ແຮງງານລາວ ທີ່ຢາກເຮັດວຽກ ຢູ່ໄທ ຕ້ອງຍື່ນ ຄໍາຮ້ອງຜ່ານບໍລິສັດ ຈັດຫາງານ ທີ່ມີອະນຸຍາດ

ແຮງງານລາວທີ່ຕ້ອງການເຮັດວຽກຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍໃນໄທ ຈະຕ້ອງຍື່ນ
ຄໍາຮ້ອງ ຂໍຕໍ່ບໍລິສັດຈັດຫາງານທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານລາວເທົ່ານັ້ນ ນັບ
ແຕ່ເດືອນເມສາ 2018 ເປັນຕົ້ນໄປ.
ທ່ານວໍຣະນົນ ປິຕິວັນ ອະທິບໍດີກົມຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານຂອງໄທຖະແຫລງ
ຢືນຢັນວ່າ ການພິສູດສັນຊາດແຮງງານລາວ, ມຽນມາ, ແລະກໍາປູເຈຍ ໃນໄທ ທີ່ກໍາ
ລັງດໍາເນີນການຢູ່ໃນເວລານີ້ ຖືວ່າເປັນຄັ້ງສຸດທ້າຍ ທີ່ລັດຖະບານໄທ ອະນຸຍາດ
ໃຫ້ສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຈົນເຖິງວັນທີ 15 ມີນາ 2018 ໂດຍແຮງງານ ທີ່ຜ່ານການ
ພິສູດສັນຊາດໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ ກໍຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ສາມາດທໍາງານໃນໄທ ໄດ້
ຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019 ແລະຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍຈະຕ້ອງເດີນທາງກັບຄືນໄປປະເທດທີ່
ເປັນພູມລໍາເນົາຂອງແຮງງານແຕ່ລະຄົນ ໂດຍຈະບໍ່ມີການອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາງານໃນ
ໄທຕໍ່ໄປອີກ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທັງນີ້ ກະຊວງແຮງງານຂອງໄທ ໄດ້ດໍາເນີນການຮັບແຈ້ງເພື່ອຂຶ້ນທະບຽນບັນດານາຍ
ຈ້າງ ແລະແຮງງານລາວ, ມຽນມາ, ແລະກໍາປູເຈຍ ທີ່ຍັງລັກລອບຈ້າງງານ ແລະທໍາງານ
ໃນໄທ ຜິດກົດໝາຍ ເມື່ອວັນທີ 24 ກໍລະກົດ ຫາ 7 ສິງຫາຜ່ານມາ ຊຶ່ງປະກົດວ່າມີບັນ
ດານາຍຈ້າງຈໍານວນ 216,409 ລາຍ ແລະແຮງງານ 770,882 ຄົນ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນທະ
ບຽນດັ່ງກ່າວ. ໃນນີ້ ແບ່ງເປັນແຮງງານມຽນມາ 447,134 ຄົນ, ກໍາປູເຈຍ 226,826
ຄົນ ແລະແຮງງານລາວ 96,922 ຄົນ ໂດຍຖ້າຫາກຜ່ານການພິສູດສັນຊາດທຸກຄົນກໍຈະ
ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ທໍາງານໃນໄທ ຕໍ່ໄປຈົນເຖິງທ້າຍປີ 2019 ນັ້ນເອງ.
ສໍາລັບແຮງງານທີ່ບໍ່ຜ່ານການພິສູດສັນຊາດລວມເຖິງແຮງງານ ທີ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງເພື່ອຂຶ້ນທະ
ບຽນໃນຄັ້ງສຸດທ້າຍນີ້ ກໍຈະຕ້ອງເດີນທາງ ກັບຄືນປະເທດພາຍໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2018
ຫາກບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍຈະຖືກຈັບດ້ວຍຂໍ້ຫາລັກລອບທໍາງານໃນໄທຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ທີ່ມີໂທດ
ຈໍາຄຸກເຖິງ 5 ປີ ແລະປັບໄໝອີກ 1 ແສນບາດ. ສ່ວນນາຍຈ້າງທີ່ວ່າຈ້າງແຮງງານຜິດກົດ
ໝາຍນັ້ນ ກໍຈະຖືກປັບໄໝ 4-8 ແສນບາດ ຕໍ່ການຈ້າງງານທີ່ຜິດກົດໝາຍ 1 ຄົນ.
