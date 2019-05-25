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ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ​ຫ້າມຕິດ​ປ້າຍ ໂຄ​ສະ​ນາ ເຄື່ອງດື່ມ ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ

​ພາບ​ສາວ​ເຊຍ​ເບຍ ຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ລາວ

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ​ອອກ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທຸກ​ຊະ​ນິດ ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າປະ​ສົມ ເພາະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ເປັນ​ສາ​ເຫດ​ສຳ​ຄັນ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຍົາ​ວະ​ຊົນ​ລາວ ມົ້ວ​ສຸມ ດື່ມ​ສິ່ງ​ມືນ​ເມົາ ແລະ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ການກໍ່​ອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ເພີ້ມຂຶ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ ຈາກ​ບາງກອກ.

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ເຊີນ​ຟັງ​ລ​າຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີທາດ​ເຫລົ້າ​ໃນ​ລາວ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ ບົວ​ເງິນ ຊາ​ພູ​ວົງ, ຮອງ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫລງ​ຂ່າວ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ຖະ​ແຫລງວ່າ ຄຳ​ສັ່ງ​ໃຫ້​ຍຸ​ຕິ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າທຸກ​ຊະ​ນິດໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ເປັນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ປະ​ຕິ​ບັດ ມາດ​ຕະ​ການ​ຊີ້​ນຳ​ຂອງ​ທ່ານ ທອງ​ລຸນ ສີ​ສຸ​ລິດ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໃນ​ໂອ​ກາດກອງ​ປະ​ຊຸມ ລັດ​ຖະ​ບານ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 23 ມັງ​ກອນ 2018 ແລະ​ພາຍ​ຫລັງທີ່​ໄດ້​ມີ​ການ​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຮ່ວມ​ກັນ ກັບ​ທຸກ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ ແລະ​ຢ່າງ​ຮອບ​ດ້ານ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 8 ພຶດ​ສະ​ພາ 2019 ​ຜ່ານມານີ້ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ມີ​ມະ​ຕິຮ່ວ​ມ​ກັນ​ວ່າ ເຫັນ​ສົມ​ຄວນໃຫ້​ຍຸ​ຕິ ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າທຸກ​ຊະ​ນິດ ແລະ​ການ​ຈັດ​ກິດ​ຈະ​ກຳ ທີ່​ເປັນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຂາຍ ເຊັ່ນ ສາວ​ເຊຍ​ເບຍ ແລະ​ອື່ນໆ ທີ່​ເປັນ​ການ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ດື່ມ​ເຫລົ້າ-ເບຍນັ້ນ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ​ສູນ​ທອນ ພົມ​ມະ​ຈັກ, ປະ​ທ​ານ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເບຍ​ລາວ​ຈຳ​ກັດ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ເບຍ​ລາວມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ ທີ່​ຈະ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຄຳ​ສັ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ ໃນ​ທັນ​ທີ ໂດຍ​ຈະ​ທຳ​ການ​ປັບ​ພາບ​ລັກ​ສະ​ນະ​ຂອງ​ສາວ​ເຊຍ​ເບຍ ໄປ​ເປັນ​ນັກ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ການ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ບໍ່ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າແທນ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານ ສູນ​ທອນ ໄດ້​ຖະ​ແຫລງວ່າ:
“ແຈ້ງ​ການ​ຫລື​ວ່າ ກົດ​ໝາຍນັ້ນ ແມ່ນ​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຕ​ອ້ງ​ນ້ອມ​ຮັບ ແລະ​ຕ້ອງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ຢູ່​ແລ້ວ ເປັນ​ຕົ້ນ ເພິ່ນ​ເລັງ​ໃສ່​ສອງ ຈຸດ ເລື້ອງ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາຕ່າງໆ​ນີ້ ກໍ​ເຫັນວ່າໄລ​ຍະ​ຜ່ານ​ມາ ບາງ​ອັນ​ມັນ ກະ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ແທ້ ຊຶ່ງວ່າ ອັນ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ມາ​ແກ້ ປັບ​ປຸງ​ໃຫ້​ມັນ​ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ກົດ​ໝາຍ. ແຕ່​ຊິ​ມີ​ການ ໂຄ​ສະ​ນາຢູ່ ແຕ່​ວ່າ ກາ​ເບິ່ງ​ແນວ​ໃດ​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ກະ​ທົບ ຫລື​ວ່າ ບໍ່​ເປັນ​ການ​ເຊີນ​ຊວນ​ໃຫ້​ຄົນ​ດື່ມ​ຫລາຍ​ເກີນ​ໄປ​ເນາະ ໃຫ້​ດື່ມ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ເພາະ​ວ່າເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າມັນ​ໄດ້​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ສັງ​ຄົມເຮົາ ມາ​ຫລາຍ​ພັນ​ປີ​ແລ້ວ.”

​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມໂຄ​ສະ​ນາ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ
​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຫ້າມໂຄ​ສະ​ນາ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ

ສ່ວນ ດ​ຣ. ບຸນ​ເພັງ ພິ​ລາ​ວົງ, ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ອະ​ນາ​ໄຍ ແລະ​ສົ່ງ​ເສີ​ມ​ສຸ​ຂະ​ພາບ ກະ​ຊວງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ສຸກ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜົນ​ການ​ສຳ​ຫລວດ ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ເ​ຄື່ອງ​ດື່ມ​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ ຄົນ​ລະ 15 ລິດ​ຕໍ່​ປີ ຂະ​ນະ​ທີ່​ການ​ບໍ​ລິ​ໂພກ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ​ທັງ​ປະ​ເທດ​ລາວ ຢູ່​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ຄົນ​ລະ 7.3 ລິດ​ຕໍ່​ປີ ຫລື​ຄິດ​ເປັນ​ການ​ບໍ​ລະ​ໂພກ​ເຄື່ອງ​ດື່ມທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ​ທັງ​ປະ​ເທດ ​ມີ​ປະ​ລິ​ມານ​ລວມ ຫລາຍກວ່າ 50 ລ້ານ​ລິດ ຕໍ່​ປີ ແລະ​ຖື​ເປັນ​ອັດ​ຕາ​ສະ​ເລ່ຍ​ສູງ​ສຸດ​ໃນ​ກຸ່ມ​ອາ​ຊຽນ​ອີກ​ດ້ວຍ.

