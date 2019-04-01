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​ລາວ​ຂາດ​ດຸນ​ງົ​ບ​ປະ​ມານສູງ​ເຖິງ 7 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແລ້ວ ໃນ​ 3 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີນີ້

ເງິນ​ກີບ​ຂອງ​ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົ​ບ​ປະ​ມານ ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ທີ່ສູງ 7 ເປີ​ເຊັນຂອງ GDP ໃນ​ໄລ​ຍະ 3 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2019 ທັງ​ມີ​ທ່າ​ອ່ຽງ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ເຮັດ​ໃຫ້​ຕ້ອງ​ເພິ່ງ​ພາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົບ​ປະ​ມານ​ຂອງ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ນັກເສດຖະສາດຂອງທະນາຄານພັດທະນາເອເຊຍ ຫຼື ADB ເປີດ​ເຜີຍວ່າລັດຖະບານ
ລາວ ຂາດດຸນງົບປະມານໃນປີ 2018 ທີ່ອັດຕາສະເລ່ຍເຖິງ 4.9 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP
ທັງຍັງຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນອີກໃນປີ 2019 ຖ້າຫາກການຈັດເກັບລາຍຮັບ ແລະຄຸມລາຍ
ຈ່າຍບໍ່ໄດ້ຕາມ ແຜນການ ທີ່ວາງໄວ້ ຊຶ່ງ​ໃນ​ໄລ​ຍະ 3 ເດື້ອນ​ຕົ້ນ​ປີ 2019 ນີ້ ກໍ​ປາ​ກົດ​ວ່າ​
ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ​ປະ​ເຊັນ​ກັບ​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ງົ​ບ​ປະ​ມານ ໃນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ທີ່ສູງ 7
ເປີ​ເຊັນ ຂອງ GDP ແລ້ວ ເພາະ​ການຈັດເກັບລາຍຮັບບໍ່​ໄດ້​ຕາມ​ແຜນ​ທີ່​ວາງ​ໄວ້ ໃນ​ຂະ
​ນະ​ທີ່​ລາຍ​ຈ່າຍ​ພາກ​ລັດ​ກັບ​ສູງກວ່າ​ແຜນ​ການ ເນື່ອງ​ຈາກວ່າ ຕ້ອງ​ນຳ​ໃຊ້​ງົບ​ປະ​ມານ
​ເພື່ອ​ຟື້ນ​ຟູ​ສະ​ພາບ​ການ​ຕ່າງໆ ຫລັງ​ຈາກ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ຄັ້ງ​ໃຫຍ່ ໃນ​ປີ 2018 ນັ້ນ​ເອງ.

ທາງ​ດ້ານ ທ່ານ ບຸນ​ທອງ ຈິດ​ມະ​ນີ ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ກໍ​ຍອມ​ຮັບ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​
ລາວ ກຳ​ລັງ​ປະ​ເຊີນ ກັບ​ບັນ​ຫາ​ຂາດ​ດຸນ​ໃນ​ດ້ານ​ງົບ​ປະ​ມານ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ຈິງ ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ
​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວບໍ່ໄດ້​ຮັບ​ການ​ແກ້​ໄຂໃຫ້​ດີ​ຂຶ້ນ ກໍ​ຍັງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ຕ້ອງ
​ເພິ່ງ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ຈາກ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດເພີ້ມ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ ເພາະ​ຄາດ​ໝາຍ​ລາຍ​ຮັບ​
ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ໃນ​ປີ 2019 ຢູ່​ທີ່​ລະ​ດັບ 26,000 ຕື້​ກີບ ແຕ່​ກໍ​ມີ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ທີ່​ຕັ້ງ​
ໄວ້​ຫລາຍກວ່າ 32,000 ຕື້​ກີບ ດັ່ງ​ທີ່ກ​ທ່ານ​ບຸນ​ທອງ​ໃຫ້​ການ​ຢື​ນ​ຢັນ​ວ່າ

“ມາ​ເບິ່ງປີ 2019 ນີ້ ການ​ຂາດ​ດຸນ​ຕົວ​ຈິງ​ກໍ​ປະ​ມານ 7 ເປີ​ເຊັນ​ລາຍ​ຮັບ​ຂອງ​ໄທ​ເຮົາ​ປະ​ມານ 26,000 ຕື້​ ປີ 2019 ແຕ່​ວ່າ​ລາຍ​ຈ່າຍ​ຂອງ​ໄທ​ເຮົາ​ກະ​ປະ​ມານ 32,000 ຕື້​. ບາດນີ້​ການ​ຂາດ​ດຸນ​ໂຕນີ້​ກະ​ມາ​ໄລ່​ເບິ່​ງ​ເຮົາ​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ແຕ່​ໃສ ມາ​ໃສ່ໂຕ​ທີ່​ມັນ​ຍັງ​ຂາດ ບໍ່​ພໍ ​ແລ້ວ​ກະ​ຈະ​ເອົາ​ເງິນ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າ​ຂອງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ຕື່ມ​ເທົ່າ​ໃດ ປາ​ກົດ​ວ່າ​ກະ​ຊວງ​ການ​ເງິນ​ກະ​ຍັງ​ຊອກ​ຫາ​ຢູ່​ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈະ​ບັນ​ນີ້ ຍັງ​ຢູ່​ເທົ່າ​ໃດ ມາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫ້​ໄດ້​ຫັ້ນ​ນະ.”

ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີລາວ
ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີລາວ

ໂດຍປີ 2018 ທີ່ຜ່ານມາລັດຖະບານລາວໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍການຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້
25,452 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ 17.02 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ແລະຄວບຄຸມລາຍຈ່າຍໃຫ້ບໍ່ເກີນ
32,809 ຕື້ກີບ ຫຼືຄິດເປັນ 21.94 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP ຫາກແຕ່ກໍບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດໄດ້ຈິງ ເຮັດ​ໃຫ້ລັດຖະບານລາວຂາດດຸນງົບປະມານໃນມູນຄ່າ 7,560 ຕື້ກີບ ຄິດເປັນ
4.96 ເປີເຊັນ ຂອງ GDP. ສວ່ນ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ລ້າ​ຈາກ​ຕ່າວ​ປະ​ເທດ​ກໍ​ມີ​ມູນ​ຄ່າລວມ
2,752 ກີບສຳ​ລັບ​ປີ 2019 ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ກໍ​ໄດ້​ວາງ​ເປົ້າ​ໝາຍ ຈະ​ຄວບ​ຄຸມ​ການ​ຂາດ​
ດຸນ​ງົບ​ປະ​ມານໃຫ້​ບໍ່​ເກີນ 7,089 ຕື້​ກີບ ຫລື 4.28 ເປີ​ເຊັນຂອງ GDP ຫາກ​ແຕ່​ຄົງ​ຈະ
​ເປັນໄປ​ບໍ່​ໄດ້​ແລ້ວ.

ແຕ່​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະມົນຕີວ່າ ການກະຊວງການເງິນຖະແຫລງຢືນຢັນວ່າ ໃນປີ 2019 ນີ້ ລັດຖະບານລາວ ໄດ້ວາງ
ເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະປະຢັດການໃຊ້ຈ່າຍທາງດ້ານການບໍລິຫານໃຫ້ໄດ້ 20 ເປີເຊັນ ທຽບ
ໃສ່ປີ 2018 ດ້ວຍການຢຸດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ຟຸມເຟືອຍຂອງໜ່ວຍງານລັດໃນທົ່ວປະເທດ
ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແທ້ຈິງ.

ທ່ານ ສົມດີ ຍອມຮັບວ່າ ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ຍັງມີທ່າອຽງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
ຫາກແຕ່ການຈັດເກັບລາຍຮັບ ກັບບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ວາງ
ໄວ້ແລະເມື່ອປະກອບກັບການທີ່ລັດຖະບານລາວ ມີພັນທະ ຈະຕ້ອງຊຳລະຄືນໜີ້ເງິນກູ້
ທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນໄລຍະ 3 ປີຕໍ່ໜ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຈະຕ້ອງຫາ
ແຫລ່ງເງິນທຶນ ສຳລັບນຳມາຊຳລະຄືນໜີ້ດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ ຢ່າງເທົ່າທັນກັບເວລາ ໂດຍ
ທາງເລືອກທີ່ສາມາດຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເປັນຮູບປະທຳທີ່ສຸດ ໃນເວລານີ້ ກໍຄື
ການອອກພັນທະບັດລັດຖະບານ ເພື່ອລະດົມເງິນທຶນກູ້ຢືມຈາກຕ່າງປະເທດເປັນດ້ານ
ຫລັກ.

ທາງດ້ານຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນຂອງທະນາຄານໂລກ ປະຈຳລາວຢືນ​ຢັນວ່າ ລັດຖະ
ບານລາວ ຍັງຈະຕ້ອງປະເຊີນກັບ ການເປັນໜີ້ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ ໂດຍມີສາເຫດມາຈາກ
ການກູ້ຢືມເງິນທັງພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ ເພື່ອນຳມາໃຊ້ ໃນການດຸ່ນດ່ຽງດ້ານ
ລາຍຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າລາຍຮັບໃນແຕ່ລະປີ ໂດຍປີ 2018 ໜີ້ສິນຂອງລັດຖະບານລາວ ມີມູນຄ່າລວມຫຼາຍກວ່າ 12,104 ລ້ານໂດລາ ຄິດເປັນ 65.3 ເປີເຊັນ ຂອງຍອດ
ຜະລິດຕະພັນລວມພາຍໃນ ຫຼື GDP ທັງຄາດວ່າ ຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 13,491 ລ້ານ ໂດ
ລາ ຫຼື 68 ເປີເຊັນຂອງ GDP ໃນປີ 2019 ອີກດ້ວຍ.

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