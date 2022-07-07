ຫລັງຈາກລາວເລີ້ມເປີດປະເທດຄືນນັບແຕ່ຕົ້ນປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ ບວກກັບການເປີດບໍລິການລົດໄຟໃນລາວເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ພາໃຫ້ຄົນພາຍໃນປະເທດໄປທ່ອງທ່ຽວຫລາຍຂຶ້ນ ທຸລະກິດດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນລາວກໍຄ່ອຍໆ ຟື້ນຕົວຂຶ້ນມາ ແລະມີທ່າອ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ແຕ່ນັກທຸລະກິດໃນຂະແໜງນີ້ ກໍຍັງມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເລື້ອງຂາດແຄນແຮງງານທີ່ມີປະສົບການ ດັ່ງທີ່ທ່ານອານຸສິດ ເຈົ້າຂອງບ້ານພັກແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫລວງພະບາງຍົກໃຫ້ເຫັນບັນຫານີ້ວ່າ:
ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ ເຂົ້າໄປທ່ຽວຊົມຫລວງພະບາງໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້ມີທັງໝົດ 98,700 ກວ່າຄົນເພີ້ມຂຶ້ນ 51 ເປີເຊັນເມື່ອທຽບໃສ່ໝົດປີ 2021. ພ້ອມກັນນັັ້ນ ຄາດຄະເນວ່າ ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີນີ້ ຈະມີນັກທ່ອງທ່ຽວໄປຫລວງພະບາງເພີ້ມຂຶ້ນ ຫລາຍກວ່າສາມເທົ່າ ເຖິງ 424,800 ກວ່າຄົນ ເມື່ອທຽບກັບ 6 ເດືອນຕົ້ນປີນີ້, ອີງຕາມພະແນກຖະແຫລງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຫລວງພະບາງ. ສະພາບການນີ້ ທ່ານອານຸສິດຄິດວ່າ ຈະພາໃຫ້ມີການຂາດແຄນແຮງງານໃນຂະແໜງການນີ້ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ຫລວງພະບາງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດອີກດ້ວຍ. ສ່ວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບອອກມາໃໝ່ ກໍມີຫລາຍ ແຕ່ເຂົ້າເຈົ້າກໍຍັງບໍ່ຊຳນານງານພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການບໍລິການດ້ານນີ້ເທື່ອ, ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານ.
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