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ລາວ​ມີການລົງທຶນຕ່າງປະເທດເກີນຄາດໝາຍ ປີກາຍນີ້ ແຕ່ມີການນຳທຶນເຂົ້າປະ​ເທດ ແຕ່ 17 ເປີເຊັນ ເທົ່ານັ້ນ

​ໂຄງ​ການ​ສ້າງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໜອງ​ຄ້າງຢູ່ໃນ ແຂວງຫົວພັນ ທີ່​ລົງ​ທຶນໂດຍກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ທີ່​ເລີ້ມກໍ່​ສ້າງ ເມື່ອປີ 2013 ແຕ່​ໄດ້​ໂຈະ​ໄວ້ໃນໄລ​ຍະ​ນຶ່ງ ຍ້ອນ​ຂາດ​ເງິນ​ທຶນ ​ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ ແລະ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ການກໍ່​ສ້າງຄືນມາ​ອີກ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ 2020 ນີ້

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ການ​ລົງ​ທຶນ​ໂດຍ​ກົງຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ລາວ ເກີນລະ​ດັບ​ຄາດ​ໝາຍ ​ໃນ​ປີ 2019 ຫາກ​ແຕ່​ ​ມີ​ການ​ນຳ​ເງິນ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ ໂດຍ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ພຽງ​ແຕ່ 17 ​ເປີ​ເຊັນ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ລົງ​ທຶນ​ທັງ​ໝົດ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງນີ້ ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນຟັງລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດໃນ​ລາວທີ່​ເກີນ​ຄາດ​ໝາຍ ແຕ່ບໍ່​ມີ​ເງິນ​ທຶນ ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ​ຫລາຍ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ສີ​ພັນ​ດອນ, ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ ແ​ລະທັງ​ເປັນ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ
ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶ​ນ ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ລາວ ແລະ ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດຢູ່​ໃນ​ລາວ ໃນ​ປີ 2019 ທີ່​ຜ່ານ​ມາ​ຖື​ວ່າ ເກີນ​ລະ​ດັບ​ຄາດ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ໂດຍ​ເຫັນ​ໄດ້​ຈາກ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ຊ່ວງ 9 ເດືອນ ​ຂອງ​ປີ 2019 ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ມີ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ໃນ 1,266 ໂຄງ​ການ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເຖິງ 2,307 ລ້ານ ​ໂດ​ລາ ຫລື 20,304 ຕື້ ​ກີບ ຄິດ​ເປັນ 88 ເປີ​ເຊັນ​ ຂອງ​ແຜນ​ການ​ປີ ໂດຍ​ເມື່ອ​ປະ​ກອບ​ກັບການ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ແລະ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ​ໃນ​ທຸກໆ​ດ້ານ​ດ້ວຍ​ແລ້ວ​ ຈຶ່ງ​ໝັ້ນ​ໃຈ​ວ່າ ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ລາວ ຕະ​ຫລອດປີ 2019 ຈະ​ລື່ນ​ແຜນ​ການ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ສອນ​ໄຊ ໄດ້​ຖະ​ແຫລງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

“ສຳ​ລັບການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທັງ​ໝົດ​ມີ 1,266 ໂຄງ​ການ, ມີ​ມູນ​ຄ່າ 2,307 ລ້ານ​ ໂດ​ລາ ປະ​ມານ 20,304 ຕື້​ກີບ ເທົ່າ​ກັບ 88 ເປີ​ເຊັນ ​ຂອງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ຄາດ​ວ່າ ໝົດ​ປີ ຈະ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ການ ຫລື​ລື່ນ​ແຜນ​ການ​ທີ່ວງ​ໄວ້ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ ​ມີ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ເພື່ອ​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ ໃນ​ການ​ນຳ​ທຶນ ແລະ​ວັດ​ຖຸ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ ເຂົ້າ​ມາໃຊ້ ​ໃນ​ໂຄງ​ການ ຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ ທີ່​ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ກິດ​ຈະ​ການຕາມ​ແຜນ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.”

