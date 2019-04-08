ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ລາວ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ ໃຫ້​ເລັ່ງ​ດຳ​ເນີນ ການ​ບັງ​ຄັບ​ປະ​ຕິ​ບັດ ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ

​ທ່ານ ຄຳ​ພັນ ສິດ​ທິ​ດຳ​ພາ, ປະ​ທານ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ຂອງ​ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງໃຫ້​ເລັ່ງ​ດຳ​ເນີນການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ ຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ຫລາຍ​ວ່າ 29,000 ຄະ​ດີ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ.

Embed
ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານການ​ບັງ​ຄັບ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ​ໃນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

No media source currently available

0:00 0:04:30 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ທ່ານ​ຈະ​ເລີ​ນ ​ເຢຍ​ປາວ​ເຮີ ລັດຖະມົນຕີ ​ແລະ​ໂຄສົກ​ລັດຖະບານ​ລາວຖະ​ແຫລ​ງຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທ່ານ​ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້​ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້ ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ໃຫ້​ເລັ່ງ​ດຳ​ເນີນ ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ ຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ມີ​ຈິດ​ໃຈທີ່​ສັດ​ທາ​ຕໍ່​ຂະ​ບວນ​ການ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ລາວ ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ເນື່ອງ​ຈາກ​ປາ​ກົດ​ມີ​ຫລາຍກ​ວ່າ 29,000 ຄະ​ດີ ທີ່​ສານ​ໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ແລ້ວ ຫາ​ກແຕ່​ຍັງ​ບໍ່​ມີການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ ໃຫ້​ເປັນ​ໄປ​ຕາມ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ ແລະ​ຖ້າ​ຫາກວ່າ​ມີ​ການ​ແກ່​ຍາວໂດຍບໍ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແທ້​ຈິງ ກໍ​ຍ່ອມ​ທີ່​ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເ​ຊື່ອມສັດ​ທາຕໍ່​ລະ​ບົບ​ສານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳຂອງ​ລາວ​ໄດ້​ເຊັ່ນ​ກັນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ເລີນ ໄດ້​ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ທ່ານ​ນາ​ຍົກກະ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ໃຫ້​ຊອກ​ຫາ​ວິ​ທີ​ການ ມາດ​ຕະ​ການ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຂອງ​ສານ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ງວດ ແລະ​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນໃນ​ຂໍ້​ນີ້ ທ່າ​ນ​ນາ​ຍົກ​ ເພິ່ນ​ກະ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ປັດຈຸ​ບັນ​ນີ້ ມີ​ຄະ​ດີ​ທີ່​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນຕັດ​ສິນ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ສັກ​ສິດ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດ​ໝາຍ​ເຖິງ 29,000 ກວ່າ​ເລື້ອງ ​ທີ່​ຍັງ​ຄ້າງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ແລະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໄດ້​ຍາກ.”

