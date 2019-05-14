ຮອງລັດຖະມົນຕີລາວລະບຸວ່າ ບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານບໍລິການ ແລະການທ່ອງທ່ຽວ ຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື ກັບພາກລັດ ໃນການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາອາດຊະຍາກຳ ເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້. ຊົງລິດ ໂພນເງິນມີລາຍງານກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຈາກບາງກອກ.
ພົນຕີກົງທອງ ພົງພິຈິດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບພາຍໃນ ຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດ ທີ່ຜິດລະບຽບກົດໝາຍໃນພາກທຸລະກິດ ດ້ານບໍລິການ ແລະການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີບັນຫາອາຊະຍາກຳ ເພີ້ມຫລາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການທີ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນກິດຈະການໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະສະຖານ ບັນເທີງຕ່າງໆ ບໍ່ຍອມໃຫ້ການຮ່ວມມື ໃນການລາຍງານສະພາບການຮຸນແຮງຫລືອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນນັ້ນ ຖືເປັນປັດໄຈສຳຄັນທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ການພັດທະນາໃນດ້ານບໍລິການ ແລະທ່ອງທຽວໃນລາວ ໂດຍຕົງ ຊຶ່ງລວມເຖິງການດຳເນີນກິດຈະການ ຢ່າງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງບໍລິສັດຕ່າງຊາດໃນລາວອີກດ້ວຍດັ່ງທີ່ທ່ານ ພົນຕີ ກົງທອງ ໄດ້ຖະແຫລງ ຢືນຢັນວ່າ:
“ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດໂຮງແຮມ, ເຮືອນພັກ, ຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມ, ບັນເທີງ ກະຍັງບໍ່ທັນໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ໂດຍສະເພາະກໍບໍ່ຢາກລາຍງານແຂກທີ່ພັກເຊົາ, ບໍ່ລາຍງານບັນຫາປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຊັ່ນມົ້ວສຸມຢາເສບຕິດ, ການພະນັນດ ຊິງຊັບ, ສໍ້ໂກງ, ມີບາງບໍລິສັດ ກໍເອົາຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປລາວ.”
ໂດຍສະພາບການດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ຖືກກະແສສັງຄົມວິພາກ ວິຈານຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເຖິງຂະໜາດທີ່ໄດ້ມີການຖ່າຍທຳເປັນ Clip VDO ແລະນຳເຜີບແຜ່ອອກສູ່ການຮັບຮູ້ໃນສັງຄົມລາວ ໃນປັດຈຸບັນ ຊຶ່ງທາງຕຳຫລວດທ່ອງທ່ຽວຂອງລາວ ກໍໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍວ່າສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາແນວນີ້ໄດ້ນັ້ນ ກໍເພາະວ່າ ໃນພາກເອກະຊົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດການທ່ອງທ່ຽວກໍບໍ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບ ກົດໝາຍ ເຊັ່ນດຽວກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ນັບຕັ້ງແຕ່ລັດຖະບານລາວໄດ້ປະກາດຍົກເລີກການສົ່ງກຳໜົດການທ່ອງທ່ຽວ ກໍຄືບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວບໍ່ຕ້ອງຈັດສົ່ງກຳໜົດການທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ບໍ່ຕໍ່ທະບຽນໃນການດຳເນີນກິດຈະການຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເປັນຊ່ອງຫວ່າງ ໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫລວດ ທ່ອງທ່ຽວສາມາດ ສວຍໃຊ້ ເປັນຊ່ອງທາງໃນການສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ໃຫ້ກັບຕົນເອງ ເພາະວ່າ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ໃນລາວມບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດທ່ອງທ່ຽວ 200 ກວ່າລາຍ ແຕ່ກໍມີຫລາຍກວ່າ 140 ລາຍທີ່ບໍ່ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ.
ທາງດ້ານພັນເອກ ກິດຕະວົງ ສຸຣິຍາ ຫົວໜ້າກົມຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວ ກະຊວງປ້ອງກັນ
ຄວາມສະຫງົບພາຍໃນໃຫ້ການຍອມຮັບວ່າມີເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດທ່ອງທ່ຽວຈຳນວນ
ນຶ່ງທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ບໍ່ເປັນໄປຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ດ້ວຍການສວຍໃຊ້ໂອກາດປັບ
ໄໝ ແລະຮຽກຮັບເອົາເງິນຈາກບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດທີ່ດຳ
ເນີນທຸລະກິດ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜິດລະບຽບກົດໝາຍການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ແລະ
ເອົາເງິນທີ່ໄດ້ຈາກການປັບໄໝນັ້ນໄປເປັນຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວ.
ສ່ວນທ່ານ ບໍ່ແສງຄຳ ວົງດາຣາ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ-ວັດທະນະ
ທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ຍອມຮັບວ່າສາເຫດສຳຄັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າ
ມາທ່ຽວໃນລາວ ຫຼຸດລົງໃນໄລຍະຜ່ານມາມີ 2 ສາເຫດດ້ວຍກັນຄື ການບໍລິຫານວຽກ
ງານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນພາກລັດມີລັກສະນະຊ້ຳຊ້ອນກັນ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວໃນ
ລາວ ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕ່າງໆສູງກວ່າປະເທດເພື່ອນບ້ານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວ
ຕ່າງຊາດບໍ່ຢາກເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ອີກເທື່ອໃໝ່.
ໃນປີ 2018 ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຊາວຕ່າງຊາດເດີນທາງເຂົ້າມາລາວ ຈຳນວນ 4,180,000
ກວ່າຄົນ ຊຶ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 8.2 ເປີເຊັນ ທຽບໃສ່ປີ 2017 ທີ່ມີນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງຊາດເດີນ
ທາງເຂົ້າມາລາວ 3,868,000 ກວ່າຄົນໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວຈາກປະເທດໃນ ອາຊຽນ
ດ້ວຍກັນກໍຄືກຸ່ມທີ່ເດີນທາງເຂົ້າມາໃນ ລາວ ຫຼາຍທີ່ສຸດ.
ທາງດ້ານສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວອາຊຽນ ລະບຸວ່າລັດຖະບານ ລາວ ຈະຕ້ອງດຳເນີນ
ມາດຕະການຢ່າງຮອບດ້ານເຂົ້າໃນການພັດທະນາປັບປຸງເພື່ອຍົກລະດັບຄຸນນະພາບ
ການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນຢ່າງແທ້ຈິງ ທັງນີ້ດ້ວຍການເພັ່ງເລັງ
ໃສ່ການຄຸ້ມຄອງສະຖານບັນເທີງ ແລະ ບໍລິການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ດຳເນີນທຸລະກິດຕາມ
ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ ທັງຈະຕ້ອງສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທຸລະກິດບໍ
ລິການ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ສາມາດແຂ່ງຂັນກັບເພື່ອນບ້ານໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງອີກດ້ວຍ
ເພາະພາກການທ່ອງທ່ຽວໃນ ລາວ ໃນລາຍຮັບຕ່ຳສຸດໃນ ອາຊຽນ ໂດຍ ໄທ ມີລາຍຮັບ
ຈາກການທ່ອງທ່ຽວສູງສຸດ ກໍຄືຫຼາຍກວ່າ 62,870 ລ້ານໂດລາ ສ່ວນລາຍມີລາຍຮັບ
ພຽງແຕ່ 755 ລ້ານໂດລາເທົ່ານັ້ນໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