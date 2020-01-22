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ລາວ ກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ຄົນ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ ​ມາ​ຈາກ​ຈີນ ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນການ​ລະ​ບາດ ຂອງ​ໂຣກ​​ປອດບວມ ​ທີ່​ເກີດຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ ໂຄ​ໂຣ​ນາ

ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ ວັດ​ໄຕ ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ

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ທາງ​ການ​ລາວ ເພີ້ມ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ງວດເຂົ້າ​ໃນ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຊາວ​ຈີນ ແລະ​ຊາວ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່ເດີນ​ທາງຈາກ​ຈີນ​ເຂົ້າ​ມາໃນລາວ ໂດຍ​ໃຫ້​ຕິດ​ຕັ້ງ​ເຄື່ອງວັດ​ແທກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ຮ່າງ​ກາຍ ໄວ້​ປະ​ຈຳ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ ທົ່ວ​ປະ​ເທດ. ຊົ​ລ​ລິດ​ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານກ່ຽວ​ກັບ​ເພີ້ມ​ການກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບ​ຂອງ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ​ຈີນຢູ່​ໃນ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ຂອງ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້​ມີ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງ​ການ​ເລກ​ທີ 030 ລົງ​ວັນ​ທີ 20 ມັງ​ກອນ 2020 ເລື້ອງ​ການ​ກຽມ​ຄວາມ​ພ້ອມຢູ່​ດ່ານ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມືໃນ​ການ​ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ປອດອັກ​ເສບ​ຈາກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ Corona ສາຍ​ພັນໃໝ່ ໂດຍ​ໄດ້​ຈັດ​ສົ່ງ​ໜັງ​ສື​ແຈ້ງ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໄປ​ເຖິງ​ຫົວ​ໜ້າກອງ​ບັນ​ຊາ​ການ ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບຂັ້ນ​ແຂວງ ແລະ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ການ​ບິນ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ, ກະ​ຊວງ​ໂຍ​ທາ​ທິ​ການ ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງ, ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ​ນະ​ຄອນ​ຫລວງວຽງ​ຈັນ ແລະ​ແຂວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ ເພື່ອ​ຂໍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທັງ​ນີ້​ຫົວ​ໜ້າ​ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ທາງ​ບົກ ແລະ​ດ່ານ​ສະ​ໜາມ​ບິນ ຈະ​ຕ້ອງ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃຫ້​ແກ່​ທີມ​ງານ​ຈາກກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕິດ​ຕາມຊຸກ​ຍູ້ ແລະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້​ມ​ແຂງຂອງການ​ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດຕິດ​ຕໍ່ ໃຫ້​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ປັບ​ປຸງວຽກ​ງານ​ສາ​ທາລະ​ນະ​ສຸກ ປະ​ຈຳ​ດ່ານ ແລະ​ນຳ​ໃຊ້​ເຄື່ອງວັດແທກ​ອຸນ​ຫະ​ພູມຮ່າງ​ກາຍ ເພື່ອ​ຕິດ​ຕາມ​ເຝົ້າ​ລະ​ວັງ ແລະ​ລາຍ​ງານ​ກໍ​ລະ​ນີ​ສົງ​ໄສ​ຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ ໂດຍ​ໃຫ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ແຂວງ​ທີ່​ມີ​ຊາຍ​ແດນ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ຈີນ ເຊັ່ນ​ແຂວງ​ຜົ້ງ​ສາ​ລີ, ຫລວງ​ນ້ຳ​ທາ ແລະ​ອຸ​ດົ​ມ​ໄຊ ລວມ​ເຖິງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ວັດ​ໄຕ, ສະ​ໜາມ​ບິນ​ສາ​ກົນ​ຫລວງ​ພະ​ບາງ ແລະ​ດ່ານອື່ນໆ ທີ່​ມີ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ເຂົ້າ-ອອກ​ລາວ. ​

ພ້ອມ​ກັນ​ນີ້ ດ່ານ​ສາ​ກົນ​ຕ່າງໆ ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານແກ່​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ-ອອກ​ລາວ ໂດຍ​ນຳ​ໃຊ້​ສື່ ສິ່ງ​ພິມ ແລະ​ການ​ປະ​ກາດ​ເທິງ​ເຮືອ​ບິນ, ອຳ​ນວຍ​ຄວາ​ສະ​ດວກ ໃນ​ການ​ຈັດ​ສັນກະ​ກຽມສະ​ຖານ​ທີ່ ເພື່ອ​ຄັດ​ກອງ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານທີ່ເດີນ​ທາງຈາກ​ຈີນ ແລະ​ກຳ​ນົດ​ເສັ້ນ​ທາງ ເຄື່ອນ​ຍ້າຍ​ຄົນ​ເຈັບຈາກ​ດ່ານ​ໄປ​ໂຮງ​ໝໍ ລວມ​ເຖິງ​ການ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ກັນ ແລະ​ຄວບ​ຄຸມ​ພະ​ຍາດຕິດ​ຕໍ່ໃຫ້​ພະ​ນັກ​ງານປະ​ຈຳ​ດ່ານ​ອີກ​ດ້ວຍ ໂດຍ​ທີ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້​ຕັ້ງ​ສູນ​ປະ​ສານ​ງານ​ໃນ​ຕະ​ຫລອດ 24 ຊົ່ວ​ໂມງ.

​ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ້ມ​ການ​ກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບຂອງ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ​ຈີນ
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ໃນ​ປີ 2019 ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຈີນເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາລາວ ຈຳ​ນວນ1,022,724 ຄົນ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 27 ເປີ​ເຊັນ​ທຽບ​ໃສ່​ປີ 2018 ຫລື​ຄິດ​ເປັນ​ຈຳ​ນວນ​ສະ​ເລ່ຍ 2,800 ຄົນ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ. ສ່ວນ​ໃນ​ປີ 2020 ກໍ​ຄາດ​ວ່າ ຈະ​ມີນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຊາວ​ຈີນເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາລາວຫລາຍກວ່າ 1,290,000 ຄົນ​ ຫາກ​ແຕ່​ວ່າເມື່ອ​ເກີດ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ຍາດ​ອັກ​ເສບ​ປອດ​ຈ​າກ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ Corona ສາຍ​ພັນໃໝ່ ໃນ​ລາວໃນ​ເວ​ລານີ້ ຈຶ່ງບໍ່​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ຄາດ​ໝາຍ​ດັ່ງ​ກ່າວຈະ​ເກີດ​ໄດ້​ຈິງ​ ຫລືບໍ່ ເພາະ​ວ່າ ຕົ້ນ​ຕໍ​ຂອງ​ການ​ແຜ່​ລະ​ບາດ​ຂອງ​ເຊື້​ອໄວຣັ​ສສາຍ​ພັນ​ໃໝ່​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ ກໍ​ຄື ເມືອງວູ​ຫານ ໃນ​ພາ​ກ​ກາງ​ຂອງ​ຈີນ. ສະ​ນັ້ນ ຖ້າ​ຫາກ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງມາດ​ຕະ​ຖານ​ການ​ສະ​ກັດ​ກັ້ນໃນ​ລາວ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິຜົນ​ຕ່ຳ ແລະ​ຊາວ​ຈີນ​ຍັງ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ລາວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ຍ່ອມ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງທີ່​ພະ​ຍາດ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈະ​ເກີດ​ການ​ລະ​ບາດຢູ່​ໃນ​ລາວ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຕໍ່​ໄປ ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ລາຍ​ງານ​ການ​ຕິດ​ເຊື້ອໃນ​ລາວໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້​ກໍ​ຕາມ. ​

​ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ້ມ​ການ​ກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບຂອງ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ​ຈີນ
​ແຈ້ງ​ການ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເພີ້ມ​ການ​ກວດ​ສຸ​ຂະ​ພາບຂອງ​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ມາ​ຈາກ​ຈີນ

ທັງ​ນີ້ ທ່ານ​ບຸນກອງ ສີຫາວົງ, ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫລງ
ຍອມຮັບວ່າ ການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ຂອງລັດຖະບານລາວ ໃນປັດຈຸບັນນີ້
ຍັງບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຕົວຈິງຂອງປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ
ໄດ້ຢ່າງທົ່ວເຖິງ ໂດຍນອກຈາກຈະມີສາເຫດຈາກການຂາດງົບປະມານ ຂອງລັດຖະ
ບານແລ້ວ ກໍຍັງມີສາເຫດທີ່ສຳຄັນຈາກການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງບັນດາແພດ ແລະ
ພະນັກງານຂອງລັດ ທີ່ຂາດຈັນຍາບັນ ແລະບໍ່ມີຈິດສຳນຶກ ໃນການໃຫ້ບໍລິການແກ່
ປະຊາຊົນລາວ ອີກດ້ວຍ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຍັງເຫັນແກ່ຜົນປະໂຫຍດສ່ວນຕົວເປັນ
ສຳຄັນ ດັ່ງທີ່ ທ່ານບຸນກອງ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ:
“ຄວາມຮັບຜິດຊອບນີ້ ຍັງບໍ່ທັນສູງ ແລະກໍແລ່ນນຳຜົນປະໂຫຍດຫັ້ນແຫລະ ຄວາມ
ສາມາດຊອກຄົ້ນຫາພະຍາດແລະປິ່ນປົວ ກໍບໍ່ທັນຊັດເຈນ ແລະວ່ອງໄວທັນກັບຄວາມ
ຕ້ອງການ ກົນໄກບໍລິຫານໂຮງໝໍນີ້ ກໍຍັງບໍ່ທັນຄ່ອງຕົວ ແລະບໍລິການປິ່ນປົວນີ້ ຍັງ
ຈຳກັດ ແລ້ວກໍບົບວິທີເຮັດວຽກ ກໍບໍ່ທັນຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະກໍບໍ່ຖືກຕາມ ມາດຕະຖານຂອງສາກົນ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ອົງ​ການ​ອະ​ນາ​ໄມ​ໂລກ ຫລື WHO ກໍ​ໄດ້​ແນະ​ນຳວິ​ທີ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດຕົວ​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນການ​ຕິດ​ເຊື້ອ​ໄວ​ຣັ​ສ Corona ສາຍ​ພັນ​ໃໝ່ ດ້ວຍ​ການ​ໃຫ້​ສວມ​ໃສ່​ໜ້າ​ກາກອະ​ນາ​ໄມ, ຕ້ອງ​ລ້າງ​ມືໃຫ້​ສະ​ອາດຕະ​ຫລອດ​ເວ​ລາ ໃຫ້​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ຄົນ​ຢູ່​ຢ່າງ​ໜາ​ແໜ້ນ, ດື່ມ​ນ້ຳ​ສະ​ອາດ ແລະ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ທີ່​ຮ້ອນ ເທົ່າ​ນັ້ນ. ທັງ​ຍັງ​ຈະ​ຕ້ອງ​ຫລີກ​ລ້ຽງ​ການ​ກິນ​ອາ​ຫານ​ທີ່ບໍ່​ປົກ​ກະ​ຕິ​ເຊັ່ນ ປະ​ເພດ​ທີ່​ປຸງ​ແຕ່ງ​ຈາກ​ຊີ້ນ​ສົດ​ປ່າເປັນ​ຕົ້ນ.

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