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂັ້ນ​ສູງ​ໃນ​ກະ​ຊວງ​ແຜນ​ການ ແລະ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເປີດ​ເຜີຍ​ວ່າ
ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ​ໃນ​ລາວ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລວມ​ເກີນກວ່າ 2,620 ລ້ານ ໂດ​ລາ ​ໃນ​ປີ 2019 ແຕ່​ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ ໄດ້​ມີ​ການ​ນຳ​ເງິນ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ ໂດຍ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ​ທະ​ນາ​ຄານ​ ຄິດ​ເປັນ​ສັດ​ສ່ວນ​ພຽງ​ແຕ່ 17 ​ເປີ​ເຊັນ ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ຂອງ​ມູນ​ຄ່າ​ລົງ​ທຶນ​ທັງ​ໝົດດັ່ງ​ກ່າວ. ທັງ​ນີ້​ກໍ​ເພາະ​ວ່າ ການ​ລົງ​ທຶນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ ເປັນ​ການ​ລົງ​ທຶນ​ຂອງ​ຈີນ ທີ່​ໄດ້ມີ​ການ​ນຳ​ເອົາວັດ​ສະ​ດຸ, ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕ່າງໆ​ ຈາກ​ຈີນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວໂດຍ​ກົງ ທັງ​ຍັງ​ມີ​ການ​ນຳ​ເຂົ້າ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ​ຈາກ​ຈີນ​ເປັນ​ຫລັກ​ອີກ​ດ້ວຍ ຈຶ່ງບໍ່​ຈຳ​ເປັນ​ນຳ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນ​ລາວ​ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ.

ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ນີ້ ການ​ລົງ​ທຶນຂອງ​ບັນ​ດາ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເອ​ກະ​ຊົນຈີນ ໃນ​ລາວມີ​ມູນ​ຄ່າລວມຫຼາຍ
ກວ່າ 11,000 ລ້ານ ໂດລາ ໃນ 777 ໂຄງການ ຊຶ່ງ​ຖື​ເປັນ​ຜູ້​ລົງ​ທຶນ​ອັນ​ດັບ​ນຶ່ງ​ໃນ​ລາວ
ຕິດ​ຕາມ​ດ້ວຍ​ໄທ ທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ລົງ​ທຶນ​ເກີນກວ່າ 4,495 ລ້ານ​ ໂດ​ລາ ໃນ 752 ໂຄ​ງ​ການ.
ສ່ວນ​ຫວຽດ​ນາມ ມີ​ມູນ​ຄ່າ​ການ​ລົງ​ທຶນ 4,100 ລ້ານ ​ໂດ​ລາ ໃນ 258 ໂຄ​ງ​ການ ຊຶ່ງ​ຫລຸດ ​ລົງ​ຈາກ 5,100 ລ້ານ​ ໂດ​ລາ ໃນ​ປີ 2017

ຖືກຈັດ​ເປັນອັນ​ດັບ​ທີ 3 ຮອງ​ຈາກ​ຈີນ ແລະ​ໄທ. ທັງ​ນີ້​ ໂດຍ​ມີ​ສາ​ເຫດ​ມາ​ຈາກ​ບັນ​ຫາ​ດ້ານ
​ເງິນ​ທຶນ ເຊັ່ນ ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຂອງບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້ການກໍ່ສ້າງສະໜາມ ບິນໃໝ່ ຢູ່ທີ່ບ້ານໜອງຄ້າງ, ເມືອງຊຳເໜືອ, ແຂວງຫົວພັນ ເກີດ​ບັນ​ຫາຊັກ​ຊ້າ​ ມາ​ໄດ້ 3
ປີກວ່າ​ແລ້ວ ໂດຍ​ການ​ດຳ​ເນີນ​ງານ ຈາກປີ 2014 ມາເຖິງ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ໄດ້ຄືບໜ້າແລ້ວພຽງ
40 ເປີເຊັນເທົ່ານັ້ນ ແລະຖືວ່າຊັກຊ້າໃນທຸກດ້ານ ເພາະຕາມແຜນການໄດ້ກຳນົດໃຫ້ການ
ກໍ່ສ້າງຈະຕ້ອງແລ້ວສຳເລັດ ແລະເປີດໃຊ້ໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນທ້າຍປີ 2016 ເປັນ​ຢ່າງ​ຊ້ານັ້ນ ​ເອງ.