ສູນ​ບໍ​ລິ​ການດ້ານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ
ສູນ​ບໍ​ລິ​ການດ້ານ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ທ່ານ​ຄຳ​ພັນ​ ສິດ​ທິ​ດຳ​ພາ ປະ​ທານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ຖະ​ແຫຼງວ່າສະ​ເພາະ​ຢູ່​ຊັ້ນສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີ​ຢ່າງ​ເດັດ​ຂາດ​ໄປ​ແລ້ວ 24,430 ຄະ​ດີ ໃນ​ປີ 2017-2018 ຜ່ານ​ມາ ຊຶ່ງ​ໃນ​ນີ້​ແບ່ງ​ເປັນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ 19,617 ຄະ​ດີ ແລະ​ຄະ​ດີ​ແພ່ງ 4,813 ຄະ​ດີ ໂດຍ​ຄະ​ດີ​ທັງ​ໝົດ ຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ຂັ້ນ​ບັງ​ຄັບ​ຄະ​ດີ​ທີີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໄອ​ຍະ​ການ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ຄຳ​ສານ ສຸ​ວົງ ປະ​ທານ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ​ປະ​ຊາ
​ຊົນ​ລາວ ​ມີ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ພະ​ນັກ​ງານ​ໄອ​ຍະ​
ການ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ນັບ​ມື້ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໂດຍ​ບໍ່​ສຸດ​ຈ​ະ​ລິດ
ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ການ​ຮັບ​ເອົາ​ສິນ​ບົນ​ຈາກ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາ​ເພື່ອ​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຜິດ​ທັງ
ໃນ​ຄະ​ດີ​ແພ່ງ ແລະ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ​ນັ້ນຖືເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ ແລ​ະ​ເພື່ອ​
ເປັນ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ນີ້ ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ເປີດ
ຮັບ​ຈົດ​ໝາຍ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ໂດຍ​ກົງ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊ​າ​ຊົນ ໂດຍ​ມີ​ເງື່ອນ​ໄຂວ່າ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ທີ່
​ສົ່ງ​ຈົດໝາຍ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ນັ້ນ​ຈະ​ຕ້ອງເປີດ​ເຜິຍ​ຊື່ ແລະ​ລົງ​ລາ​ຍ​ເຊັນ​ຂອງ​ຕົນ​ດ້ວຍ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໂດຍ​ອີງ​ຕາມ​ລ​າຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ໄອ​ຍ​ະ​ການປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​
ສຸດ​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ອົງ​ການ​ໄອ​ຍະ​ການ​ປະ​ຊ​າ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ​ໄດ້​ຮັບ
​ຈົດ​ໝາຍ​ຮ້ອງ​ຮຽນ​ຈາກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລາວ​ພຽງ​ແຕ່ 3 ສະ​ບັບ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໂດຍ​ອົງ​ການ​ໄອ
​ຍະ​ການ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ສູງ​ສຸດ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສອບ​ສວນ​ໄປ​ແລ້ວ 1 ສະ​ບັບ ແລະພົບ​ວ່າ
​ເປັນ​ຈິງ​ຕາມ​ການ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ດຳ​ເນີນ​ຄະ​ດີ​ອາ​ຍາ​ກັບ
​ພະ​ນັກ​ງານ​ໄອ​ຍະ​ການ 2 ຄົນ ແລະ​ໄລ່​ອອກ 3 ຄົນ ສ່ວນ​ອີກ 2 ສະ​ບັບກໍ​ຈະ​ດຳ
​ເນີນ​ການ​ສອບ​ສວນ​ຕໍ່​ໄປ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່​ານ​ສົມ​ໄຊ ສີ​ຫາ​ຈັກ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວຈາກ​ແຂວງ​ຈຳ​ປ​າ​ສັກ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ຍັງ​ມີ​ຜູ້​ພິ​ພາກ​ສາ​ສານ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ຈຳ​ນວນ​ບໍ່​ໜ້ອຍທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ໂດຍ​ບໍ່​ສຸດ​ຈະລິ​ດ ແລະ​ບໍ່ມີ​ຈັນ​ຍາ​ບັນຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ການ​ຕັດ​ສິນ​ຄະ​ດີຢ່າງ​ບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ກາງ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ການ​ຮຽກ​ຮ້ອງ​ເອົາ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຈ​າກ​ຄູ່ກໍ​ລະ​ນີ ໃນ​ຄະ​ດີ​ຄວາ​ມ​ຕ່າງໆ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ສ່ວນ​ອົງ​ການ Human Right Watch ລາຍ​ງານ​ວ່າ ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ໃນ​ໜ່ວຍ​ງານ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວທັງ​ໃນ​ຂັ້ນ​ສູນ​ກາງ ແລະ​ໃນ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຍັງ​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ຊັກ​ຊ້າ ແລະ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ທັງ​ຍັງ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ກົດ​ໝາຍ​ເກົ່າ ທີ່​ຖືກ​ແທນ​ທີ່​ໂດຍ​ກົດ​ໝາຍ​ໃໝ່​ແລ້ວ ພາຍ​ໃຕ້​ສະ​ພາບ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຍັງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ເລືອກ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດ​ໝາຍ ຕໍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ພະ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ທີ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃນ​ທີ່​ດິນ ທີ່​ຖືກ​ບັງ​ຄັບ​ເວນ​ຄືນ​ຢ່າງບໍ່​ຍຸ​ຕິ​ທຳອີກ​ດ້ວຍ.

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG