ຮອງປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ພາຍໃນວົງການລັດຖະບານລາວ
ຍັງຄົງເກີດຂຶ້ນຢູ່ເລື້ອຍມາ ໂດຍເຖິງແມ່ນວ່າ ສູນກາງພັກ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການກວດ
ກາຢ່າງເຂັ້ມງວດກໍຕາມ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານຈາກບາງກອກ.
ທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ຢືນຢັນວ່າ ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໂດຍພະນັກງານພັກ-ລັດ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທັງຢູ່ໃນຂັ້ນສູນກາງ ແລະທ້ອງຖິ່ນທົ່ວປະເທດ
ໃນຂະນະທີ່ການດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມນັ້ນ ກໍບໍ່ມີປະສິດທິພາບ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເກີດການເສຍຫາຍທາງດ້ານງົບປະມານ ແລະຊັບສິນຂອງລັດ ໄປຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ
ແລະເຮັດໃຫ້ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ 10 ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ຕ້ອງມີຄຳສັ່ງ
ໃຫ້ດຳເນີນມາດຕະການປາບປາມ ແລະລົງໂທດຢ່າງເດັດຂາດ ຕໍ່ຜູ້ກະທຳຜິດ ໃນໄລຍະ
ຕໍ່ໄປນີ້.
ທາງດ້ານ ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ປະທານອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດ
ຢືນຢັນວ່າ ຄະນະກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ມີ
ມະຕິຕົກລົງ ແລະມອບໝາຍໃຫ້ອົງການກວດກາພັກ-ລັດ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ໃນການພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບການນຳສະເໜີ ແລະເຜີຍແຜ່ກໍລະນີ ຫຼືຄະດີທຸດຈະລິດ
ຄໍຣັບຊັນ ຂອງບັນດາພະນັກງານພັກລັດ ອອກສູ່ການຮັບຮູ້ຂອງປະຊາຊົນລາວ
ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໂດຍຜ່ານເຄືອຂ່າຍສື່ມວນຊົນໃນທົ່ວປະເທດ ຫາກແຕ່ວ່າ ຈະມີ
ການຍົກເວັ້ນບາງກໍລະນີ ຫຼືຄະດີທີ່ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ
ເປັນສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນທອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຜົນຂອງການກວດກາໃດ ທີ່ໄດ້ເຊັນຮັບຮອງແລ້ວ ຈະໄດ້ເອົາອອກເປີດເຜີຍ
ເປັນແຕ່ລະກໍລະນີ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມຮັບຊາບ ໂດຍຜ່ານສື່ຕ່າງໆ ແຕ່ວ່າມັນກໍຕ້ອງ
ໄດ້ເລືອກເຟັ້ນບາງກໍລະນີ ເພາະວ່າມັນຂຶ້ນກັບຂັ້ນເທິງວ່າ ອັນໃດທີ່ເຮົາຄວນ
ອອກເປີດເຜີຍ ກວ້າງຂວາງ ແລະອັນໃດທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກັນຢູ່ພາຍໃນເພາະວ່າ
ຜົນຂອງການກວດກາ ກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ
ທີ່ຜ່ານມາ ມັນມີອັນຫຼໍ່ແຫຼມຫຼາຍ ມັນພົວພັນນຳ ທັງພະນັກງານ ການນຳແລະ
ວິຊາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.”
ທັງນີ້ ໂດຍອົງການກວດກາລັດຖະບານ ໄດ້ກວດພົບໂຄງການນອກແຜນການ
ຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 285 ໂຄງການ ທີ່ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາອຸດົມໄຊ ຫຼວງພະ
ບາງ ຫົວພັນ ຊຽງຂວາງ ບໍລິຄຳໄຊ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຳປາສັກ ອັດຕະປື ແລະ
ວຽງຈັນ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້ກີບ ທີ່ມີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ເປັນໄປ
ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃນດ້ານງົບປະມານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະບໍ່ຜ່ານ
ການຮັບຮອງໂດຍສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ຮວມເຖິງຜົນເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ຈາກການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ ໄປຕ່າງປະເທດ ໃນມູນຄ່າເກີນກວ່າ 2,407 ຕື້ກີບ
ຊຶ່ງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໄດ້ຄືແນວນີ້ ກໍຍອມຈະຕ້ອງມີການຮວມມືກັນ ຢ່າງເປັນ
ຂະບວນການທັງໃນພາກສ່ວນທີ່ເປັນພະນັກງານລັດ ນັກທຸລະກິດ ເອກກະຊົນລາວ
ແລະນັກທຸລະກິດຕ່າງຊາດທີ່ລົງທຶນຢູ່ໃນລາວ ນັ້ນເອງ.
ກ່ອນໜ້ານີ້ ຄະນະກົມການເມືອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ໄດ້ມີຄຳສັ່ງໃຫ້
ບັນດາກະຊວງ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງພັກ ໜ່ວຍງານຂອງລັດແລະອຳນາດ
ການປົກຄອງແຂວງ ໃນທົ່ວປະເທດລາວ ໃຫ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ເພື່ອຕິດ
ຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາສະມາຊິກພັກແລະພະນັກງານ
ໃນສັງກັດຂອງພວກຕົນ ຢ່າງໃກ້ຊິດ ດ້ວຍເປົ້າໝາຍ ເພື່ອການຈັດແບ່ງລະດັບຊັ້ນ
ແລະຄຸນະພາບໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສະມາຊິກພັກ ແລະພະນັກງານລັດ
ໃນທົ່ວປະເທດ ໂດຍໃຫ້ກົມຈັດຕັ້ງແລະກົມກວດກາ ເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບ
ຮ່ວມກັນ.
ໂດຍອົງການຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງແຫ່ງຊາດລາວ ລາຍງານວ່າ ໃນໄລຍະ 5 ປີ
ຜ່ານມາໄດ້ກວດພົບວ່າການທຸດຈະລິດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ພັກ-ລັດ ເສຍຫາຍຄິດເປັນມູນຄ່າ
ຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຕື້ກີບ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ຫຼາຍກວ່າ 90 ລ້ານໂດລາ
ກັບ 40 ລ້ານບາດ ຈາກການກວດກາ 734 ເປົ້າໝາຍ ຊຶ່ງຈາກການຕິດຕາມກວດກາ
ດັ່ງກ່າວ ກໍສາມາດ ຍຶດຊັບສິນກັບຄືນມາໄດ້ 1,000 ກວ່າຕື້ກີບ 70 ກວ່າລ້ານ ໂດລາ
ແລະ 30 ກວ່າລ້ານບາດ ທັງຍັງຍຶດເອົາທີ່ດິນຂອງລັດທີ່ຖືກລັກລອບ ຂາຍໃຫ້ນັກທຸລະ
ກິດລາວ ແລະຊາວຕ່າງຊາດ ກັບຄືນມາໄດ້ ໃນເນື້ອທີ່ກວ້າງກວ່າ 10,000 ເຮັກຕາ.
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