ທາງ​ດ້ານ​ທ່ານ ອະ​ລຸນ​ໄຊ ສູນ​ນະ​ລາດ ຮອງ​ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ສູນ​ກາງ​ຊາວ​ໜຸ່ມ​ປະ​ຕິ​ວັດ
ລາວ ຮອບຮັບວ່າ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມທີ່ມີລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຫຼາຍຂຶ້ນນັບ
ມື້ນັ້ນ ໃນດ້ານນຶ່ງຍ່ອມບໍ່ສາມາດປະຕິເສດໄດ້ເລີຍວ່າ ມີເຍົາວະຊົນ ລາວ ໄດ້ເຂົ້າໄປ
ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນບັນຫາຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ດ້ວຍເຊັ່ນກັນ, ໂດຍສະເພາະການເຂົ້າໄປມີ
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການກໍ່ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວກັບການລັກລອບຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດ
ອັນເປັນສາເຫດທີ່ນຳໄປສູ່ອາຊະຍາກຳອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັນອີກດ້ວຍ.

​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ
​ຄຳ​ສັ່ງ​ຫ້າມ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາ​ຂາຍ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ທີ່​ມີ​ທາດ​ເຫລົ້າ

ພັນ​ໂທ​ ຄໍາ​ຜິວ ວັດທະນາ​ພອນ ຫົວໜ້າກອງພັນ​ເຄື່ອນ​ທີ່ ກອງ​ກໍາລັງ​ປ້ອງ​ກັນ​ຄວາມ
​ສະຫງົບ ​ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ ຢືນ​ຢັນ​ວ່າເຍົາວະ​ຊົນ​ລາວ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໄປ​ມີ​
ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ​ໃນ​ການກໍ່ອາດຊະຍາ​ກໍາ​ຕ່າງໆ ນັບ​ມື້ ນັບ​ຫລາຍ​ຂຶ້ນ ​ໂດຍ​ສະເພາະ
​ແມ່ນການ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ແກ້ງ​ລັກລອບ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ຊຶ່ງຖື​ເປັນ​ບັນຫາ​ຫຍໍ້​ທໍ້ທາງ​ສັງຄົມທີ່​
ມີລະດັບ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ເພີ້ມຂຶ້ນນັບ​ມື້ ​ໃນ​ເຂດ​ນະຄອນຫລວງ​ວຽງຈັນ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ກໍ​ມີ​ການ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ທາງ​ການ​ຈີນ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ທາງ​ການ
​ລາວ ​ໃນ​ການ​ສ້າງຕັ້ງສູນ​ປູກ​ຈິດ​ສໍານຶກ​ດ້ານ​ເທັກ​ໂນ​ໂລ​ຈີ​ທັນ​ສະ​ໄໝ ສໍາລັບ​ເຍົາວະ​ຊົນ​
ລາວ ໂດຍໄດ້​ກໍ່ສ້າງ​ອາຄານ ​ແລະ​ຕິດຕັ້ງສິ່ງ​ອໍານວຍ​ຄວາ​ມສະດວກ​ຕ່າງໆ ຢ່າງ​ຄົບ​ຊຸດ ຄິດ​ເປັນ​ມູນ​ຄ່າເຖິງ 10 ລ້ານ​ໂດ​ລາ ​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງ​ບົດບາດ​ຂອງເຍົາວະ​ຊົນທີ່​ມີ​ຕໍ່ສັງຄົມ​ລາວ ດ້ວຍ​ກິດຈະ​ກໍາ​ຕ່າງໆ ທີ່​ແນ​ໃສ່​ການ​ປູກ​ຈິດ​ສໍານຶກ ​ໃຫ້​ເຍົາວະ​ຊົນ​ລາວຕໍ່ຕ້ານ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ​ແລະປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ໃນສັງຄົມ ເພາະພົບ​ວ່າ​ມີເຍົາວະ​ຊົນ​ລາວຫລາຍ​ກວ່າ 4 ​ແສນ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງສູງ ທີ່​ຈ​ະເຂົ້າ​ໄປ​ຫຍຸ້ງ​ກ່ຽວກັບ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ. ​ໃນ​ຮອບ 1 ປີຜ່ານມາ ສາມາດ​ດໍາ​ເນີນ​ຄະດີ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ໄດ້ 2,508 ລາຍ ​ໃນ​ນີ້​ໄດ້​ຈັບ​ກຸມ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ຫາທີ່​ລັກລອບ​ຄ້າ​ຢາ​ເສບ​ຕິດໄດ້ 3,754​ຄົນ ລວມທັງ​ເພດ​ຍິງ 588 ຄົນ ​ຈຳ​ນວນ​ຄະດີ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ ເພີ້ມ​ຂຶນ​ເຖິງ 250 ຄະ​ດີ ທຽບ​ໃສ່ປີກ່ອນ ແລະ ຍຶດ​ຢາ​ເສບ​ຕິດ​ຊະ​ນິດ​ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ​ຢາ​ບ້າ, ​ເຮໂຣອິນ, ຝິ່ນ, ກັນຊາ ແລະ​ການ​ເຄ​ມີໄດ້ ລວມ​ກັນ​ຫລາຍກວ່າ 9,477 ກິ​ໂລກຣາມ.

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