ຄະນະກວດກາພັກ-ລັດປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ກວດພົບວ່າມີການທຸຈະລິດ
ເກີດຂຶ້ນໃນທຸກລະດັບຊັ້ນໃນວົງການລັດຖະບານທີ່ເປັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ
ພະນັກງານລັດກັບນັກທຸລະກິດ ຫຼາຍກວ່າ 1,200 ຄົນ ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ ມີລາຍງານ
ຈາກບາງກອກ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງໃນຄະນະພັກ-ລັດ ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ເປີດເຜີຍວ່າ
ດ້ວຍຂໍ້ມູນທີ່ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ແຈ້ງຜ່ານທາງລະບົບໂທລະສັບສາຍຕົງ ໃນໂອກາດ
ທີ່ມີກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ປີ 2018 ຜ່ານມານັ້ນເຮັດ
ໃຫ້ຄະນະກວດກາພັກລັດ ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ກວດພົບການທຸຈະລິດ
ໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານລາວ ທີ່ເປັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ
ບັນດາພະນັກງານລັດ ກັບນັກທຸລະກິດ ຈຳນວນ 1,200 ກວ່າຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ລັດຖະ
ບານ ເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 846 ຕື້ກີບ ກັບ 600,000 ໂດລາ ແລະເກືອບ 310 ລ້ານ
ບາດ ພ້ອມດ້ວຍເງິນຈີນ ອີກກວ່າ32,000 ຢວນ.
ໃນຈຳນວນຜູ້ກະທຳການທຸຈະລິດດັ່ງກ່າວ ແບ່ງເປັນພະນັກງານລັດ 970 ຄົນ
ກັບນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ ທີ່ຮ່ວມມືກັນທຸດຈະລິດໃນໂຄງການພັດທະນາຕ່າງໆຂອງ
ລັດຖະບານລາວ ຈຳນວນ 105 ໂຄງການ ຊຶ່ງກໍມີທັງ ການໃຊ້ອຳນາດໜ້າທີ່ເພື່ອ
ສະແຫວງຫາຜົນປະໂຫຍດ ການຮັບສິນບົນ ການຍັກຍອກແລະການສໍ້ໂກງເອົາຊັບສິນ
ຂອງລັດ ການປອມແປງເອກກະສານສຳຄັນຂອງລັດ ການປອມແປງມາດຕະຖານ
ແລະເທັກນິກຕ່າງໆ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ເປັນໂຄງການພັດທະນາທີ່ລັດຖະບານລາວກູ່ຢືມ
ເງິນແລະໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ເປັນດ້ານຫຼັກນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້
ລັດຖະບານລາວຖືກນາໆຊາດກົດດັນ ເພື່ອໃຫ້ແກ້ບັນຫາທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງຮີບດ່ວນ
ອີກດ້ວຍ.
ທັງນີ້ ການກວດກາພັກ-ລັດ ປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດລາວ ໄດ້ດຳເນີນການລົງໂທດ
ດ້ວຍການປະຕິບັດວິໄນ ຕໍ່ພະນັກງານລັດ 849 ຄົນ ພ້ອມທັງດຳເນີນຄະດີ ໃນຊັ້ນ
ສານ 113 ຄົນ ແລະຖືກສານຕັດສິນໂທດທາງແພ່ງແລະອາຍາແລ້ວ 55 ຄົນ ເຮັດໃຫ້
ເກັບເງິນຄືນມາໄດ້ແລ້ວ 370 ກວ່າຕື້ກີບ ກັບ 24 ລ້ານບາດ 262,000 ໂດລາ
ແລະ 32,000 ຢວນ ທັງຍັງໄດ້ຍົກເລີກສິດສຳປະທານຂອງນັກທຸລະກິດ 315 ຄົນ
ອີກດ້ວຍ.
