕິ ນັບແຕ່ເດືອນມິຖຸນາ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.
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