​ສະ​ພາບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ
​ສະ​ພາບ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໂຕ​ທາງ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ລາວ ຕາມ​ການ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ທະ​ນາ​ຄານ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເອ​ເຊຍ

ນອກ​ຈາກນີ້ ບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ຍັງໄດ້ຂາຍສຳປະທານສວນຢາງພາລາ ໃນເນື້ອທີ່ 20,000 ກວ່າເຮັກຕາ ພ້ອມ​ໂຮງ​ງານປຸງແຕ່ງນໍ້າຕານໃນ​ແຂວງ​ອັດ​ຕະ​ປື ໃຫ້​ກັບ​ເອກ​ຊົນ​ຈີນ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ​ບໍ​ລິ​ສັດ ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ທຶນ ແລະ​ເປັນໜີ້​ ຢ່າງ​ໜັກ​ໜ່ວງ ອັນ​ເປັນ​ຜົນມາ​ຈາກ​ການ​ຕົກ​ຕ່ຳຂອງ​ລາ​ຄາ​ຢາງ​ພາ​ລາ ໃນ​ຕະ​ຫລາດ​ໂລກ ທີ່ຫຼຸດ
ລົງຈາກ 14,000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລກຣາມ ໃນປີ 2013 ມາເປັນ 5,000 ກີບ ຕໍ່ກິໂລກຣາມໃນ​ ເວ​ລານີ້.

ສ່ວນ​ບໍ​ລິ​ສັດ Earn and Young ທີ່​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບການກວດ​ສອບ​ບັນ​ຫາ​ໜີ້​ສິນ​ຂອງບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang Anh Gia Lai ມີພາ​ລະໜີ້
ຫລາຍກວ່າ 366 ລ້ານໂດລາ ທີ່ຈະຕ້ອງຊຳລະຄືນໃຫ້ກັບບັນດາທະນາຄານໃນຫວຽດ
ນາມ ກັບທັງເປັນໜີ້ກອງທຶນ Temasek ຂອງ ລັດຖະບານສິງກະໂປອີກເຖິງ 50 ລ້ານ
ໂດລາ.

ທັງ​ນີ້ ລັດຖະບານລາວໄດ້ຕົກລົງໃນສັນຍາລົງທຶນເພື່ອກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນໃໝ່ 2 ແຫ່ງ
ຢູ່ໃນ ແຂວງຫົວພັນ ແລະອັດຕະປື ເມື່ອປີ 2013 ທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍທີ່ກຸ່ມບໍລິສັດ Hoang
Anh Gia Lai ໄດ້ຕົກລົງ ເປັນຝ່າຍອອກທຶນໃຫ້ກ່ອນທັງ 2 ແຫ່ງ ໃນມູນຄ່າລວມຫຼາຍ
ກວ່າ 110 ລ້ານໂດລາ ໂດຍ ສະໜາມບິນສາກົນທີ່ແຂວງອັດຕະປື ກໍໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ
ເປີດໃຊ້ ນັບ​ແຕ່ເດືອນຕຸ​ລາ 2016 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ ເພາະ​ຈຳ​ນວນ​ຜູ້​ໂດຍ​ສານ​ມີ​ໜ້ອຍ. ສ່ວນ
​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ໜອງ​ຄ້າງ ກໍ​ເລີ້ມກໍ່​ສ້າງ​ອີກ​ເທື່ອ​ໃໝ່ ໃນ​ປີ 2020 ນີ້.

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