ທາງດ້ານ ທ່ານບຸນທອງ ຈິດມະນີ ປະທານຄະນະກຳມະການລະດັບຊາດເພື່ອຕ້ານ
ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ຖະແຫຼງຢືນຢັນ ວ່າການທຸຈະກິດຄໍຣັບຊັນ ໂດຍພະນັກງານ
ຂອງພັກແລະລັດຖະບານລາວ ຍັງເກີດຂຶ້ນ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ໃນທຸກລະດັບຊັ້ນ
ແລະມີລັກສະນະທີ່ເປັນບັນຫາ ທີ່ແກ່ຍາວ ແລະຝັງເລິກ ໃນທຸກພາກສ່ວນ ຈຶ່ງເຮັດ
ໃຫ້ເປັນການຍາກຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະແກ້ໄຂແລະລົບລ້າງ ໃຫ້ໝົດໄປ ຈາກວົງການພັກ-ລັດ
ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງທີ່ທ່ານບຸນທອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ: “ບັນດາການເສຍຫາຍ
ແມ່ນເກີດມາຈາກການຄຸ້ມຄອງການປະຕິບັດໂຄງການຕ່າງໆ ບໍ່ຮັດກຸມ ມີວຽກ
ໃນໂຄງການ ແຕ່ບໍ່ເຮັດ ລາຄາຫົວໜ່ວຍວຽກທີ່ຈະເຮັດແພງເກີນຄວາມເປັນຈິງ
ຫຼາຍເທົ່າວຽກງານບໍ່ທັນເຮັດ ແຕ່ບອກວ່າ ໄດ້ເຮັດສຳເລັດແລ້ວ ການຄົ້ນຄວ້າ
ແລະການເຮັດສັນຍາບໍ່ແທດກັບຕົວຈິງແລະຍິ່ງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນເກີດມາຈາກການ
ສ້າງແຜນການຍັກຍອກ ສໍ້ໂກງເອົາງົບປະມານຂອງລັດ ມາແບ່ງປັນກັນໃຊ້ຈ່າຍ
ມີການລັກຊື້-ຂາຍດິນລັດ ມູນຄ່າຊັບສິນຂອງລັດທີ່ຫັນເປັນທຶນແລະອື່ນໆ.”
ທ່ານບຸນທອງ ໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງກ່ຽວກັບການກວດກາບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງ
ລັດຖະບານຈຳນວນ 209 ໂຄງການທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ
ແບ່ງເປັນ 103 ໂຄງການທີ່ບໍ່ໄດ້ຈັດການປະມູນແລະ 106 ໂຄງການ ທີ່ຈັດການ
ປະມູນ ແຕ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານສູນເສຍງົບປະມານໄປ
5,331 ກວ່າຕື້ກີບ ສ່ວນການຍົກເວັ້ນອາກອນນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ ໃຫ້ກັບບັນດາບໍລິສັດ
ຕ່າງຊາດ ທີ່ລົງທຶນໃນລາວ ກໍເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວສູນເສຍລາຍຮັບ ໄປເຖິງ
2,407 ຕື້ກີບໃນແຕ່ລະປີ.
ພ້ອມກັນນີ້ ຍັງກວດພົບໂຄງການນອກແຜນການຂອງລັດຖະບານເຖິງ 285 ໂຄງການ
ທີ່ມີມູນຄ່າເສຍຫາຍຫຼາຍກວ່າ 4,483 ຕື້ກີບ ທີ່ບໍ່ເປັນ ໄປຕາມລະບຽບດ້ານງົບປະມານ
ແລະບໍ່ຜ່ານການຮັບຮອງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ທັງມີການລັກລອບຂົນສົ່ງໄມ້ ໄປຕ່າງ
ປະເທດກວ່າ 4 ລ້ານແມັດກ້ອນ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ອົງການເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສສາກົນ
(Transparency International) ລາຍງານວ່າ ລັດຖະບານລາວມີຄວາມໂປ່ງໃສ
ໃນການບໍລິຫານງານ ທີ່ລະດັບ 29 ຈາກ 100 ຄະແນນເຕັມ ໃນປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ.
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