ສ່ວນແຮງງານທີ່ຕ້ອງການຈະກັບຄືນມາທໍາງານໃນໄທອີກເທື່ອໃໝ່ ຈະຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງ
ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດຈາກບໍລິສັດຈັດຫາງານ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານຂອງແຮງ
ງານແຕ່ລະສັນຊາດ ເທົ່ານັ້ນ. ໂດຍເມື່ອຜ່ານການປະກອບເອກະສານທຸກຂັ້ນຕອນແລ້ວ
ນັ້ນ ບໍລິສັດຈັດຫາງານດັ່ງກ່າວ ກໍຈະສົ່ງແຮງງານ ກັບມາທໍາງານໃນໄທ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຕາມກົດໝາຍຕໍ່ໄປ ທີ່ເປັນການປະຕິບັດຕາມບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ລະຫວ່າງ
ລັດຖະບານໄທ ກັບກໍາປູເຈຍ, ມຽນມາ, ແລະລາວ ດັ່ງທີ່ທ່ານ ວໍຣະນົນ ໄດ້ໃຫ້ການອະ
ທິບາຍເຖິງວິທີການຈ້າງແຮງງານລາວ ໃນໄລຍະຕໍ່ໄປວ່າ:
“ຖ້າຈະກັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນປະເທດໄທໃໝ່ ທາງການລາວຢືນຢັນວ່າ ຈະຕ້ອງ
ກັບໄປ ເຮັດ MOU ເຂົ້າມາເທົ່ານັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຄົນທີ່ບໍ່ມີປັສປອດ ກໍຕ້ອງໄປຂໍ
ເຮັດປັສປອດ. ຄົນທີ່ມີປັສປອດແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີອາຍຸຢູ່ ກໍຈະສາມາດໄປຕິດຕໍ່ Broker
ທາງຝັ່ງລາວ ແລ້ວກໍຂໍກັບເຂົ້າມາ ຊຶ່ງຂະບວນການນີ້ ຈະຂ້ອນຂ້າງໄວ. ວັນນີ້ທາງ
ການລາວປັບຂະບວນການຂ້ອນຂ້າງຈະໄວແລ້ວ.”
ທັງນີ້ທາງການລາວໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະພະນັກງານຝ່າຍລາວ ຈໍານວນ 32 ຄົນໄປປະຈໍາ
ການຢູ່ບາງກອກນັບແຕ່ວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເພື່ອດໍາເນີນການພິສູດສັນ
ຊາດແຮງງານລາວ ທີ່ໄດ້ແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນໄວ້ນໍາກະຊວງເຮງງານຂອງໄທ ຈໍານວນ
96,922 ຄົນດັ່ງກ່າວ ຫາກແຕ່ຈາກການກວດສອບເອກະສານ ໂດຍທາງການໄທ ຈົນ
ເຖິງວັນທີ 8 ສິງຫາ 2017 ກໍພົບວ່າ ມີແຮງງານລາວ ທີ່ບໍ່ມີສິດດັ່ງກ່າວຈໍານວນ 26,00
ກວ່າຄົນນັ້ນກໍຈະຕ້ອງກັບຄືນລາວພາຍໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2018 ຫາກບໍ່ສະນັ້ນກໍຈະຖືກ
ຈັບກຸມໃນຂໍ້ຫາທໍາງານໃນໄທ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ.
ລັດຖະບານໄທ ໄດ້ດຳເນີນມາດຕະການບັງຄັບໃຫ້ໃຊ້ກົດໝາຍຕໍ່ແຮງງານລາວ ມຽນມາ
ແລະກຳປູເຈຍ ທີ່ລັກລອບທຳງານໃນໄທ ຢ່າງເຂັ້ມງວດເພື່ອສະກັດກັ້ນການຄ້າມະນຸດ
ຂ້າມຊາດ ເນື່ອງຈາກວ່າ ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະສະຫະລັດອາເມຣິກາ ແລະໄດ້ຈັດໃຫ້
ໄທ ເປັນປະເທດທີ່ມີການລັກລອບຄ້າມະນຸດຂ້າມຊາດ ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້
ຮັບການແກ້ໄຂ ຢ່າງຮີບດ່ວນທີ່ສຸດ.
ທາງດ້ານເຄືອຂ່າຍໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຮງງານຕ່າງດ້າວໃນໄທ ປະເມີນວ່າ ມີແຮງງານ
ລາວ ທີ່ຢູ່ໃນໄທ ຫຼາຍກວ່າ 4 ແສນຄົນ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີແຮງງານລາວຫຼາຍກວ່າ 3
ແສນຄົນ ທີ່ລັກລອບທຳງານ ໂດຍຜິດກົດໝາຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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